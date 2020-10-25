Итальянская мафия и торговля кокаином в Европе. Что узнали немецкие судьи

Мафиозный синдикат "Ндрангета" из Калабрии стоит за большей частью поставок кокаина в Европу. Об этом стало известно в ходе судебного процесса в Дюссельдорфе. Как это происходит?
В Высшем земельном суде в Дюссельдорфе проходит громкий процесс. На скамье подсудимых 14 человек: это выходцы из Италии, Нидерландов, Турции, Марокко, Португалии. В Германии их обвиняют в торговле наркотиками - речь идет о 680 килограммах кокаина, а также участии в организованном преступном сообществе, отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и нарушениях закона об оружии. Все обвиняемые являются жителями немецкой федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Пятеро из них, по данным следствия, могут быть членами итальянского криминального синдиката "Ндрангета" из Калабрии.
Свои изменения в ход судебного процесса внесла вторая волна пандемии коронавируса. Слушанье дела пришлось отложить из-за того, что один из обвиняемых должен находиться две недели в карантине - его мать заболела COVID -19, у него самого тест не подтвердил наличие коронавируса. Однако судья решил, что процесс должен проходить при непосредственном участии всех 14 обвиняемых. Поэтому следующее заседание суда должно состояться 26 октября.
"Они будут делать все возможное, чтобы препятствовать судебному процессу", - отмечает в интервью DW Давид Шравен, основатель журналистского расследовательского бюро Correktiv. Шравен - автор бестселлера о мафии, изданного в 2017 году в Германии. "Можно рассчитывать на то, что пройдет полтора года, пока будет вынесен приговор", - прогнозирует он.
Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы. Но, по мнению Шравена, они могут получить всего по 6 лет тюрьмы и уже через 4 года выйти на свободу - условно-досрочно. Так уже происходило раньше. Кроме того, у подсудимых в Дюссельдорфе более 40 адвокатов. Сами же они, скорее всего, будут молчать, придерживаясь "омерты", так называемого "кодекса чести" мафиози, предписывающего отказ от сотрудничества с властями.
Поэтому обвинение надеется лишь на ключевого свидетеля - 41-летнего Джузеппе Т., который в 2015 году согласился помочь полиции и дал показания против своих бывших компаньонов. "Наша система уголовного наказания - это шутка для мафиозных групп, - сетует Шравен. - Наказание, которое грозит им в Германии, просто смешное. Эти сроки никого не пугают. Если подсудимому повезет, он уже через три года выйдет на свободу".
Судебному процессу в Германии, начавшемуся в 2020 году, предшествовала крупнейшая совместная спецоперация против "Ндрангеты", проведенная двумя годами ранее полицией Германии, Бельгии, Нидерландов, Италии и Испании. Тогда в Нидерландах были конфискованы почти 4 тонны кокаина и задержаны более 90 человек, подозреваемых в связях с итальянской мафиозной группой и контрабанде наркотиков, 14 из них - в Германии. Именно они сейчас и находятся на скамье подсудимых.
По данным следствия, схема контрабанды и торговли наркотиками, использованная "Ндрангетой" в период с 2014 по 2018 годы, выглядела так: поставки кокаина осуществлялись воздушным и морским путем из Латинской Америки. В Европе для конспирации были созданы транспортные компании, которые перевозили контрабандные наркотики вместе с обычными товарами: бананами, рисом, древесиной.
По документам эти фирмы занимались легальной деятельностью, но фактически они находились в собственности мафии, как и ряд итальянских ресторанов и кафе-мороженое, которые служили перевалочными базами для транспортировки наркотиков. Кроме того, часто владельцы этих заведений заявляли о взломах и кражах, чтобы обманным путем получить деньги от страховых компаний в качестве возмещения ущерба. С полученных доходов от продажи наркотиков налоги, естественно, не платились. По материалам следствия, торговля наркотиками, осуществлялась через порты Роттердама, Амстердама и Антверпена.
Но, как выяснилось, это была лишь верхушка айсберга. Итальянская полиция исходит из того, что 60-80 процентов кокаина на европейском черном рынке контролирует калабрийская "Ндрангета". Кроме того, она является одним из лидеров криминального мира Германии. По данным последнего доклада немецкого Федерального ведомства по уголовным делам (BKA), из 585 членов итальянских ОПГ, фигурирующих в нем, - 344 из "Ндрангеты". Помимо нее в докладе названы еще две крупные криминальные группировки из Италии - сицилийская "Коза Ностра" и неаполитанская "Камора".
Немецкая федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия, которая граничит с Нидерландами и Бельгией и является воротами в Восточную Европу, - стратегически важный регион для итальянской мафии. "Экономически сильная Германия располагает хорошей транспортной инфраструктурой, здесь также проживает много людей, имеющих семейные связи с Италией.
Поэтому Германия является важной территорией для итальянских криминальных структур, которую они используют и как место, где можно залечь на дно, и как место, где можно вкладывать свои деньги и вести дела", - указывается в ответе BKA на запрос DW. Итальянские мафиозные группировки, согласно данным BKA, особенно активны на юге и западе Германии. Но в последнее время наблюдается повышенная их активность и в восточных землях. Правда, там преступления совершаются лицами, которые проживают на западе ФРГ.
Пандемия коронавируса препятствует не только проведению судебного процесса по делу предполагаемых членов "Ндрангеты", но и дает дополнительный шанс мафиозным структурам. Несмотря на то, что из-за весеннего локдауна схемы контрабанды наркотиков были нарушены, на фоне экономической нестабильности нельзя исключать, что преступники "попытаются сколотить капитал", отмечают в BKA.
В ведомстве указывают, что социально-экономические последствия COVID-19 и глобальный экономический спад дают возможность для различных действий криминальных структур. Например, торговли на черных рынках, краж и взломов квартир. Но пока точных данных за 2020 год у германского ВКА нет.
Между тем, согласно данным журналиста-расследователя Давида Шравена, есть признаки того, что "Ндрангета" уже усилила свою активность в определенных сферах: "В данный момент можно наблюдать, как организованные криминальные группы масштабно скупают предприятия в гастрономической отрасли". Многие рестораны и кафе из-за пандемии переживают кризис. "Скупают целые сети ресторанов и отдают их в руки третьих лиц. После этого заведения могут продолжать свою работу. Но деньги получает мафия", - заключил журналист.
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