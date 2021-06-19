Радужная подсветка стадиона Мюнхена на Евро-2020 в знак протеста против курса Орбана
На стадионе в Мюнхене, на котором пройдет матч между сборными Германии и Венгрии на чемпионате , планируют зажечь подсветку всех цветов радуги. Это станет знаком солидарности с ЛГБТ-сообществом.
Так может выглядеть стадион в Мюнхене во время матча Германия - Венгрия
Городской совет Мюнхена выступил с инициативой осветить стадион в столице Баварии во время матча между сборными Германии и Венгрии 23 июня на групповом этапе Евро-2020 всеми цветами радуги. Это должно символизировать неприятие ограничения прав гомосексуалов, в котором часто упрекают премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В субботу, 19 июня, глава Объединения лесбиянок и гомосексуалов в Германии (LSVD) Кристиан Рудольф (Christian Rudolph) одобрительно отозвался об этой идее.
"Это особенно важно, учитывая, что сейчас месяц толерантности по отношению к ЛГБТ-сообществу (так называемый Pride Month. - Ред.). Это был бы четкий сигнал", - отметил Рудольф, который является также контактным лицом по вопросам общественного и полового разнообразия в Немецком футбольном союзе (DFB). Он призвал УЕФА поддержать описанную инициативу.
Немецкий футбольный союз выступает за права ЛГБТ-сообщества
По словам Кристиана Рудольфа, Объединение лесбиянок и гомосексуалов поддерживает тесные контакты с DFB. Во время матча против Франции 15 июня капитан немецкой сборной Мануэль Нойер (Manuel Neuer) даже вышел на поле с капитанской повязкой, выполненной во всех цветах радуги. По словам главы LSVD, в данном случае речь идет не об одноразовой акции.
"Именно поэтому столь важно, чтобы это (послание транслировалось. - Ред.) на протяжении всего чемпионата Европы. Я знаю, что сборная Германии поддерживает эту идею", - указал Кристиан Рудольф.
С требованием осветить мюнхенский стадион цветами радуги в знак протеста против притеснения прав гомосексуалов в Венгрии выступили ранее все фракции городского совета. Со своей стороны, LSVD планирует 26 июня провести онлайн-демонстрацию в поддержку представителей ЛГБТ-сообщества, профессионально занимающихся спортом, - SportPride 2021.
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Автор: Виктор Вайц
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