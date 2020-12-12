 ″Репортеры без границ″ шокированы убийством журналиста в Иране | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.12.2020

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Мир

"Репортеры без границ" шокированы убийством журналиста в Иране

В Иране убит создатель оппозиционного Telegram-канала Amad News Рухолла Зам, постоянно проживавший в Париже и задержанный Корпусом стражей исламской революции.

Иранский журналист Рухолла Зам

Рухолла Зам

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) резко осудила убийство в Иране главы информационного ресурса Amad News Рухоллы Зама, ранее приговоренного к высшей мере наказания за сотрудничество с зарубежными разведками. "RSF возмущена этим новым преступлением иранского правосудия и считает вдохновителем этой казни (руководителя Ирана - Ред.) Али Хаменеи", - заявила организация в субботу, 12 декабря, в Twitter.

В заявлении также отмечается, что "Репортеры без границ" с 23 октября предупреждали о возможном приведении смертного приговора в исполнение Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет и спецдокладчика ООН по правам человека в Иране Джаваида Рехмана.

Задержан в Ираке, вывезен в Иран

О смертной казни оппозиционного журналиста Рухоллы Зама сообщила иранская телерадиокомпания IRIB 12 декабря. По ее данным, утром того же дня приговор был приведен в исполнение через повешение. 8 декабря Верховный суд Ирана отказал Заму в пересмотре дела в связи с особой "тяжестью преступления", оставив в силе вынесенный ему смертный приговор.

Иранский журналист и активист Рухолла Зам, получивший политическое убежище во Франции и постоянно проживавший в Париже, создал Telegram-канал Amad News, который особенно подробно освещал антиправительственные протесты в Иране зимой 2017-2018 годов. Канал, у которого было более миллиона подписчиков, неоднократно публиковал информацию, компрометирующую высокопоставленных должностных лиц страны. В 2018 году канал был заблокирован руководством Telegram после заявлений Тегерана об осуществлявшихся в нем призывах к беспорядкам. Затем Зам воссоздал ресурс под другим названием.

В 2019 году журналист был задержан силами Корпуса стражей исламской революции и вывезен в Иран. По данным СМИ, задержание произошло в Ираке, куда Зам приехал для интервью с местным активистом. После этого его обвинили в антиправительственной деятельности и сотрудничестве с разведслужбами Франции, США и Израиля и вынесли смертный приговор.

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    В ответ на протесты, вспыхнувшие в разных городах Ирана 28 декабря, руководство страны организовало проправительственные акции. 3 января гостелеканалы сообщили о том, что сотни тысяч человек вышли на демонстрации в поддержку властей. В этот же день командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Али Джафари заявил, что время "смуты" в Иране закончилось и демонстранты побеждены.

  • Протесты в Мешхеде

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    Начало протестов

    Массовые акции протестов в Иране начались 28 декабря в Мешхеде на северо-востоке страны, недалеко от границы с Туркменией. Этот город - родина одного из лидеров консервативного духовенства Ирана, экс-генпрокурора страны Ибрагима Раизи, соперника Хасана Роухани на президентских выборах 2017 года.

  • Участники протестов в Тегеране

    Протесты в Иране: как это было

    Недовольство высокими ценами и политикой властей

    В первый день протестов уличные акции в городе Мешхеде переросли в столкновения демонстрантов с полицией, не менее 50 человек были задержаны. Протестующие выражали недовольство ростом цен и безработицей, а также внешней политикой властей, приводящей к введению санкций против Тегерана. Впоследствии демонстранты выступали против существующей в стране теократической системы.

  • Протестующие на улицах в Тегеране

    Протесты в Иране: как это было

    Протесты докатились до Тегерана

    29 декабря власти Ирана предостерегли граждан от участия в дальнейших акциях, особенно в столице. Но 30 декабря митинг в Тегеране устроила группа студентов. Они скандировали "Не Газа, не Ливан, моя жизнь для Ирана", протестуя против того, что правительство тратит деньги на поддержку проиранских группировок на Ближнем Востоке, а не на развитие страны. Протесты прошли в нескольких городах Ирана.

  • протестующие в Тегеране

    Протесты в Иране: как это было

    Сотни задержанных

    В ходе уличных акциий в Тегеране уже к 30 декабря были задержаны 200 человек, 40 из которых власти назвали "предводителями незаконных собраний". Теперь их ждет суд. В последующие дни общее число задержанных, по официальным данным, превысило 450 человек.

  • протестующие в Тегеране

    Протесты в Иране: как это было

    Более 20 погибших

    В ходе антиправительственных демонстраций 30 декабря в городе Доруд на западе Ирана погибли первые два демонстранта. Местные власти утверждают, что полиция была ни при чем, и у них есть "свидетельства" того, что в смерти демонстрантов виновны боевики джихадистской организации "Исламское государство". За время протестов, как сообщают иранские власти, погиб 21 человек.

  • жители Тегерана со смартфонами

    Протесты в Иране: как это было

    Блокировка Telegram и Instagram

    В последний день 2017 года власти Ирана заблокировали в стране приложение для обмена фотографиями и видеозаписями Instagram и мессенджер Telegram. Свое решение они объяснили тем, что это необходимо "для поддержания мира и безопасности граждан". Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что блокировка мессенджера связана с отказом компании закрыть каналы, которыми пользуются протестующие.

  • Хасан Роухани

    Протесты в Иране: как это было

    Роухани заявил о необходимости свободы критики в Иране

    Президент Ирана Хасан Роухани на заседании кабинета министров 31 декабря осудил проявления насилия, однако призвал правительство "создавать возможности для законной критики и протестов". Он также назвал Иран свободной страной, в которой каждый имеет право на собственное мнение.

  • Али Хаменеи

    Протесты в Иране: как это было

    Хаменеи: Организаторами протестов являются "враги Ирана"

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, выступая с официальным обращением на одном из государственных телеканалов во вторник, 2 января, заявил, что действия протестующих управляются из-за границы."В последние дни враги Ирана предоставили возмутителям спокойствия деньги, оружие, а также политическую поддержку, чтобы причинить вред стране", - указал Хаменеи.

  • Здание Рейхстага

    Протесты в Иране: как это было

    Реакция из Берлина

    Германия призвала власти Ирана, где неделю продолжались массовые антиправительственные протесты, уважать свободу собраний и свободу слова. "Правительство ФРГ с тревогой следит за событиями в Иране, в особенности за сообщениями о жертвах и многочисленных арестах", - заявила в среду, 3 января, заместитель официального представителя кабинета министров Германии Ульрике Деммер (Ulrike Demmer).

  • Федерика Могерини

    Протесты в Иране: как это было

    Критика из Брюсселя

    Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини выступила с критикой роста насилия в Иране. Властям страны следует уважать право людей на свободу мнения и собраний, подчеркнула Могерини во вторник, 2 января. И добавила отметила, что в ЕС следят за волнениями в Иране, сожалея о "неприемлемых потерях человеческих жизней".

  • Дональд Трамп

    Протесты в Иране: как это было

    Обвинения от Трампа

    Президент Дональд Трамп раскритиковал действия властей Ирана, обвинив их в том, что они "нарушают права человека ежечасно", спонсируют терроризм, а также "перекрыли доступ в интернет, чтобы мирные демонстранты не могли обмениваться сообщениями". "Мы призываем все стороны уважать право на свободу выражения мнений и избегать любых действий, способствующих цензуре", - сказано в заявлении Белого дома.

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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Самые жесткие санкции США против Ирана вступили в силу

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