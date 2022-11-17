Катар пускает миру пыль в глаза по поводу прав человека

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Недавно в интернете появился плакат, описывающий правила поведения в Катаре. Согласно нему, в этом арабском государстве запрещены, помимо прочего, следующие вещи: употребление алкоголя, любовные свидания и гомосексуальность. Вскоре выяснилось, что за плакатом стоят не власти Катара, а некое движение граждан, которое хочет познакомить иностранцев с местными обычаями.

Организаторы стартующего в Катаре уже 20 ноября чемпионата мира по футболу поспешили дистанцироваться от инициативы: плакат не был получен из официальных источников и содержит "фактически неверную информацию", говорится в их заявлении. "Катар всегда был открытым, толерантным и дружелюбным государством". Правда?

Нет. Фактически верно то, что Катар криминализирует публично демонстрируемую гомосексуальность. Статья 296-я о "подстрекательстве к безнравственности, аморальности и проституции" Уголовного кодекса Катара предусматривает не менее одного года лишения свободы за "мужеложство и сексуальную распущенность".

Не всем болельщикам в Катаре рады

Гомосексуалы - если их обнаружат - могут быть привлечены к уголовной ответственности, катарские отели иногда отказывают однополым парам в заселении, а на катарском телевидении ведущие делают гомофобные замечания вплоть до угрозы смертной казни для гомосексуалов. Неужели кого-то после этого удивляет, когда официальные лица также выступают с гомофобными высказываниями?

Йоша Вебер, обозреватель DW

И все же возмущение на международном уровне после заявления посла чемпионата мира по футболу в Катаре и бывшего игрока сборной Халида Салмана велико. В интервью немецкому телеканалу ZDF он сказал, что быть геем - это "харам", то есть греховное деяние, запрещенное в исламе, и определил гомосексуализм как "психическое расстройство". О какой толерантности может идти речь? Нет, не всем болельщикам будут рады в Катаре.

И все это знают: и ФИФА, и политики, и СМИ. А теперь все в шоке? Однако такие организации, как Human Rights Watch (HRW), уже давно указывают на массовые нарушения прав человека в Катаре. Недавно, к примеру, HRW сообщила о жестоком обращении с представителями ЛГБТ+ в местах лишения свободы в Катаре.

И когда эмир Катара говорит, как он сделал это недавно на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz), что в этой арабской стране "все люди - желанные гости", а затем добавляет, что "мы ожидаем уважения нашей культуры", это означает не что иное, как то, что не всем разрешено приезжать в Катар таковыми, каковы они есть. А тот факт, что правительство Германии почти не делает критических замечаний по этому поводу, вероятно, объясняется еще и тем, что в настоящее время оно в вопросе импорта газа попадает в новую зависимость, которую Доха уже использует в качестве средства давления.

Изменит ли ЧМ по футболу ситуацию с правами человека?

Катар пускает миру пыль в глаза. Внешне ему нравится представлять себя современным, стремящимся в будущее государством, которое, безусловно, может указывать на процесс своей трансформации в последние годы. Но Катар по-прежнему дискриминирует людей. И не только на основании их сексуальной ориентации, но и по вопросу половой принадлежности.

А как иначе можно оценивать другую сцену из документального фильма канала ZDF "Geheimsache Qatar" ("Секретное дело Катар"), в котором доверенные лица посла катарского чемпионата мира по фуиболу сравнивают женщин со "сладостями", которыми лучше наслаждаться "в упаковке" (то есть, когда они носят хиджаб), чем в развернутом виде.

Действительно ли этот чемпионат мира по футболу улучшит ситуацию с правами человека в Катаре? Когда прозвучит стартовый свисток, будет ли кто-нибудь заострять внимание на этих проблемах, кроме некоторых западных СМИ? И будет ли что-то действительно сделано для ЛГБТ+, женщин или рабочих-мигрантов в стране после мирового первенства? Сомнения остаются.

Автор: Йоша Вебер, обозреватель DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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