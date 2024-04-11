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В Беларуси приравняли к порнографии демонстрацию ЛГБТ+

Лиза Ламбрехт
11 апреля 2024 г.

Власти Беларуси криминализировали демонстрацию ЛГБТ+, предложив трактовать гомосексуальные отношения в одном ряду с зоофилией, некрофилией и садизмом.

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В Беларуси демонстрацию гомосексуальных отношений приравняли к порнографии
В Беларуси демонстрацию гомосексуальных отношений приравняли к порнографииФото: Getty Images/AFP/R. Schemidt

Министерство культуры Беларуси расширило определение порнографии, включив в него и демонстрацию "нетрадиционных отношений". Соответствующие поправки к инструкции, регулирующей "порядок выпуска, тиражирования, показа, проката, продажи и рекламирования эротической продукции", были опубликованы на белорусском Национально-правовом портале в четверг, 11 апреля.

Белорусские чиновники, таким образом, криминализовали демонстрацию гомо- и бисексуальных отношений, предложив трактовать их наряду с "антиэстетичными сценами полового акта, сексуальных извращений". Кроме того, в Минкульте дали свое определение "нетрадиционным отношениям", поставив гомосексуальность и транссексуальность в один ряд с зоофилией, некрофилией, садизмом, эксгибиционизмом и сексом одного человека одновременно с несколькими людьми одного или разных полов.

Министерство также дало свое определение педофилии: по мнению белорусских чиновников, это "нетрадиционные половые отношения между людьми, один из которых не достиг возраста 18 лет". При этом возрастом сексуального согласия в Беларуси считается 16 лет.

Распространение порнографии в Беларуси запрещено и может караться лишением свободы на срок до четырех лет. Обновленная инструкция Минкульта о продаже и выпуске эротической продукции вступит в силу с 12 апреля. 

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