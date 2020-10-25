Итальянская мафия и торговля кокаином в Европе. Что узнали немецкие судьи

В Высшем земельном суде в Дюссельдорфе проходит громкий процесс. На скамье подсудимых 14 человек: это выходцы из Италии, Нидерландов, Турции, Марокко, Португалии. В Германии их обвиняют в торговле наркотиками - речь идет о 680 килограммах кокаина, а также участии в организованном преступном сообществе, отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и нарушениях закона об оружии. Все обвиняемые являются жителями немецкой федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Пятеро из них, по данным следствия, могут быть членами итальянского криминального синдиката "Ндрангета" из Калабрии.

Мафия не боится немецкого правосудия

Свои изменения в ход судебного процесса внесла вторая волна пандемии коронавируса. Слушанье дела пришлось отложить из-за того, что один из обвиняемых должен находиться две недели в карантине - его мать заболела COVID -19, у него самого тест не подтвердил наличие коронавируса. Однако судья решил, что процесс должен проходить при непосредственном участии всех 14 обвиняемых. Поэтому следующее заседание суда должно состояться 26 октября.

Давид Шравен

"Они будут делать все возможное, чтобы препятствовать судебному процессу", - отмечает в интервью DW Давид Шравен, основатель журналистского расследовательского бюро Correktiv. Шравен - автор бестселлера о мафии, изданного в 2017 году в Германии. "Можно рассчитывать на то, что пройдет полтора года, пока будет вынесен приговор", - прогнозирует он.

Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы. Но, по мнению Шравена, они могут получить всего по 6 лет тюрьмы и уже через 4 года выйти на свободу - условно-досрочно. Так уже происходило раньше. Кроме того, у подсудимых в Дюссельдорфе более 40 адвокатов. Сами же они, скорее всего, будут молчать, придерживаясь "омерты", так называемого "кодекса чести" мафиози, предписывающего отказ от сотрудничества с властями.

Поэтому обвинение надеется лишь на ключевого свидетеля - 41-летнего Джузеппе Т., который в 2015 году согласился помочь полиции и дал показания против своих бывших компаньонов. "Наша система уголовного наказания - это шутка для мафиозных групп, - сетует Шравен. - Наказание, которое грозит им в Германии, просто смешное. Эти сроки никого не пугают. Если подсудимому повезет, он уже через три года выйдет на свободу".

Чем занимается "Ндрангета" в Европе

Судебному процессу в Германии, начавшемуся в 2020 году, предшествовала крупнейшая совместная спецоперация против "Ндрангеты", проведенная двумя годами ранее полицией Германии, Бельгии, Нидерландов, Италии и Испании. Тогда в Нидерландах были конфискованы почти 4 тонны кокаина и задержаны более 90 человек, подозреваемых в связях с итальянской мафиозной группой и контрабанде наркотиков, 14 из них - в Германии. Именно они сейчас и находятся на скамье подсудимых.

В мае 2015 года полиция Берлина нашла около 300 кг кокаина в ящиках с бананами в магазине Aldi

По данным следствия, схема контрабанды и торговли наркотиками, использованная "Ндрангетой" в период с 2014 по 2018 годы, выглядела так: поставки кокаина осуществлялись воздушным и морским путем из Латинской Америки. В Европе для конспирации были созданы транспортные компании, которые перевозили контрабандные наркотики вместе с обычными товарами: бананами, рисом, древесиной.

По документам эти фирмы занимались легальной деятельностью, но фактически они находились в собственности мафии, как и ряд итальянских ресторанов и кафе-мороженое, которые служили перевалочными базами для транспортировки наркотиков. Кроме того, часто владельцы этих заведений заявляли о взломах и кражах, чтобы обманным путем получить деньги от страховых компаний в качестве возмещения ущерба. С полученных доходов от продажи наркотиков налоги, естественно, не платились. По материалам следствия, торговля наркотиками, осуществлялась через порты Роттердама, Амстердама и Антверпена.

Чем Германия привлекает итальянскую мафию

Но, как выяснилось, это была лишь верхушка айсберга. Итальянская полиция исходит из того, что 60-80 процентов кокаина на европейском черном рынке контролирует калабрийская "Ндрангета". Кроме того, она является одним из лидеров криминального мира Германии. По данным последнего доклада немецкого Федерального ведомства по уголовным делам (BKA), из 585 членов итальянских ОПГ, фигурирующих в нем, - 344 из "Ндрангеты". Помимо нее в докладе названы еще две крупные криминальные группировки из Италии - сицилийская "Коза Ностра" и неаполитанская "Камора".

В зале суда на слушании дела о торговле наркотиками и связям с итальянской мафией, 12 октября

Немецкая федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия, которая граничит с Нидерландами и Бельгией и является воротами в Восточную Европу, - стратегически важный регион для итальянской мафии. "Экономически сильная Германия располагает хорошей транспортной инфраструктурой, здесь также проживает много людей, имеющих семейные связи с Италией.

Поэтому Германия является важной территорией для итальянских криминальных структур, которую они используют и как место, где можно залечь на дно, и как место, где можно вкладывать свои деньги и вести дела", - указывается в ответе BKA на запрос DW. Итальянские мафиозные группировки, согласно данным BKA, особенно активны на юге и западе Германии. Но в последнее время наблюдается повышенная их активность и в восточных землях. Правда, там преступления совершаются лицами, которые проживают на западе ФРГ.

Как коронавирус повлиял на преступную деятельность

Пандемия коронавируса препятствует не только проведению судебного процесса по делу предполагаемых членов "Ндрангеты", но и дает дополнительный шанс мафиозным структурам. Несмотря на то, что из-за весеннего локдауна схемы контрабанды наркотиков были нарушены, на фоне экономической нестабильности нельзя исключать, что преступники "попытаются сколотить капитал", отмечают в BKA.

