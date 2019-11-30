Глава ЕК назвала "позором" закон о запрете "пропаганды" гомосексуальности в Венгрии

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) назвала "позором" спорный венгерский закон, который, по ее словам, ограничивает доступ молодежи к информации о гомосексуальности и трансгендерности. Такое заявление фон дер Ляйен сделала в среду, 23 июня, в Брюсселе, позднее дополнив его записью в Twitter на венгерском языке.

По ее словам, постановление дискриминирует жителей по признаку их сексуальной ориентации и противоречит фундаментальным ценностям ЕС: уважению к человеческому достоинству, равенству и основным правам человека.

Брюссель готов задействовать юридические механизмы для защиты граждан ЕС

"Я буду использовать все возможности Еврокомиссии, чтобы убедиться, что права всех граждан ЕС гарантированы - кем бы вы ни были и где бы вы ни жили", - отметила Урсула фон дер Ляйен. Она добавила, что поручила профильным еврокомиссарам - еще до вступления закона в силу - уведомить Будапешт о возможных правовых опасениях Брюсселя и задействовании им юридических инструментов.

Закон поддержали депутаты от партии Орбана

Парламент Венгрии 15 июня одобрил закон, который запрещает распространять среди лиц младше 18 лет книги, фильмы, просветительскую литературу, а также материалы "рекламного" характера, "пропагандирующие" гомосексуальность и касающиеся вопросов, связанных с гендерной идентичностью. Законопроект подавляющим большинством поддержали депутаты от правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" под председательством премьер-министра Виктора Орбана. Поправки были частью более широкого пакета, посвященного ужесточению наказания за педофилию, в чем критики увидели стремление властей приравнять гомосексуальность к половым преступлениям против детей. Сам Орбан в интервью агентству dpa завил, что изменения призваны защитить несовершеннолетних.

Многотысячная акция протеста

Накануне голосования в Будапеште состоялась многотысячная акция протеста. Пять неправительственных организаций, включая Amnesty International, выступили с критикой закона: он, по их мнению, приведет как к нарушению свободы слова, так и к ограничению прав детей. Партия ФИДЕС, говорят правозащитники, "копирует диктаторские модели, которые направлены против европейских ценностей".

В совместном заявлении, инициированном Бельгией и подписанном 14 странами-членами ЕС, включая Германию, Францию, Испанию и Италию, также выражалась "серьезная озабоченность" в связи с законом.

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