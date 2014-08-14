Дело об "аргентинском кокаине" в РФ: фигуранты осуждены на длительные сроки

Дорогомиловский районный суд Москвы в четверг, 20 января, на основании вердикта присяжных приговорил четырех обвиняемых в контрабанде кокаина из Аргентины в Россию и Европу к длительным срокам лишения свободы. Ключевой фигурант уголовного дела, бизнесмен Андрей Ковальчук, признанный организатором трафика, осужден на 18 лет колонии строгого режима. Он должен выплатить штраф в размере 1,8 млн рублей. Его адвокат Сергей Юрош сообщил "Интерфаксу", что приговор будет обжалован.

Сообщникам Ковальчука Али Абянову, Владимиру Калмыкову и Иштимиру Худжамову назначены соответственно 17 лет (1,6 млн рублей штрафа), 16 лет (1 млн рублей) и 13 лет (900 тысяч рублей). Суд признал всех четверых виновными в покушении на контрабанду наркотиков, а также покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков в особо крупном размере.

В опубликованной в тот же день второй части расследования Центра "Досье" говорится, что Андрей Ковальчук мог быть завербован российскими силовиками для контрабанды наркотиков еще в 2014 году - он пользовался дипломатическими паспортами, документы выдавали сотрудники 1-й службы ФСБ. Ни продавцов, ни заказчиков кокаина следствие не установило, суд также не стал допрашивать сотрудников ФСБ, проходящих по делу свидетелями.

"Кокаиновое дело"

В феврале 2018 года стало известно, что в декабре 2016 года в школе на территории посольства РФ в Аргентине были обнаружены 12 чемоданов с кокаином, общий вес которого составлял почти 390 килограммов. Его стоимость оценили в 50 млн долларов. В ноябре 2017 года в России в связи со случившимся возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков.

Аргентинские правоохранительные органы полагали, что к торговле наркотиками были причастны сотрудники посольства РФ. Предполагалось также, что в поставке наркотиков был замешан лайнер спецотряда "Россия", который занимается перевозкой первых лиц российского государства.

Трое подозреваемых по делу - Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абьянов - были взяты под стражу в Москве, а ключевого фигуранта, предполагаемого организатора контрабанды кокаина в Россию через российское посольство в Аргентине Андрея Ковальчука, задержали в марте 2018 года в пригороде Берлина, спустя несколько месяцев он был экстрадирован в Москву и помещен под арест.

В середине декабря присяжные заседатели признали четырех фигурантов дела виновными, но сочли, что все они заслуживают снисхождения.

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