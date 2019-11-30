 Глава ЕК назвала ″позором″ закон о запрете ″пропаганды″ гомосексуальности в Венгрии | Новости из Германии о Европе | DW | 23.06.2021

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Европа

Глава ЕК назвала "позором" закон о запрете "пропаганды" гомосексуальности в Венгрии

Комментируя одобрение спорного закона парламентом Венгрии, Урсула фон дер Ляйен заявила, что будет использовать все возможности Еврокомиссии для защиты прав граждан ЕС.

Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) назвала "позором" спорный венгерский закон, который, по ее словам, ограничивает доступ молодежи к информации о гомосексуальности и трансгендерности. Такое заявление фон дер Ляйен сделала в среду, 23 июня, в Брюсселе, позднее дополнив его записью в Twitter на венгерском языке.

По ее словам, постановление дискриминирует жителей по признаку их сексуальной ориентации и противоречит фундаментальным ценностям ЕС: уважению к человеческому достоинству, равенству и основным правам человека.

Брюссель готов задействовать юридические механизмы для защиты граждан ЕС

"Я буду использовать все возможности Еврокомиссии, чтобы убедиться, что права всех граждан ЕС гарантированы - кем бы вы ни были и где бы вы ни жили", - отметила Урсула фон дер Ляйен. Она добавила, что поручила профильным еврокомиссарам - еще до вступления закона в силу - уведомить Будапешт о возможных правовых опасениях Брюсселя и задействовании им юридических инструментов.

Закон поддержали депутаты от партии Орбана

Парламент Венгрии 15 июня одобрил закон, который запрещает распространять среди лиц младше 18 лет книги, фильмы, просветительскую литературу, а также материалы "рекламного" характера, "пропагандирующие" гомосексуальность и касающиеся вопросов, связанных с гендерной идентичностью. Законопроект подавляющим большинством поддержали депутаты от правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" под председательством премьер-министра Виктора Орбана. Поправки были частью более широкого пакета, посвященного ужесточению наказания за педофилию, в чем критики увидели стремление властей приравнять гомосексуальность к половым преступлениям против детей. Сам Орбан в интервью агентству dpa завил, что изменения призваны защитить несовершеннолетних.

Многотысячная акция протеста

Накануне голосования в Будапеште состоялась многотысячная акция протеста. Пять неправительственных организаций, включая Amnesty International, выступили с критикой закона: он, по их мнению, приведет как к нарушению свободы слова, так и к ограничению прав детей. Партия ФИДЕС, говорят правозащитники, "копирует диктаторские модели, которые направлены против европейских ценностей".

В совместном заявлении, инициированном Бельгией и подписанном 14 странами-членами ЕС, включая Германию, Францию, Испанию и Италию, также выражалась "серьезная озабоченность" в связи с законом.

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    Автор: Виктор Вайц


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