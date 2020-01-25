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Фото: Irna
Фото: Irna
МИД Ирана
Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран.
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Контекст
Иран отрицает причастность к атаке на танкер у берегов Омана
Иран отрицает причастность к атаке на танкер у берегов Омана
Представитель МИД Ирана назвал "беспочвенными" обвинения в нападении на танкер Mercer Street, выдвинутые Израилем.
Политика
01.08.2021
1 августа 2021 г.
Иран отверг встречу по ядерной сделке без отмены санкций США
Иран отверг встречу по ядерной сделке без отмены санкций США
В Белом доме говорят, что в вопросах поиска дипломатического решения мяч - на стороне Исламской Республики.
Политика
21.02.2021
21 февраля 2021 г.
МИД Ирана вызвал посла ФРГ после критики убийства журналиста
МИД Ирана вызвал посла ФРГ после критики убийства журналиста
Иран расценил как вмешательство во внутренние дела заявления ЕС и Германии после убийства оппозиционного журналиста.
Политика
13.12.2020
13 декабря 2020 г.
В Иране убит известный физик-ядерщик
В Иране убит известный физик-ядерщик
63-летний физик-ядерщик Мохсен Фахризаде считался экспертом в области производства ракет.
Политика
27.11.2020
27 ноября 2020 г.
Иран готов выплатить Украине компенсацию за сбитый "Боинг"
Иран готов выплатить Украине компенсацию за сбитый "Боинг"
Выплата компенсации Украине за сбитый КСИР пассажирский лайнер потребует времени, заявил представитель МИД Ирана.
Катастрофы
31.07.2020
31 июля 2020 г.
Иранец, сбивший украинский Boeing, помещен в тюрьму
Иранец, сбивший украинский Boeing, помещен в тюрьму
Глава МИД Ирана сообщил, что решение не закрывать воздушное пространство было техническим и политическим.
Политика
25.01.2020
25 января 2020 г.
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Всего публикаций: 37
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