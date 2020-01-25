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Здание министерства иностранных дел Исламской Республики Иран в Тегеране
Фото: IrnaФото: Irna

МИД Ирана

Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран.

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Контекст

Нефтяной танкер Mercer Street у берегов Южно-Африканской Республики

Иран отрицает причастность к атаке на танкер у берегов Омана

Иран отрицает причастность к атаке на танкер у берегов Омана

Представитель МИД Ирана назвал "беспочвенными" обвинения в нападении на танкер Mercer Street, выдвинутые Израилем.
Политика1 августа 2021 г.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф

Иран отверг встречу по ядерной сделке без отмены санкций США

Иран отверг встречу по ядерной сделке без отмены санкций США

В Белом доме говорят, что в вопросах поиска дипломатического решения мяч - на стороне Исламской Республики.
Политика21 февраля 2021 г.
МИД Ирана

МИД Ирана вызвал посла ФРГ после критики убийства журналиста

МИД Ирана вызвал посла ФРГ после критики убийства журналиста

Иран расценил как вмешательство во внутренние дела заявления ЕС и Германии после убийства оппозиционного журналиста.
Политика13 декабря 2020 г.
На месте нападения на физика Мохсена Фахризаде

В Иране убит известный физик-ядерщик

В Иране убит известный физик-ядерщик

63-летний физик-ядерщик Мохсен Фахризаде считался экспертом в области производства ракет.
Политика27 ноября 2020 г.
Часть корпуса Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины под Тегераном

Иран готов выплатить Украине компенсацию за сбитый "Боинг"

Иран готов выплатить Украине компенсацию за сбитый "Боинг"

Выплата компенсации Украине за сбитый КСИР пассажирский лайнер потребует времени, заявил представитель МИД Ирана.
Катастрофы31 июля 2020 г.
На месте крушения пассажирского Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины"

Иранец, сбивший украинский Boeing, помещен в тюрьму

Иранец, сбивший украинский Boeing, помещен в тюрьму

Глава МИД Ирана сообщил, что решение не закрывать воздушное пространство было техническим и политическим.
Политика25 января 2020 г.
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