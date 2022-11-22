В ФРГ критикуют запрет повязки "Одна любовь" на ЧМ в Катаре

Футболисты на чемпионате мира в Катаре намеревались надеть радужную повязку в поддержку открытости и толерантности. Международная федерация футбола запретила эту акцию.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) резко раскритиковала запрет Международной федерации футбола (ФИФА) на ношение футболистами на чемпионате мира в Катаре повязки с надписью "Одна любовь" ("One Love") в знак солидарности с представителями сексуальных меньшинств. "Каждый ребенок, играя с малых лет в футбол, учится тому, что футбол возможен лишь в условиях справедливой игры и разнообразия. Если международные спортивные функционеры подвергают это цензуре за счет спортсменов, то они губят футбол", - заявила она в понедельник, 21 ноября, в ходе визита в Париж.

Аналогично высказалась и министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser). "То, что многие футбольные сборные намеревались надеть повязку "Одна любовь" в поддержку открытости и толерантности - было хорошим сигналом. Меня удивляет то, что ФИФА запретила это. Я также нахожу плохим то, что конфликт в очередной раз решается за счет спортсменов", - заявила она.

ФИФА угрожает санкциями

Еще жестче высказался бывший капитал сборной Германии по футболу Михаэль Баллак (Michael Ballack). "То, что ФИФА приняло такое решение, - это наглость, хуже, чем наглость. ФИФА расписалась в несостоятельности, она проводит курс, который абсолютно невозможно понять и обосновать", - заявил он.

Намерение группы европейских футбольных капитанов во главе с Мануэлем Нойером (Manuel Neuer) надеть повязки "Одна любовь" вызвала крупный конфликт с ФИФА. По сведениям агентства dpa, ФИФА оказала давление на участников запланированной акции, пригрозив им спортивными санкциями. В результате Немецкий футбольный союз и другие футбольные организации отказались от ношения спорной повязки на ЧМ в Катаре.

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