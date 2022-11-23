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Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер с повязкой One Love на стадионе в Дохе
Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер с повязкой One Love на стадионе в ДохеФото: Alexander Hassenstein/Getty Images
ФутболКатар

Глава МВД ФРГ пришла на стадион в повязке "Одна любовь"

Виталий Кропман
19 ч. назад

Нэнси Фезер раскртиковала решение ФИФА. Сборная Германии провела акцию протеста против запрета повязок One Love перед началом матча с Японией. Игроки сделали групповое фото, закрыв рты руками.

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Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) сделала в Катаре то, на что под давлением ФИФА не решилась сборная Германии по футболу. Глава МВД, в ведении которого находится спорт, пришла в среду, 23 ноября, на гостевую трибуну стадиона "Халифа" в Дохе в запрещенной повязке"Одна любовь" (One Love).

Ранее немецкий министр раскритиковала решение ФИФА запретить игрокам выходить на поле с повязками One Love. "Запрет повязки One Love - огромная ошибка ФИФА. У каждого болельщика разрывается сердце от того, что международная федерация футбола решает конфликт за счет спортсменов", - приводит ее слова газета Bild.

При этом накануне издание Berliner Morgenpost заняла жесткую позицию в отношении запланированной поездки Фезер в Катар. "Федеральный министр не должен сидеть рядом с этими людьми в VIP-ложе. В начале чемпионата мира по футболу, о политическом исходе которого никто не знает, официальная поездка в Катар - не самая лучшая идея. Визит Фезер хорош для шейхов, но плох для репутации федерального правительства", - указал автор публикации.

С закрытыми ртами

Акция сборной Германии по футболу
Акция сборной Германии по футболуФото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Капитан сборной Германии Мануэль Нойер (Manuel Neuer) вышел на поле с официальной повязкой ФИФА с надписью "Нет дискриминации", а сами игроки провели небольшую акцию протеста. Во время фотографирования команды перед матчем футболисты закрыли рты руками - возможно, это был намек на решение ФИФА заставить замолчать семь европейских сборных, которые намеревались использовать повязки One Love в поддержку ЛГБТ-сообщества, права представителей которого нарушаются в Катаре.  

ФИФА мотивировала запрет нарушением утвержденного регламента чемпионата мира по экипировке и пригрозила финансовыми и персональными санкциями игрокам, которые наденут разноцветную повязку с изображением сердца с цифрой 1 посередине.

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