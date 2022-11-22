Что известно о запрете повязки "Одна любовь" на ЧМ в Катаре

ФИФА объяснила запрет на ЧМ-2022 капитанской повязки в радужных цветах и с надписью "Одна любовь" нарушением регламента по экипировке и пригрозила игрокам санкциями. Эксперты и СМИ критикуют это решение.

Под давлением ФИФА национальные сборные Англии, Бельгии, Германии, Дании, Нидерландов, Уэльса и Швейцарии решили отказаться от использования на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре, капитанской повязки в цветах радуги и с надписью "Одна любовь" (One Love). Такие повязки были задуманы как символы поддержки футболистами сообщества ЛГБТК+. Как мотивировала свое решение Международная федерация футбола, и что думают по этому поводу эксперты - в материале DW.

Кто придумал акцию OneLove и что она означает?

Повязка в радужных цветах и в форме сердца с цифрой 1 посередине, которую до ЧМ использовали капитаны нескольких европейских футбольных команд, является частью кампании OneLove, нацеленной на продвижение инклюзивности и защиту прав представителей сообщества ЛГБТК+.

Идея возникла в сентябре в сборной Нидерландов, к ней также присоединились капитаны команд Англии, Бельгии, Германии, Дании, Норвегии, Швеции, Швейцарии и Уэльса. Акция получила название OneLove. Впервые капитаны команд вышли в этих повязках в матчах завершившегося розыгрыша Лиги наций, который проводится под эгидой УЕФА, и планировали играть с ними до конца нынешнего сезона.

В сентябре организаторы акции уведомили ФИФА о желании и далее использовать этот вид капитанской повязки, но тогда реакции не последовало.

С чем сталкиваются представители сообщества ЛГБТК+ в Катаре

В Катаре представители сообщества ЛГБТК+ сталкиваются с серьезными правовыми проблемами. Дело в том, что по катарскому УК мужские гомосексуальные отношения являются противозаконными и караются тюремным заключением сроком до трех лет и штрафом. Мусульманам по законам шариата за однополые отношения может грозить смертная казнь. Правительство Катара не признает однополые браки или гражданское партнерство, а также запрещает проводить любые компании в поддержку прав сообщества ЛГБТК+.

Флаги LGBT и Катара во время акции в Амстердаме Фото: Peter Dejong/AP Photo/picture alliance

Чем ФИФА мотивировала запрет использования капитанских повязок One Love?

Заявление Международной федерации футбола, запрещающее использование повязок One Love, было сделано накануне матча сборных Англии и Ирана, во время которого радужную повязку намерен был надеть капитан команды родоначальников футбола Харри Кейн.

Харри Кейн Фото: Javier Garcia/Shutterstock/IMAGO

В заявлении утверждается, что ФИФА поддерживает все законные акции, к которым относится и OneLove. При этом, указывается в документе, Международная федерация футбола - это "инклюзивная организация, которая хочет принести футбол на благо общества, поддерживая добрые и законные дела, но это должно быть сделано в рамках общеизвестных регламентов соревнований".

В свою очередь, напомнила ФИФА, в статье 13.8.1 ее правил по экипировке сказано, что "капитаны всех команд должны надевать капитанские повязки, предоставленные ФИФА". При этом правила проведения ЧМ-2022 в Катаре были одобрены всеми его участниками, уточняется в заявлении.

В случае, если капитаны команд будут использовать повязки, не утвержденные ФИФА, возможны как финансовые санкции в отношении национальных федераций стран-нарушителей, так и предупреждения или удаление самих капитанов даже до начала матчей.

Протест представителей сообщества ЛГБТ+ против проведения мундиаля в Катаре Фото: Arnd Wiegmann/REUTERS

В свою очередь, в Международной федерации футбола решили досрочно начать антидискриминационную кампанию на стартовавшем мундиале. Сначала планировалось, что капитанам сборных разрешат носить специальные повязки с надписью NoDiscrimination с четвертьфинальной стадии турнира. После запрета повязок One Love ФИФА приняла решение о том, что антидискриминационная кампания будет длиться в течение всего чемпионата.

Как отреагировали организаторы компании ОneLove?

Федерации футбола Англии, Бельгии, Германии, Дании, Нидерландов, Швейцарии и Уэльса (сборные Норвегии и Швеции не отобрались в финальную часть ЧМ-2022) сделали совместное заявление, в котором сообщили, что из-за возможных санкций, которыми пригрозила ФИФА, они вынуждены отказаться от ношения радужных повязок One Love.

"Мы были готовы платить штрафы, обычно предусмотренные за нарушение правил экипировки, однако мы не можем поставить наших игроков в ситуацию, когда они могут получить желтую карточку или будут вынуждены покинуть поле. Мы очень разочарованы решением, которое, по нашему мнению, беспрецедентно... Игроки разочарованы, но будут проявлять свою поддержку (сообществу ЛГБТК+. - Ред.) другими способами", - подчеркивается в документе.

Почему эксперты считают, что ФИФА нарушила собственные правила?

Авторы Collinas Erben - выходящего более 10 лет в Германии специализированного подкаста, в котором текущие футбольные события рассматриваются с точки зрения арбитра, - считают, что принятое решение ФИФА не соответствует ее же собственным правилам. Об этом они написали в Twitter.

