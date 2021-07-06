Премьер-министр Нидерландов осудил покушение на журналиста в Амстердаме

Покушением на свободу СМИ назвал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте нападение на известного в стране журналиста-расследователя Питера Р. де Вриса, совершенное вечером 6 июля в Амстердаме. Неизвестные сделали несколько выстрелов в журналиста - по данным свидетелей произошедшего, не менее пяти - на улице в центре города вскоре после того, как тот вышел из телестудии.

Питер Р. де Врис был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с огнестрельным ранением в голову. Позже полиция задержала трех человек, в том числе предполагаемого стрелка. О мотивах преступления пока ничего неизвестно.

Известный журналист-расследователь и лауреат премии Emmy Award

Питер Р. де Врис получил известность в Нидерландах благодаря расследованию ряда громких уголовных преступлений. По данным телеканала NOS, в настоящее время он является доверенным лицом основного свидетеля на открывшемся в марте нынешнего года судебном процессе в отношении предполагаемого главаря группировки, занимающейся торговлей наркотиками. В 2019 году на улице был застрелен адвокат главного свидетеля и его брат.

Международную известность Питеру Р. де Врису принесла в 1987 году книга о похищении одного из богатейших людей страны, главы пивоваренной компании Heineken Фредди Хайнекена. В 2008 году он был удостоен международной телевизионной премии Emmy Award за репортажи о случае Натали Холлоуэй. Американка пропала без вести в 2005 году на острове Аруба и предположительно была убита нидерландцем.

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