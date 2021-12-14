"Кокаиновое дело": присяжные сочли подсудимых виновными, но достойными снисхождения

Присяжные заседатели признали виновными четверых подсудимых по уголовному делу о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию и Европу, однако сочли, что все они заслуживают снисхождения. Об этом российским информационным агентствам сообщили в понедельник, 13 декабря, в пресс-службе Дорогомиловского суда Москвы. Как отмечает "Интерфакс", признание фигурантов достойными снисхождения означает, что им больше не грозит пожизненное заключение, которое допускает обвинение в покушении на контрабанду наркотиков.
В ходе прений сторон сторона обвинения, считая вину всех подсудимых доказанной, просила признать их виновными в покушении на контрабанду наркотических средств, а также по статьям о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков в особо крупном размере. Все фигуранты отвергают свою причастность к преступлению, защита просила всех их оправдать.
Заседание суда, посвященное обсуждению последствий обвинительного вердикта присяжных состоится 16 декабря. Ожидается, что на нем гособвинение назовет сроки наказания, которые считает справедливыми.
"Кокаиновое дело"
В феврале 2018 года стало известно, что в декабре 2016 года в школе на территории посольства РФ в Аргентине были обнаружены 12 чемоданов с кокаином, вес которого составлял почти 390 килограммов. Его стоимость оценили в 50 млн долларов. В ноябре 2017 года в России в связи со случившимся возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков.
Аргентинские правоохранительные органы полагали, что к торговле наркотиками были причастны сотрудники посольства РФ. Предполагалось также, что в схеме по поставке наркотиков был замешан лайнер спецотряда "Россия", который занимается перевозкой первых лиц государства.
Трое подозреваемых по этому делу - Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абьянов были взяты под стражу в Москве, а ключевого фигуранта, предполагаемого организатора контрабанды кокаина в Россию через российское посольство в Аргентине Андрея Ковальчука задержали в марте 2018 года в пригороде Берлина, спустя несколько месяцев он был экстрадирован в Москву и помещен под арест.
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Автор: Сергей Елкин