В частности, эксперты поясняют, что ФИФА, безусловно, может предписать ношение определенной капитанской повязки или после этого применить санкции к нарушителям: "Но если сообщение на повязке не носит явно неспортивный характер, у судьи нет причин показывать желтую или красную карточку". По мнению авторов Collinas Erben, это тем более странно, когда ФИФА в своем заявлении утверждает, что выступает против дискриминации и поддерживает сообщество ЛГБТК+.

Аналогичная логика действует и в отношении пункта, запрещающего политические высказывания. Как указывается в правилах Международной федерации футбола, "в случае нарушения этого положения к игроку и/или команде будут применены санкции со стороны организатора соревнований, национальной футбольной ассоциации или ФИФА".

Для экспертов это также не является поводом для того, чтобы показать желтую или красную карточку игроку. Авторы Collinas Erben уверены, что за применение санкций должна отвечать ФИФА, а не арбитр в поле: "Последний выносит персональное наказание только в том случае, если сообщение носит оскорбительный, провокационный и тому подобный характер. Это, конечно, не относится к повязке One Love".

Как отреагировал на решение ФИФА Международный профсоюз футболистов FIFPro?

Международный профсоюз футболистов FIFPro опубликовал заявление по поводу решения ФИФА. Признав, что существует ранее утвержденный регламент по экипировке чемпионата мира по футболу, в профсоюзе выразили несогласие с тем, что "капитаны столкнутся с санкциями, влияющими на их участие в чемпионате мира, из-за коллективных действий, которые были предприняты командами, федерациями и их руководством".

Надев повязки One Love, капитаны стали бы проводниками коллективных действий и "перекладывать угрозу санкций на них неправильно". "Игроки должны иметь право выражать свою поддержку прав человека на поле и вне его - и мы поддержим любого из них, кто будет использовать для этого свои собственные площадки. Мы считаем, что радужный флаг - это не политическое заявление, а поддержка равенства и, следовательно, всеобщего права человека", - убеждены в FIFPro.

Что говорят в Германии по поводу решения ФИФА

Берндт Нойендорф (Bernd Neuendorf), президент Немецкого футбольного союза (DFB), назвал решение ФИФА "беспрецедентным событием в истории чемпионатов мира". "Сегодня ФИФА запретила заявление о разнообразии и правах человека. Это ценности, которым они привержены в своих собственных уставах", - напомнил Нойендорф. При этом он добавил, что хочет продолжать диалог с международной федерацией футбола: "Я не заинтересован в том, чтобы в долгосрочной перспективе портить отношения с ФИФА".

Берндт Нойендорф Фото: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

Исполнительный директор DFB Оливер Бирхофф (Oliver Bierhoff) считает, что решение ФИФА "очень похоже на цензуру". "Надеть эту повязку нам могут запретить, но мы все равно будем отстаивать наши ценности", - заверил Бирхофф. По его словам, запрет разочаровал игроков немецкой сборной и, в первую очередь, капитана команды голкипера Мануэля Нойера (Manuel Neuer). "Это сложная ситуация и для Мануэля. Он говорил, что будет носить повязку. Теперь он разочарован тем, что это невозможно", - констатировал Бирхофф, в прошлом нападающий сборной Германии.

Немецкие СМИ, в свою очередь назвали позицию европейских футбольных федераций проявлением слабохарактерности. "Угроза (со стороны ФИФА. - Ред.) была, безусловно, достаточной, чтобы запугать мятежников: немцы, англичане, датчане, голландцы, валлийцы, швейцарцы и бельгийцы - все они струсили", - пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Голкипер и капитан сборной Германии Мануэль Нойер Фото: Ulmer/Teamfoto/IMAGO

Ей вторит Nordwest-Zeitung. "В то время как президент ФИФА Джанни Инфантино уступает принимающей ЧМ стране, Немецкий футбольный союз и другие европейские ассоциации показывают отсутствие внутреннего стержня. DFB должен был отреагировать на последствия, которыми угрожала ФИФА, встречной угрозой. Как бы Инфантино справился с этим, если Германия, Англия и Нидерланды пригрозили бы не выйти на поле?", - вопрошает издание.

После появления реакции DFB на решение ФИФА о запрете повязки One Love немецкая сеть супермаркетов Rewe сообщила о немедленном прекращении сотрудничества с DFB. Компания хочет дистанцироваться от позиции ФИФА. "Мы выступаем за разнообразие, а футбол - это тоже разнообразие. Скандальное поведение ФИФА абсолютно неприемлемо для меня как генерального директора многопрофильной компании и как футбольного болельщика", - заявил гендиректор группы Rewe Лионель Сук.

Что предложил Томас Хицльcпергер

А бывший игрок сборной ФРГ Томас Хицльcпергер (Thomas Hitzlsperger), первым из известных немецких футболистов открыто объявивший о своей гомосексуальной ориентации, высказал оригинальную идею. Он в своем Twitter предложил игрокам после запрета ФИФА радужных капитанских повязок выступать на чемпионате мира в Катаре в бутсах с радужными шнурками.

Можно предположить, что эта идея также окажется нежизнеспособной из-за позиции ФИФА. Ведь помимо запрета капитанской повязки One Love в Международной федерации уже потребовали от сборной Бельгии убрать слово "любовь" с воротника "выездной" футболки. Это решение было принято за два дня до поединка бельгийцев, бронзовых призеров предыдущего первенства мира, с Канадой.

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