Журналисты назвали имя управлявшего российскими наемниками в Африке

Действиями российских наемников в странах Африки, работающих в частных военных компаниях (ЧВК) близкого к президенту РФ Владимиру Путину бизнесменаЕвгения Пригожина, управляет бывший российский военнослужащий Константин Пикалов. Об этом сообщили в совместном исследовании, опубликованном в пятницу, 14 августа, британская исследовательская группа Bellingcat, российский The Insider и немецкий еженедельник Der Spiegel. По их данным, Пикалов может быть связующим звеном между российскими ЧВК и военной разведкой РФ, поскольку российские наемники в Африке тесно связаны с главным разведывательным управлением (ГРУ) Генштаба России. Людям, которые подчинялись Пикалову, был известен лишь его позывной - "Мазай". На публике он появлялся редко и всегда носил черные очки.

Как утверждают журналисты, Пикалов до 2007 года служил в на испытательном полигоне ВМФ в Ленинградской области и ушел в отставку в звании капитана первого ранга. Позже он основал охранную компанию "Конвой" с уставным капиталом 100 млн рублей, в ней официально работают всего три сотрудника.

"Казаки-танцоры" в Боснии

Осенью 2014 года Константин Пикалов в составе танцевального казачьего ансамбля из 144 человек ездил в Боснию и Герцеговину во время перевыборов президента боснийских сербов, националиста Додика, которого поддерживал Кремль. Кампанию спонсировал российский бизнесмен Константин Малофеев. Большинство "участников ансамбля" отказывались фотографироваться во время пребывания в Боснии, отмечают журналисты. "Казаки" внезапно покинули страну в день успешных перевыборов Додика.

С 2014 по 2017 год Пикалов несколько раз ездил к восточной украинской границе вместе с членами ЧВК Вагнера Вадимом Гусевым и Николаем Хаматкоевым.

В июле 2018 года он впервые приехал в Африку, в Центрально-Африканскую Республику (ЦАР), за несколько недель до убийства там российских журналистов, расследовавших деятельность российских наемников на континенте. Осенью того же года он снова отправился в Африку, на этот раз - в Мадагаскар, и пробыл там до окончания президентских выборов в стране. На обратном пути в Россию Пикалов снова посетил ЦАР. Его третья поездка состоялась с 9 апреля по 15 июля 2019 года, большую часть времени он снова провел в ЦАР.

По оценке издания "Проект", связанные с Пригожиным военные наемники действуют уже в 20 странах Африки.

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