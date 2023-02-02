Кокаиновая столица: Антверпен боится роста наркопреступности

Антверпен - второй по размеру порт Европы и кокаиновый хаб номер один. Как борьба с процветающей наркоторговлей может повлиять на уровень насилия в городе и что делают власти, чтобы этого не допустить?

Тойн Воетен осматривает следы от пуль на двери гаража на тихой улице в северо-восточной части Антверпена. "Похоже на автомат Калашникова", - говорит он, оценивая, из какого оружия в начале января прямо у себя дома была убита 11-летняя девочка. Хотя считается, что ее смерть стала случайным результатом предупредительного сигнального выстрела одного из членов банды наркоторговцев, нидерландский антрополог Воетен, изучавший наркокультуру Антверпена, говорит о риске того, что инцидент может запустить "цикл мести с совершенно новым уровнем насилия с непредсказуемой динамикой".

Дом в Антверпене, в котором во время стрельбы случайно убили 11-летнюю девочку Фото: Jonas Roosens/BELGA/AFP/Getty Images

Убийство произошло в день, когда бельгийские власти объявили о конфискации в 2022 году рекордных 110 тонн кокаина в Антверпене, что, по их оценкам, составляет лишь около десятой части наркотрафика через порт. Это значительно больше, чем в Роттердаме, где в прошлом году было перехвачено 52,5 тонны (в 2021-м - 77 тонн).

Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA) совместно с Европолом оценивал рынок розничной продажи кокаина в ЕС в 2020 году как минимум в 12,8 млрд евро. По их мнению, эта цифра, вероятно, ниже реальной стоимости, учитывая, что объем изъятий этого вида наркотика с тех пор значительно возрос.

По нидерландским наркокоролям нанесли удар

До недавнего времени, рассказывает DW Воетен, несмотря на "невероятное количество" кокаина, наводнившего Антверпен, город никогда не сталкивался с такой жестокостью банд, как в Роттердаме или Амстердаме, где в 2016 году возле одного из кафе была оставлена отрубленная голова. Но недавний успех властей в преследовании некоторых влиятельных наркоигроков в Нидерландах означает, что еще больше нежелательных действий может переместиться в Антверпен.

Специалист в области культурной антропологии Тойн Воетен Фото: Pascal Michaux/DW

"По сути, нидерландцы управляли делами и использовали бельгийцев для грязной работы по разгрузке кокаина из контейнеров, - объясняет Воетен. - Но бельгийцы заняли их место, потому что многие нидерландские большие шишки были арестованы. Вся организационная структура зашаталась. Так что со стороны властей будет больше жестких мер, и я ожидаю, что будет больше насилия".

Мэр Антверпена Барт де Вевер призвал к размещению в порту армейских подразделений. И хотя эта идея не получила широкой политической поддержки, правительство объявило, что в порт будет направлено не менее 100 дополнительных полицейских вместе со сканирующим оборудованием для увеличения числа досмотров сверх установленной нормы в один процент грузов.

Банды становятся более агрессивными

В то время, как портовые рабочие рады подкреплению, они также опасаются, что оно повлияет и на поведение наркоторговцев. Ситуация уже достаточно скверная, говорит Стефан Ванфрехем, исполнительный директор платформы Alfaport Voka, которая представляет около 300 компаний, участвующих в управлении портом.

Исполнительный директор Alfaport Voka Стефан Ванфрехем Фото: Teri Schultz/DW

В прошлые годы докеры в порту были основной целью банд для вербовки, но по мере того, как повышается безопасность, растет и давление на более широкий круг сотрудников, поясняет DW Ванфрехем. И показывает рукой в сторону доков, отмечая, что там есть вевсьма специфические кафе, где члены банд наркоторговцев физически следят за работниками с целью получения личных данных.

"(Контрабандисты. - Ред.) становятся все более и более агрессивными. Им нужна информация и ребята, которые физически могут им помочь", - продолжает Ванфрехем. По его словам, наркокартели все чаще пытаются привлекать "белых воротничков", которые могут иметь доступ к логистической и другой технической информации, а также стараются привлечь студентов, которых можно направить в сторону академической карьеры, потенциально выгодой для контрабандной торговли.

"Сейчас они просто прямо подходят к вам, показывают фотографии вашей семьи, ваших детей, друзей. Это не очень тонкий способ работы. Это реальная угроза", - добавляет он. По словам Ванфрехема, публичное противостояние бандам - угроза и для него самого, но он считает это необходимым: "Я понимаю, что это опасность, может быть, и для меня, и для моей семьи, для жены и детей. Я думаю, что нет другой альтернативы, кроме как открыто говорить об этой проблеме. Если вы будете молчать, я буду считать, что мы сотрудничаем с этими парнями. Я думаю, нам нужно их остановить".

"Остановить их" - это не то, что Европа может сделать в одиночку, поэтому Европол все активнее работает со странами, из которых прибывают наркотики, и с государствами вне юрисдикции ЕС, где, стремясь избежать экстрадиции, находятся некоторые из ключевых игроков. Преступники настолько хорошо связаны друг с другом, говорит официальный представитель Европола Ян Оп Ген Орт, что "мы видели сообщения, в которых кто-то заказывал убийство из Европы в Латинскую Америку, ожидая, что оно будет совершено в течение следующего часа".

Международный отпор - медленно, но верно

Правоохранительные органы работают над созданием собственной международной сети. "Вам нужна сеть, чтобы взломать сеть, - подчеркивает Орт. - Но глобальная коалиция правоохранительных органов также должна быть стратегически умной, потому что недостаточно просто устранять мелких солдат на низовом уровне - людей, которые достают кокаин из контейнера. Вам нужно идти за теми, кого мы называем "особо ценными целями".

Сотрудничество варьируется от очень сложного использования поддельной платформы зашифрованной связи, которая помогла арестовать 800 преступников в 2021 году, до новых юридических соглашений, подписанных с такими странами, как Объединенные Арабские Эмираты, где были произведены важные аресты, и просто до работы по улучшению контроля над погрузочными доками в Латинской Америке, откуда прибывает большая часть кокаина.

По мере того, как к этим усилиям присоединяются все больше и больше стран, Орт выражает уверенность, что "мы сможем победить крупных игроков, но на это потребуется время". Между тем у Бельгии есть другая проблема. Ее власти обеспокоены тем, что горы изъятого кокаина, ожидающие сжигания, становятся привлекательной приманкой для наркоторговцев.

Смотрите также: