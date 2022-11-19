Что нужно знать о чемпионате мира по футболу в Катаре

Стартующий 20 ноября ЧМ-2022 по футболу станет первым, что пройдет на Ближнем Востоке, и самым дорогим в истории. Почему турнир проводится осенью-зимой и что ждет фанатов в арабской стране?

В воскресенье, 20 ноября, матчем хозяев турнира со сборной Эквадора в Катаре стартует 22-й чемпионат мира по футболу. В чем его особенности, во сколько он обойдется стране-организатору и почему неоднократно звучали предложения перенести это мировое первенство в другое место - у DW.

Чем необычен турнир в Катаре?

ЧМ впервые примет арабское государство, Ближний Восток. Также впервые за всю историю, проходя в Северном полушарии, турнир стартует в последний месяц осени и завершится в первый месяц зимы. Это связано с тем, что летом максимальная температура воздуха в Катаре достигает 45 градусов Цельсия, что далеко не самые идеальные условия для футбола на открытых стадионах.

Сколько команд примет участие?

ЧМ-2022 станет последним, в финальной стадии которого сыграют 32 команды. В следующем раз, через четыре года, в мировом первенстве, которое совместно примут США, Канада и Мексика, будут соревноваться уже 48 сборных, прошедших квалификационный этап.

На каких стадионах сыграют команды?

Финальный матч ЧМ состоится 18 декабря 2022 года на Национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тыс. зрителей. Всего же игры пройдут в пяти городах на восьми стадионах, семь из которых были построены с нуля специально к турниру. Строительство первой арены началось в 2013 году и заняло четыре года. В 2021 году все стадионы уже были готовы принимать футбольные поединки.

На Национальном стадионе в Лусаиле 18 декабря пройдет финальный матч ЧМ-2022 по футболу Фото: Mohammed Dabbous/AA/picture alliance

Арены, на которые выйдут лучшие футболисты мира, оборудованы системами охлаждения воздуха, позволяющими поддерживать температуру не выше 27 градусов Цельсия. Как ожидается, после завершения турнира вместимость стадионов будет существенно уменьшена, а, например "Стадион 974", специально построенный к ЧМ неподалеку от морского порта в Дохе, разберут и отправят его части на строительство спортивных сооружений в нуждающихся в помощи странах. То же самое планируется сделать с верхними ярусами рассчитанного на 60 тыс. стадиона "Эль-Байт" в городе Эль-Хаур.

Самые молодые, возрастные и дорогостоящие - что известно об игроках ЧМ-2022?

После того как были обнародованы окончательные составы национальных сборных, которые едут в Катар, настало время тех, кто любит самую разную футбольную статистику. Так, самым молодым игроком турнира станет нападающий дортмундской "Боруссии" и сборной Германии Юссуфа Мукоко (Youssoufa Moukoko). В день открытия чемпионата ему стукнет ровно 18 лет.

Игрок сборной Германии Юссуфа Мукоко (справа) - самый молодой футболист чемпионата мира Фото: Christian Charisius/dpa/picture alliance

Самый возрастной футболист в заявках на ЧМ-2022 - голкипер сборной Мексики Альфредо Талавера, которому 18 сентября исполнилось 40 лет. Самым высокий участник мундиаля - вратарь сборной Нидерландов Андрис Нопперт, чей рост составляет 203 см. А вот полузащитник команды Марокко Ильяс Шаир с его 164 см - самым маленький игрок этого ЧМ.

Форвард французской сборной Килиан Мбаппе объявлен самым дорогостоящим футболистом из тех, кто сыграет в Катаре. Специализированный интернет-портал Transfermarkt оценил трансферную стоимость Мбаппе в 160 млн евро. При этом самый дорогой состав привезли на турнир родоначальники спорта номер один. Суммарная трансферная стоимость игроков команды Англии - 1,26 млрд евро. Для сравнения: вся сборная Катара потянула лишь на 14,9 млн евро, что на порядок меньше, чем один Килиан Мбаппе.

Килиан Мбаппе на ЧМ-2018 выиграл золото со сборной Франции и стал лучшим молодым игроком турнира Фото: REUTERS

Больше всего из клубов на ЧМ-2022 представлена мюнхенская "Бавария". 17 футболистов из состава многократного чемпионата ФРГ выйдут на поле в форме восьми различных национальных сборных. Помимо Германии, это Камерун, Канада, Марокко, Нидерланды, Сенегал, Франция и Хорватия. По 16 игроков будут представлять "Манчестер Сити" и "Барселону".

Сколько стоит мундиаль в Катаре?

Официально затраты страны-организатора не озвучены. Однако, по предварительным данным, ЧМ мира в Катаре станет самым дорогим за всю историю проведения мировых футбольных первенств. Более того, он может стоить даже больше, чем все прежние такие турниры, начиная с первого, проведенного в Уругвае в 1930 году, вместе взятые. Специализирующая на финансировании спортивных мероприятий американская консалтинговая компания Front Office Sports оценила затраты организаторов в 220 млрд долларов США.

Косвенно эту оценку подтвердил Хасан Аль-Тавади, генеральный секретарь Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022, заявив, что расходы на инфраструктуру после того, как Доха выиграла право на проведение турнира, превысят 200 млрд долларов. Для сравнения - самым дорогим до этого был ЧМ 2018 года в России, подготовка к которому обошлась организаторам в 13,2 млрд долларов США (по среднему обменному курсу за 2013–2017 годы).

Почему выбор Катара страной-организатором ЧМ многие считают скандальным?

Начиная с 2010 года, когда ФИФА утвердила Катар в качестве хозяина мундиаля-2022, выбор маленькой страны с ее очень жарким климатом, да к тому еще и сделанный вопреки позиции технического комитета Международной федерации футбола, вызывал серьезные подозрения в коррупции.

Расследование британской газеты The Sunday Times указало на незаконные, по мнению журналистов, действия бывшего главы Азиатской конфедерации футбола катарца Мохаммеда бин Хаммама, который предположительно потратил не менее 5 млн долларов США на подкуп представителей стран Африки в исполкоме ФИФА. Официальное расследование ФИФА на сей счет результатов не принесло.

Экс-президент ФИФА Зепп Блаттер: "Решение о проведении ЧМ в Катаре было ошибкой" Фото: picture-alliance/dpa/PA Wire/A. Chown

Накануне открытия турнира скандальное интервью швейцарскому изданию Tages-Anzeiger дал экс-президент ФИФА Зепп Блаттер. Он, в частности, рассказал о роли в победе заявки Катара тогдашнего президента Франции Николя Саркози. Он, по словам Блаттера, незадолго до выбора страны-организатора предложил бывшему главе УЕФА французу Мишелю Платини подумать о том, "что вы и ваши коллеги из УЕФА можете сделать для Катара, когда будет присуждаться право проведения чемпионата мира". "Конечно, речь шла и о деньгах. Через полгода Катар купил у французов истребители за 14,6 млрд долларов", - пояснил Блаттер.

Кроме того, согласно расследованию, опубликованному в 2018 году французским интернет-изданием Mediapart, взамен за поддержку при выборе страны-организатора мундиаля Суверенный фонд Катара в 2011 году приобрел испытывавший на тот момент финансовые трудности футбольный клуб "Пари Сен-Жермен".

Сколько рабочих погибло на строительстве объектов к ЧМ-2022?

Правозащитники утверждают, что подготовка к ЧМ по футболу в Катаре стоила жизни тысячам иностранных рабочих-строителей. Amnesty International в своем отчете за 2021 год называет цифру в 15 021 человек. Согласно расследованию британской газеты The Guardian, скончались более 6,5 тыс. мигрантов, работавших на строительстве стадионов, отелей и других объектов.

На строительстве одного из стадионов к чемпионату мира в Катаре, декабрь 2019 года Фото: Hassan Ammar/AP Photo/picture alliance

В то же время фактчекинг DW показал, что обе эти цифры, вероятнее всего, не соответствуют действительности, поскольку ни один из двух указанных источников не утверждал, что все эти люди погибли на строительстве стадионов или других объектов, непосредственно связанных с ЧМ-2022 по футболу. Обе названные цифры обычно включают целиком всех иностранных граждан, скончавшихся в Катаре за время подготовки к ЧМ.

В свою очередь, ФИФА и катарский оргкомитет по проведению мирового первенства утверждают, что погибли только три человека, работа которых на стройплощадках была непосредственно связана с объектами, возводимыми к ЧМ-2022. Согласно фактчекингу DW, это утверждение является вводящим в заблуждение, поскольку игнорируют всех тех, кто погиб на других стройках, которых без проведения мирового первенства в Катаре, наверное, не было бы. Ведь в ходе подготовки к ЧМ-2022 в стране были построены новая сеть метрополитена, автомагистрали, отели, проведено расширение аэропорта, построен ранее запланированный город Лусаил, а также реализованы другие крупные проекты.

Могут ли возникнуть проблемы в Катаре у фанатов?

Катар - страна с мусульманским большинством, в которой весьма строгие нормы морали. Во время недавней встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz) эмир Катара заявил, что в его стране "все люди - желанные гости", добавив при этом, что "мы ожидаем уважения нашей культуры".

Тем не менее, по данным британского издания The Guardian, в распоряжении которого оказался текст соответствующих соглашений, ФИФА договорилась с организаторами турнира, что на время его проведения местная полиция будет проявлять сдержанность в отношении поведения, которое противоречит культурным нормам Катара, но является обычным для фанатов в Европе.

Британские фанаты уже в Катаре, 11 ноября 2022 года Фото: AP

Имеется в виду реакция на представителей ЛГБТ-сообщества, на демонстрацию открытых частей женского тела, ругательства, громкую музыку и звуки, фотографирование людей без их разрешения. В фан-зонах будет разрешена продажа алкоголя. При этом, по данным Bristol Post, организаторы ЧМ ограничили продажу пива в фан-зонах - не более четырех бокалов на человека. Пиво обойдется болельщикам недешево - почти в 14 евро за бокал.

Почему в немецких магазинах не видно фанатской атрибутики к ЧМ-2022?

Немецкие торговые сети, обычно накануне крупных футбольных турниров активно предлагающие фанатский ассортимент - флажки, дудки, футболки с логотипами, - фактически проигнорировали ЧМ-2022 года. В рекламных проспектах сети магазинов-дискаунтеров Aldi Nord и Aldi Süd на ближайшие недели вообще нет упоминания о товарах, связанных с футболом, сообщает Business Insider. А вот конкурирующая сеть Lidl все же предлагает футболки с логотипом мирового первенства и наклейки, посвященные ему.

При этом ни одна из фирм не хочет, чтобы ее действия воспринимались как бойкот. "Мы предполагаем, что этот чемпионат мира по футболу будет встречен со сравнительно меньшим интересом, чем предыдущие крупные турниры", - дипломатично отметил представитель компании Rewe. По оценкам маркетологов, рождественские товары, которыми уже заполнены немецкие магазины, для покупателей предпочтительнее, чем "другие линейки товаров, связанные с чемпионатом мира по футболу, такие как продукты для барбекю".

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