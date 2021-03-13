Спрос на кокаин во время карантина - опасная ситуация не только в Германии

Александру за сорок, он работает в СМИ, живет в центре Берлина. И он нюхает кокаин. Раньше это случалось пару раз в неделю, а как ввели локдаун - чаще, рассказывает Александр DW по телефону: уж точно за неделю раза четыре.

Дело в том, что каждый вечер к нему приходят друзья, что вообще-то сейчас запрещено берлинскими властями из-за борьбы с коронавирусом. "Людям зверски скучно, - объясняет он. - А что они принимают, когда им скучно? То, чем можно поразвлечься".

Карантин в Германии увеличил спрос на кокаин?

До пандемии коронавируса Александр встречался с друзьями в барах. Там они иногда употребляли кокаин тайком, по очереди уходя в туалет. Дома же все можно сделать открыто, на столе лежит доза для каждого: "Это происходит быстрее и всем достается больше".

Еще нет никаких официальных данных, насколько изменилось потребление кокаина за время пандемии. Ограничение социальных контактов, перекрытые границы и опустевшие аэропорты представляют для криминала такую же головоломку, как и для законопослушных предпринимателей. Многие эксперты поэтому рассчитывали, что торговля наркотиками упадет и их потребление снизится.

Кокаин попадает в Европу через морские порты

Однако берлинец Александр не считает, что на рынке стало меньше кокаина. "Достаточно звонка по телефону - и минут через 20-30 у тебя под дверью "кокаиновое такси", - рассказывает он. Да и цены, по его словам, остались старыми, при том что сам наркотик стал чище.

Рене Мачке

Тот факт, что в Германии не стало меньше кокаина, подтверждает и Рене Мачке (René Matschke), глава таможенного управления в порту Гамбурга, в задачи которого входит создавать проблемы с поставками для таких вот "кокаиновых такси". "Главные ворота для поступления кокаина - это всегда крупные порты", - рассказывает Мачке DW.

В гамбургский порт ежедневно прибывает более 23 тысяч контейнеров. Сотрудники Рене Мачке выбирают наиболее подозрительные: те, которые приходят из Южной Америки, причем по известному маршруту, обслуживаются сомнительными фирмами. Своей рентгеновской установкой размером со спортзал гамбургские таможенники просвечивают контейнеры.

И находят все больше кокаина - то уложенного в спортивные сумки, то спрятанного между мешками риса или кормом для животных. "Таких объемов, как сейчас, еще никогда не было, - говорит Мачке. - Последние два года мы конфисковывали примерно по десять тонн. А перед этим по всей Германии изымались по 3-5 тонн в год".

Обнаруженный гамбургскими таможенниками кокаин был расфасован в жестяные банки

В конце февраля этого года в Гамбурге была изъята крупнейшая во всей Европе партия кокаина, поступившая из Парагвая: 16 тонн наркотика были упакованы в 1700 жестяных банках для шпаклевки.

Наркоторговцев все больше привлекает Европа

Европа сейчас - самый привлекательный рынок для криминальных банд, говорит в интервью DW Джереми Макдермотт. Директор организации InSight Crime считает, что речь идет о настоящем "кокаиновом трубопроводе в Европу". "Цены в Европе гораздо выше, а риски - значительно ниже, чем в Южной и Северной Америке", - поясняет Макдермотт, который со своей командой в колумбийском Медельине исследует организованную преступность в Южной Америке.

По его словам, США ежегодно бросают миллиарды долларов на борьбу с наркотиками, в которой задействована фактически целая армия. Поэтому ориентация на Европу - это для банд, занимающихся торговлей наркотиками, "просто рациональное деловое решение". Макдермотт полагает, что европейский рынок кокаина будет продолжать расти, "особенно в Восточной Европе".

Почему растет потребление кокаина

По оценке Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA), хоть раз кокаин попробовали в общей сложности 12 миллионов европейцев. Аналитик этого ведомства Лоран Ланиэль подтверждает, что в последние годы в Европе потребление кокаина увеличилось. И это, по его мнению, неизбежно приведет к росту коррупции и насилия.

В портах и аэропортах банды наркодиллеров, очевидно, уже сейчас подкупают сотрудников, и имеется все больше признаков коррупции в следственных органах и судебной системе, свидетельствует Ланиэль.

Чем больше кокаина поступает в Европу, тем больше денег на кону и тем больше готовность банд применять насилие, говорит Ланиэль. В качестве примера того, как жестоко организованная преступность действует в Европе, он приводит обнаруженные в Нидерландах транспортные контейнеры, переоборудованные в камеры пыток.

В Гамбурге, по словам Рене Мачке, бывают перестрелки между контрабандистами наркотиков, все больше огнестрельного оружия обнаруживается при обысках, угрозы поступают таможенникам и полицейским.

Как может на это реагировать государство? Джереми Макдермотт уверен, что такая борьба с наркотиками, как в США, - не выход: "Здесь нужен комплексный подход, а не только репрессии, запреты и аресты". Для этого Германия должна сотрудничать как с европейскими партнерами, так и США и странами Латинской Америки - там следует усиливать гражданское общество, предлагать выращивающим коку крестьянам легальную альтернативу.

Смотрите также: