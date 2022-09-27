В Беларуси гендерное равенство - это "вражеская идеология"?

Большинство семей в РБ распадается из-за насилия и алкоголя, но власти страны борются с "чуждыми европейскими ценностями". DW спросила у экспертов, стоит ли на этом фоне ожидать новых репрессивных законов.

Источник DW в Белорусском государственном педагогическом университете сообщил нашей медиакомпании, что тема гендерного равенства теперь в университете "под запретом". "Среди запрещенных тем - "Разные формы брака", "Гендерные различия". Руководство говорит, что в Беларуси такого быть не может, это не вписывается в государственную политику", - сообщает источник.

"Нам чужды европейские ценности"

"Традиционными ценностями", похоже, озабочены и белорусские госчиновники. "Мы слышим об однополых браках, о том, что ребенок не нужен, "давайте жить для себя". Но у нас в конституции прописано, что брак - это союз мужчины и женщины", - заявил в середине сентября замминистра труда и соцзащиты РБ Валерий Ковальков.

В министерстве образования также заявляют, что будут "жестко контролировать работу по семейному воспитанию". "Ведь не просто так мы в конституции закрепили, что брак - это союз мужчины и женщины, - подчеркнул в эфире телеканала "Беларусь 1" министр Андрей Иванец. - Нам чужда европейская идеология и европейские ценности, и мы просто не вправе допустить, чтобы они просочились в умы нашей молодежи".

Норма о том, что брак - это союз мужчины и женщины, была заложена в "Кодексе о браке и семье" РБ еще в 1999 году. Почему же власти озаботились этой темой именно сейчас?

В РБ гендерному равенству "объявлена война"

Кандидат педагогических наук и независимый эксперт по вопросам образования Светлана Мацкевич вспоминает, что до недавнего времени гендерная тематика в Беларуси неохотно, но внедрялась - проводились исследования и просветительская работа, были сознаны межведомственные комиссии, причем часто они работали при поддержке европейских фондов. Ситуация изменилась в 2021 году, когда на фоне санкций белорусские власти решили уничтожить в стране гражданское общество.

"Чиновники используют эту тему в контексте идеологической борьбы, - говорит эксперт. - Если на Западе борются за гендерное равенство, значит, это вражеская идеология. Навешиваются ярлыки, к примеру, что в ЕС однополые браки разрушают семьи. Это рассчитано на непросвещенных людей. И конечно, возвращает Беларусь в архаичное прошлое".

В свое время тему гендерного равенства в Беларуси продвигала министр труда и соцзащиты Марианна Щеткина. Беларусь участвовала в международных форумах, где заявлялось об улучшении показателей в стране. Но даже тогда существовали фильтры, поясняет лидер фем-группы Координационного совета Юлия Мицкевич.

"Поэтому не был принят закон о предупреждении домашнего насилия, хотя проект был готов, над ним работали и общественные организации, которые более 20 лет помогали жертвам насилия, и МВД, - отмечает собеседница. - Закон зарубил Лукашенко, якобы это западные ценности, чуждые нашему народу. Также мы помним его заявления, что физическое насилие в отношении детей может быть оправдано. Теперь война объявлена гендерному равенству. Власти уже можно не скрывать свое истинное лицо, раньше госструктуры получали европейские гранты и были вынуждены балансировать".

Юлия Мицкевич Фото: privat

Борьба с гендерным равенством и забота о семьях

По данным Белстата, в 2021 году почти 60% браков в РБ закончились разводами. Годом ранее ситуация была еще хуже - до 70%. Основные причины - злоупотребление алкоголем, семейные конфликты, домашнее насилие, отсутствие общих интересов, потеря чувств. 80% детей-сирот в Беларуси - социальные, имеющие живых родителей.

"Чиновники много говорят о защите семьи, традиционных ценностях, но за громкими заявлениями прячется нежелание решать реальные проблемы, - считает Светлана Мацкевич. - Институт семьи испытывает глубокий кризис, уровень разводов действительно очень высокий, растет неблагополучие в семьях, уровень алкоголизма. Это огромное поле для социальной работы, вот где чиновникам нужно себя проявить. И не только бороться с последствиями - к примеру, изымать детей из проблемных семей, а выяснить, что привело к неблагополучию, и что нужно сделать, чтобы избежать таких ситуаций".

"В 2021 году власти уничтожили общественные организации, которые продвигали гендерное равенство и помогали жертвам домашнего насилия, - говорит Юлия Мицкевич. - В основном за помощью обращались женщины, в том числе с детьми. Сегодня им некуда обратиться. Это и есть забота о семьях в понимании власти?"

Беларусь идет по пути России?

Риторика белорусских чиновников о "чуждых европейских ценностях" будто скопирована с российской пропаганды. Но в России утвердили основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей, а еще приняли закон "о запрете гей-пропаганды". Стоит ли ждать подобного в Беларуси?

"На самом деле в Беларуси пошли дальше - уничтожили гражданское общество, внутри страны почти не осталось тех, кто может заниматься этим вопросом, так что не факт, что понадобится принимать дополнительные законы”, - говорит Юлия Мицкевич.

Светлана Мацкевич считает, что риторика о "вражеских" ценностях будет только нарастать как часть информационной войны, однако реакция в Беларуси будет не такой, как в России.

"За 30 лет в нашем обществе выработался интеллектуальный иммунитет, - замечает эксперт. - Власти будут выступать с громкими заявлениями, а школы и университеты делать вид, что принимают новые установки. Но реакция людей будет достаточно взвешенной и не такой однозначной, как это фиксируется в России".

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