Правозащитники обеспокоены нападениями на издателей и журналистов в России

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) обеспокоена насилием в отношении российских издателей, а также оппозиционных журналистов и блогеров, критикующих руководство РФ. По меньшей мере 36 журналистов были убиты с момента вступления Владимира Путина в должность президента в 2000 году, еще несколько выжили после отравлений, отмечается в заявлении, опубликованном на сайте организации в четверг, 3 сентября.

Правозащитники напомнили о недавнем случае, когда 30 августа в подъезде своего дома был избит оппозиционный блогер Егор Жуков - ведущий радиостанции "Эхо Москвы" и участник так называемого "московского дела". Однако это и многие другие аналогичные нападения вряд ли когда-либо будут раскрыты, отмечается в заявлении. Безнаказанность людей, совершающих подобные преступления, является серьезной проблемой для России, полагают "Репортеры без границ". "Именно в этом заключается цель таких преступлений: создать неуверенность и страх, заставить замолчать критические голоса. Международное сообщество должно решительно стремиться к тому, чтобы подобные дела были раскрыты", - заявил в Берлине глава немецкого отделения "Репортеров без границ" Кристиан Мир (Christian Mihr).

Длинный след отравлений и убийств

В заявлении упоминается не только отравление оппозиционного политика Алексея Навального, который сейчас проходит лечение в ФРГ, но и схожее по симптомам покушение на издателя портала "Медиазона" Петра Верзилова. Кроме того, так или иначе были подтверждены отравления журналистов "Новой газеты" Юрий Щекочихина (2003 год) и Анны Политковской (2004 год). Последняя смогла выжить, но в 2006 году была застрелена возле собственного дома.

В 2012 году в Великобритании при невыясненных обстоятельствах скончался российский бизнесмен и информатор по делу Магнитского Александр Перепеличный. В качестве причины смерти 44-летнего мужчины сначала был указан сердечный приступ. Но позже в его желудке обнаружили ядовитое вещество, содержащееся в редком китайском растении гельземиум (Gelsemium Elegans) и дающее при отравлении симптомы, схожие с аритмией. Тем не менее британский суд отказался считать смерть Перепеличного убийством.

В 2015 и 2017 годах был отравлен российский оппозиционер и тележурналист Владимир Кара-Мурза младший. Ему удалось выжить. Какое вещество было использовано против журналиста, неизвестно до сих пор.

Интернет-цензура и массовый мониторинг граждан

"Репортеры без границ" также напомнили, что после установления контроля почти над всеми телеканалами и большинством СМИ российские власти в последние годы ведут наступлениена свободу слова в интернете. По данным правозащитников, за отдельные высказывания в соцсетях пользователи могут быть приговорены как к огромным штрафам, так и к реальным срокам лишения свободы.

В рейтинге свободы прессы, учитывающем положение дел в 180 государствах, Россия занимает 149-е место. По меньшей мере шесть журналистов и блогеров за свою работу отбывают наказание в местах лишения свободы.

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