В ведомстве указывают, что социально-экономические последствия COVID-19 и глобальный экономический спад дают возможность для различных действий криминальных структур. Например, торговли на черных рынках, краж и взломов квартир. Но пока точных данных за 2020 год у германского ВКА нет.

Между тем, согласно данным журналиста-расследователя Давида Шравена, есть признаки того, что "Ндрангета" уже усилила свою активность в определенных сферах: "В данный момент можно наблюдать, как организованные криминальные группы масштабно скупают предприятия в гастрономической отрасли". Многие рестораны и кафе из-за пандемии переживают кризис. "Скупают целые сети ресторанов и отдают их в руки третьих лиц. После этого заведения могут продолжать свою работу. Но деньги получает мафия", - заключил журналист.

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Приемы немецких карманников 1. Прием толкания Преступник якобы случайно толкает жертву - задевает прохожего, а в это время быстро вынимает бумажник из его кармана или сумки. Если преступники работают вдвоем, один из них, двигаясь впереди, внезапно останавливается, а его сообщник толкает жертву сзади, совершая кражу. Этот прием также применяется на эскалаторах и в общественном транспорте при входе или выходе.

Приемы немецких карманников 2. Прием теснения В переполненных автобусах или вагонах вор (якобы вынужденно) так неприятно и долго напирает на одного из пассажиров, теснит его, пока тот, дабы избежать необходимости стоять лицом к этому нервирующему соседу, отворачивается от него, подставляя для кражи - сумку на плече, рюкзак на спине или задний карман.

Приемы немецких карманников 3. Прием с планом города Какой-то якобы приезжий (преступник) с картой города в руках обращается к прохожему с просьбой о помощи. Пока жертва отвлечена, смотрит на карту или объясняет дорогу, подельник незаметно запускает руку в карман или сумку. На вокзалах этот криминальный сценарий разыгрывается также около стендов или информационных табло с планом городских улиц.

Приемы немецких карманников 4. Прием с разменом денег Преступник просит прохожего или случайного встречного разменять крупную монету на мелкие. Когда тот достает кошелек, вор чем-то отвлекает внимание жертвы, незаметно извлекая из кошелька купюры. То же самое он может проделать, бросая в него ту самую монету, которую попросил разменять.

Приемы немецких карманников 5. Прием с кетчупом, кофе или мороженым Чаще всего применяется около банков или банкоматов. Одежду жертвы, только что снявшей деньги, якобы по неосторожности пачкают кетчупом, кофе, мороженым или лимонадом. Бурно извиняясь за доставленную неприятность и пытаясь очистить одежду, преступник ловко вынимает купюры из бумажника или достает весь кошелек целиком.

Приемы немецких карманников 6. Ресторанный прием Пострадавшие в данном случае во многом сами виноваты. Тот, кто беззаботно вешает пиджак или куртку на спинку стула, не должен сильно удивляться, что рано или поздно кто-то вытащит из них кошелек или мобильный телефон. То же самое можно сказать о сумочках, беспечно повешенных на спинку. Если столик находится на проходном месте около дверей, в какой-то момент сумочке могут незаметно сделать ноги.

Приемы немецких карманников 7. Прием в супермаркете Преступник обращается к избранной жертве, повесившей сумку на ручку тележки для покупок или положившей в тележку свою сумку. Он просит помочь найти ему какой-то определенный товар. Пример: "Где они тут соль запрятали?" Пока добрый человек пытается помочь, отвлекаясь при этом, из его сумки исчезает кошелек, что обычно становится ясно лишь около кассы.

Приемы немецких карманников 8. Нищенский прием Исполняется всегда группой детей и подростков. Они где-то в закусочной или уличном кафе просят денег с помощью таблички. Как только жертва отвлекается, кто-то из шайки быстро крадет кошелек со стола или вытаскивает его из сумки или кармана. Возможный вариант: группа детей окружает прохожего на улице, разыгрывая, так сказать, нищенский сценарий. Взрослые члены банды находятся где-то рядом.

Приемы немецких карманников 9. Прием с цветами Какой-то незнакомец приветствует жертву на улице, обнимает, прикрепляя к одежде цветок - скажем, красную гвоздику. Пока жертва в замешательстве пытается понять, почему она удостоилась такого знака внимания, вор удаляется с похищенным кошельком.

Приемы немецких карманников 10. Прием "услуга носильщика" В данном криминальном сценарии целью преступников становятся пожилые люди, возвращающиеся домой с покупками - тяжелыми сумками из продуктового магазина. Вор или воровка предлагает свою помощь, берет сумки, по лестнице поднимается быстрее жертвы, успевая их обшарить и вытащить весь кошелек или деньги из него.

Приемы немецких карманников 11. Прием поднятия Применяется в пивных или барах - многолюдных, веселых, располагающих к общению и шуткам. Кто-то из посетителей (вор) подходит к жертве и говорит, что может на спор определить вес человека, приподняв его от пола. Обнимая при этом жертву, преступник вытаскивает кошелек или мобильный телефон.

Приемы немецких карманников Подтанцовка на улице Применяется часто на улицах в развлекательных кварталах. Жертвами становятся люди, например, вышедшие из клубов и дискотек. Злоумышленники просят сначала, например, закурить или прикурить, а затем предлагают на радостях потанцевать или символически поиграть в футбол... без мячика. При этом молниеносно вытаскивают у жертвы портмоне или другие вещи из карманов. Автор: Максим Нелюбин

