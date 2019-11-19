Преступные кланы в Германии: интеграция мигрантов не удалась?

Десятки семейных кланов арабского происхождения занимаются криминальным бизнесом в ФРГ. По своему устройству они отличаются от итальянских и русскоязычных мафиозных группировок.
Берлинский рэпер Аниc Мохамед Юссуф Ферчичи (Anis Mohamed Youssef Ferchichi), известный под псевдонимом Бушидо (Bushido), с 2018 года находится под охраной полиции. В Земельный суд Берлина он прибыл в сопровождении телохранителей в бронежилетах и масках. С августа 2020 года здесь проходят слушания по делу Арафата Абу-Шакера - главы одного из арабских мафиозных кланов в Берлине - и трех его братьев. Музыкант выступает на процессе в качестве главного свидетеля и соистца.
Бушидо родился в 1978 году в Германии в семье немки и выходца из Туниса. Братья Абу-Шакер сотрудничали с рэпером на протяжении многих лет, помогая ему заниматься музыкальным бизнесом. Однако то, о чем рассказывает Бушидо на суде, больше напоминает рабство. По словам музыканта, Абу-Шакер требовал, чтобы музыкант отдавал ему 30 процентов своих доходов до уплаты налогов: в общей сложности за несколько лет эта сумма составила 9 млн евро. Когда Бушидо захотел прекратить сотрудничество, бывшие партнеры стали ему угрожать и его преследовать.
Абу-Шакер - лишь один из нескольких арабских кланов, находящихся в поле зрения немецкой полиции. И далеко не самый крупный. Эта структура насчитывает около 250 членов - вдвое меньше, чем, к примеру, конкурирующий клан Реммо.
В числе самых громких преступлений, совершенных группировкой Реммо - ограбление Монетного кабинета музея Боде в Берлине, в ходе которого была похищена стокилограммовая золотая монета. В феврале 2020 года участников этих событий приговорили к нескольким годам лишения свободы. Украденную монету стоимостью 3,7 млн евро, впрочем, найти так и не удалось - вероятнее всего, ее переплавили.
По данным Федерального ведомства по уголовным делам (BKA), преступные кланыв основном промышляют торговлей наркотиками и кражами со взломом. При этом львиная доля судебных разбирательств с их участием приходится на федеральную землю Северный Рейн - Вестфалия. В 2019 году здесь насчитывалось 111 кланов, активно занимающихся криминальной деятельностью: около 3800 подозреваемых из их рядов обвиняют в совершении свыше 6000 преступлений.
Томас Юнгблут (Thomas Jungbluth) возглавляет отдел по борьбе с организованной преступностью земельного ведомства по уголовным делам (LKA) Дюссельдорфа. По его словам, итальянские или русскоязычные криминальные структуры отличаются от семейных кланов арабского происхождения: в последнем случае члены группировки связаны между собой крепкими узами. "Семья для них - это все. Ее честь должна быть защищена любой ценой," - отмечает Юнгблут.
Одним из центров организованной преступности в ФРГ стал Эссен, город в западной части Германии с населением около 600 000 человек. По словам его мэра Томаса Куфена, в повседневной жизни рядовые граждане практически не пересекаются с криминальными группировками. Кланы в основном занимаются наркобизнесом, рэкетом, сутенерством и отмыванием денег - всем тем, от чего законопослушные граждане обычно далеки, отмечает градоначальник.
Несмотря на это, жители Эссена обеспокоены формированием в городе мафиозной субкультуры. Куфен перечисляет ее отличительные черты: хамское поведение по отношению к окружающим, создание впечатления, что улица принадлежит кланам, а также стремление разрешать конфликты самостоятельно, не прибегая к помощи полиции и адвокатов, - в том числе и путем кровной мести. "Мы не можем допустить существование таких паралельных структур и законов", - подчеркивает Куфен в беседе с DW.
В последнее время Эссен и несколько других немецких городов решили объединить усилия для борьбы с преступными структурами. Кальянные и казино будут регулярно проверять, поясняет Томас Куфен. Власти также будут более пристально наблюдать за кафе, магазинами и парикмахерскими, которые декларируют высокие доходы при отсутствии посетителей: это может указывать на попытки отмывания денег, рассказывает мэр Эссена.
Вместе с тем Куфен уверен, что одними репрессивными мерами здесь не обойтись. "Помимо рейдов и целенаправленных действий против клановой преступности мы предоставляем конкретные возможности молодым людям, которые родились в Германии и до сих пор не имели проблем с законом", - поясняет он.
Мэр Эссена отмечает, что многие члены преступных группировок родились в ФРГ, однако до сих пор не имеют не только гражданства этой страны, но и находятся на ее территории лишь на основании решения о временной отсрочке высылки (Duldung). Из-за неопределенного статуса многие не видят для себя перспектив в Германии и не интегрируются в немецкое общество.
Похожего мнения придерживается и депутат берлинского ландтага Том Шрайбер (Tom Schreiber). "Если люди не имеют возможности интегрироваться на рынке труда, выучить немецкий язык и стать частью общества, то мы не должны удивляться возникновению параллельных структур", - считает он.
Тем временем главе клана Абу-Шакер удалось не только неплохо нажиться за счет музыканта Бушидо, но и покрасоваться вместе со знаменитым рэпером на красной дорожке. Между тем сам Бушидо, похоже, не до конца верит в способность немецкой полиции обеспечить ему защиту: теперь он сотрудничает с конкурирующим кланом Реммо.
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