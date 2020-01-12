Журналисты назвали имя управлявшего российскими наемниками в Африке

Действиями российских наемников в странах Африки, работающих в частных военных компаниях (ЧВК) близкого к президенту РФ Владимиру Путину бизнесменаЕвгения Пригожина, управляет бывший российский военнослужащий Константин Пикалов. Об этом сообщили в совместном исследовании, опубликованном в пятницу, 14 августа, британская исследовательская группа Bellingcat, российский The Insider и немецкий еженедельник Der Spiegel. По их данным, Пикалов может быть связующим звеном между российскими ЧВК и военной разведкой РФ, поскольку российские наемники в Африке тесно связаны с главным разведывательным управлением (ГРУ) Генштаба России. Людям, которые подчинялись Пикалову, был известен лишь его позывной - "Мазай". На публике он появлялся редко и всегда носил черные очки.
Как утверждают журналисты, Пикалов до 2007 года служил в на испытательном полигоне ВМФ в Ленинградской области и ушел в отставку в звании капитана первого ранга. Позже он основал охранную компанию "Конвой" с уставным капиталом 100 млн рублей, в ней официально работают всего три сотрудника.
"Казаки-танцоры" в Боснии
Осенью 2014 года Константин Пикалов в составе танцевального казачьего ансамбля из 144 человек ездил в Боснию и Герцеговину во время перевыборов президента боснийских сербов, националиста Додика, которого поддерживал Кремль. Кампанию спонсировал российский бизнесмен Константин Малофеев. Большинство "участников ансамбля" отказывались фотографироваться во время пребывания в Боснии, отмечают журналисты. "Казаки" внезапно покинули страну в день успешных перевыборов Додика.
С 2014 по 2017 год Пикалов несколько раз ездил к восточной украинской границе вместе с членами ЧВК Вагнера Вадимом Гусевым и Николаем Хаматкоевым.
В июле 2018 года он впервые приехал в Африку, в Центрально-Африканскую Республику (ЦАР), за несколько недель до убийства там российских журналистов, расследовавших деятельность российских наемников на континенте. Осенью того же года он снова отправился в Африку, на этот раз - в Мадагаскар, и пробыл там до окончания президентских выборов в стране. На обратном пути в Россию Пикалов снова посетил ЦАР. Его третья поездка состоялась с 9 апреля по 15 июля 2019 года, большую часть времени он снова провел в ЦАР.
По оценке издания "Проект", связанные с Пригожиным военные наемники действуют уже в 20 странах Африки.
Смотрите также:
-
Ливия: гражданская война и геополитический конфликт
Десятилетняя война "все против всех"
В североафриканской Ливии практически целое десятилетие идет гражданская война. В нее вовлечены самые разные силы: боевики-националисты, исламисты, туареги-кочевники, местные племена, иностранные наемники. Еще более запутанной ситуация становится от того, что две главные противоборствующие группировки получают поддержку самых разных стран. Это делает конфликт международным и геополитическим.
-
Ливия: гражданская война и геополитический конфликт
Все началось со свержения Каддафи
Вооруженная борьба за власть в Ливии не прекращается со времени свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в ходе восстания, вспыхнувшего в рамках "арабской весны" и поддержанного международной военной операцией. На этом снимке кровавый диктатор, правивший четыре десятилетия, рвет Устав ООН во время своего скандально известного выступления в 2009 году на Генассамблее этой организации.
-
Ливия: гражданская война и геополитический конфликт
Нефть и газ в пустыне и в море
Одна из главных причин гражданской войны - богатые запасы нефти и газа. Концессии на их добычу на суше и в море получали различные иностранные компании, в том числе немецкая Wintershall (на фото - один из ее объектов) и российский концерн "Газпром", у них с 2008 года есть совместное предприятие в Ливии. Сейчас отрасль в упадке, не работает, к примеру, подводный газопровод Greenstream в Италию.
-
Ливия: гражданская война и геополитический конфликт
Ключевая фигура: Халифа Хафтар
Другая причина гражданской войны - борьба между сторонниками исламского пути развития и их противниками, породившая царящее с 2014 года двоевластие. Исламисты закрепились в столице Триполи на западе страны, на востоке им противостоит так называемый парламент в Тобруке. От его имени правит 76-летний военачальник Халифа Хафтар, командующий самопровозглашенной "Ливийской национальной армией".
-
Ливия: гражданская война и геополитический конфликт
Они контролируют почти всю страну
У боевиков "Ливийской национальной армии" есть основания фотографироваться в позе победителей. Войска Хафтара завоевали подавляющую часть территории страны, кроме пустынного юга, который контролируют местные племена, и нескольких районов на самом западе вокруг Триполи. Однако захватить официальную столицу страны, несмотря на неоднократные попытки штурма с апреля 2019 года, им пока не удалось.
-
Ливия: гражданская война и геополитический конфликт
Союзник России и агент ЦРУ
На стороне Хафтара воюют российские наемники из ЧВК "Вагнер". Самопровозглашенный маршал, сделавший военную карьеру при Каддафи, но потом участвовавший в его свержении, учился в СССР в Академии имени Фрунзе и пользуется сейчас поддержкой России (на фото: Москва, ноябрь 2016). На него сделали также ставку Египет и Франция. У него, по данным СМИ, имеется гражданство США, где он сотрудничал с ЦРУ.
-
Ливия: гражданская война и геополитический конфликт
Сараджа поддерживают ООН и Турция
Официальным лидером Ливии, признанным международным сообществом в лице ООН, является глава находящегося в Триполи Правительства национального согласия Фаиз Сарадж. Его активно поддерживают, например, Италия и Турция. Ее президент Реджеп Тайип Эрдоган заключил с Ливией договор, в котором существенно изменил в пользу своей страны (и в ущерб Греции) границы в Средиземном море.
-
Ливия: гражданская война и геополитический конфликт
Оборона Триполи с турецкой помощью
В январе 2020 года Анкара перебросила в Триполи турецких военных для укрепления обороны ливийской столицы, поскольку отряды, сражающиеся на стороне Правительства национального согласия (фото), сильно ослаблены прошлогодними боями с войсками Хафтара. В результате резко возросла опасность прямых боестолкновений между кадровыми турецкими военными и российскими наемниками-вагнеровцами.
-
Ливия: гражданская война и геополитический конфликт
Разгром местного ИГ
Еще одной стороной междоусобицы в Ливии стали исламисты-экстремисты из ИГ. Воспользовавшись возникшим двоевластием, сторонники "Исламского государства" захватили в начале 2015 года портовый и университетский город Сирт. Однако осенью 2016 года они были разгромлены войсками, верными исламистским властям в Триполи (фото), и ушли в подполье. Переходивший из рук в руки город сильно пострадал.
-
Ливия: гражданская война и геополитический конфликт
Саммит в Берлине: поиск решения
19 января 2020 в Берлин на международную конференцию по Ливии приехали лидеры более десяти стран и руководители международных организаций, включая ООН. На снимке: президент РФ Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Среди итогов саммита - обязательство его участников больше не снабжать стороны конфликта оружием и механизм контроля за прекращением огня.
-
Ливия: гражданская война и геополитический конфликт
Евросоюз озабочен потоком беженцев
У ЕС нет единой позиции в отношении Ливии, цели отдельных стран резко расходятся. Однако все члены ЕС заинтересованы в том, чтобы она перестала быть плацдармом для отправки в Европу нелегальных мигрантов, многие из которых гибнут в Средиземном море. Эту миграционную и гуманитарную проблему без прекращения войны в Ливии и восстановления ее государственности не решить.
Автор: Андрей Гурков