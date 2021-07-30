 В Нидерландах обнаружили крупнейшую в истории страны нарколабораторию | Новости из Германии о Европе | DW | 31.07.2021

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Европа

В Нидерландах обнаружили крупнейшую в истории страны нарколабораторию

В лаборатории, деятельность которой пресекла нидерландская полиция, могли производить до 100 кг синтетических наркотиков в день. На месте был задержан гражданин Польши.

Полиция в обнаруженной на юге Нидерландов нарколаборатории

Полиция в обнаруженной в Нидерландах нарколаборатории

На юге Нидерландов полиция обнаружила самую крупную и самую профессиональную подпольную лабораторию по производству синтетического наркотика метамфетамина (также известного в среде наркопотребителей под названиями "лед" и "мет") из когда-либо найденных в стране. Как указывается в сообщении полиции, обнародованном в пятницу, 30 июля, выйти на преступников органам защиты правопорядка помогла расшифровка сообщений в зашифрованном чате.

Нарколаборатория размещалась в двух складских помещениях, расположенных вблизи населенного пункта Недерверт в провинции Лимбург. Судя по всему, в ней могли производить до 100 кг метамфетамина в день. Доход от оборота такого объема наркотика мог составить до 1 млн евро.

Оборудование для производства синтетического наркотика метамфетамина в подпольной лаборатории в Нидерландах

Оборудование для производства метамфетамина в лаборатории

На месте был задержан 62-летний гражданин Польши. Полиция не исключает, что в ближайшем времени будут проведены и другие задержания. Ожидается, что демонтаж лаборатории из-за ее размеров завершится в ближайшие дни. Когда подпольное предприятие начало функционировать и сколько оно проработало, пока не известно.

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    Автор: Виталий Кропман


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