Из-за репрессий РБ упала в рейтинге гендерного равенства

Беларусь заняла 55 место в рейтинге стран по уровню гендерного равенства , это самый низкий показатель для страны. Слабое участие женщин в политике, насилие в семье и высокое бремя домашних обязанностей - вот что отметили эксперты. Как власти реагируют на критику и повлияет ли на ситуацию курс на "традиционные ценности", о котором все чаще говорят белорусские чиновники?

Всемирный экономический форум опубликовал доклад, в котором исследователи рассчитали индекс гендерного равенства в четырех основных сферах: экономическое участие и карьерные возможности, уровень образования, здоровье и продолжительность жизни, политические права и возможности. В 2024-м индекс возглавили Исландия, Финляндия и Норвегия. Беларусь по сравнению с прошлым годом опустилась на 14 позиций, заняв 55 место из 146. Для сравнения Литва - на 11 месте, Латвия - на 30, Польша - на 51. Данных по России и Украине в этом году нет.

Самое существенное падение в рейтинге у Беларуси в разделе о политике - минус 28 пунктов и 97 место в мире. Также в документе отмечено, что во многих сферах, где оплата труда ниже, представлено больше женщин: культура (76%), образование (76%), социальные науки (79%). А вот как складывается ситуация в высокооплачиваемых сферах: инженерия и промышленность - 23% женщин, IT - также 23%. При этом 63% выпускников всех вузов являются девушки. Количество безработных мужчин в Беларуси почти вдвое больше, чем женщин. Среди позитивных характеристик составители рейтинга отмечают высокий уровень медицины и репродуктивного здоровья, а также участие женщин в экономике страны.

Женщины зарабатывают почти на треть меньше

Гендерная исследовательница Ирина Сидорская обращает внимание на отрицательную динамику Беларуси в рейтинге: в 2016 году, когда страна впервые была представлена в документе, она занимала 34 место. "И когда в прошлом году у нас уже было 41 место, это был четкий звонок, что ситуация стремительно ухудшается", - говорит собеседница.

"При этом у нас хорошие показатели с репродуктивным здоровьем. Ведение беременности и роды четко регламентированы, доступ к помощи имеет каждая женщина. Кроме того, по сравнению со многими странами хорошо организована инфраструктура со школами и садами, где дети получают не только образование, но и питание, дополнительные занятия. Это советское наследие, но оно до сих пор работает", - объясняет Ирина Сидорская.

Ирина Сидорская Фото: Tatiana Gargalyk/DW

Также советским наследием эксперт называет ситуацию, когда трудящихся женщин больше, чем мужчин. "Это не характерно в целом для Европы, - продолжает собеседница. - При этом сохраняется гендерный разрыв в зарплатах: женщины на тех же позициях зарабатывают на 28% меньше, их чаще отправляют на понижение, увольняют, им сложнее найти новую работу. Зачастую учитель идет работать продавцом - и это уже национальная особенность".

Женщины в парламенте ничего не решают

Социолог Елена Огорелышева говорит, что рейтинг учитывает только формальные показатели, которые исследователям передает само государство. "Возникает вопрос, насколько можно доверять данным Белстата, особенно по экономике и медицине, если нет возможности их проверить и провести независимое исследование, - говорит эксперт. - Но меня радует, что в последнем индексе отмечено ухудшение политических показателей, поскольку ситуация в Беларуси действительно критическая - женщин систематически преследуют за их активизм, в стране ликвидированы организации, которые в том числе помогали жертвам домашнего насилия. А это одна из основных проблем в обществе, у нас по-прежнему нет специального закона".

В документе отмечено высокое представительство женщин в белорусском парламенте - 40%, однако по мнению Огорелышевой, это не отражает реальную картину: "Какая разница, сколько женщин находится в парламенте, когда по факту их туда назначили, и они не принимают самостоятельных решений".

Почему власти не смогут загнать женщин в семью

В белорусских семьях сохраняются стереотипные установки о распределении обязанностей в быту. По данным исследования Фонда ООН в области народонаселения Минтруда, в 67% случаев женщина занимается приготовлением еды, в 51% случаев - уборкой, в 78% - стиркой. Если дети болеют, в 67% случаев дома с ними остаются мамы.

Опрошенные эксперты отмечают, что последние два года власти все чаще выступают с призывами, которые противоречат гендерному равенству. Так, глава верхней палаты парламента Наталья Кочанова считает, что белоруски слишком поздно выходят замуж - в 27 лет. Она предложила "настойчиво рассказывать о традиционных ценностях" начиная с детского сада, вместо Дня святого Валентина отмечать День Петра и Февронии и бороться с сообществами чайлдфри и ЛГБТ.

При этом государство не выходит из международных программ по гендерному равенства, придерживается обязательств по достижению Целей устойчивого развития и сотрудничает с офисами ООН, которые занимаются этой проблемой. "Существует как будто бы две параллельные реальности, - считает Огорелышева. - В одной государство на официальном уровне рассказывает о мерах, которые предпринимаются для достижения гендерного равенства. А в другой - идет борьба с "пропагандой феминизма".

Ирина Сидорская отмечает, что Минск пытается копировать позицию Москвы, насаждая идею "традиционных ценностей". "У белорусских властей пока менее агрессивная риторика, они не призывают отказаться от высшего образования в пользу рождения детей, - говорит эксперт. - Хотя проблема с рождаемостью очень острая, чиновники понимают, что не смогут загнать белорусскую женщину в семью, просто потому что на одну зарплату эта семья не проживет".