Кочанова, Петкевич, Эйсмонт: женщины во власти при Лукашенко

Как складывается карьера женщин в белорусской власти, зачем вернулась Наталья Петкевич и какие амбиции у Натальи Кочановой - у DW.

Из США в Беларусь на место первого замглавы администрации Лукашенко вернулась Наталья Петкевич, уже два десятка лет - одна из самых ярких фигур на политической сцене страны.

При этом сейчас Совет Республики возглавляет Наталья Кочанова, которую Лукашенко выбрал и.о. главы государства в случае своей смерти. Вместе с его пресс-секретарем Натальей Эйсмонт они считаются самыми влиятельными женщинами режима Лукашенко после 2020 года. Или считались - до возвращения Петкевич.

О самых важных женских фигурах "вертикали" Лукашенко, конкуренции и будущих отношениях во власти - в материале DW.

"Чистый патриархат" или главное - лояльность?

Лукашенко ограничивал продвижение женщин по государственной карьерной лестнице, это часть его советского воспитания, говорит политик, глава Народного антикризисного управления Павел Латушко. "В правительстве женщина занимала должность министра труда и соцзащиты или, как исключение, министра информации. В администрации Лукашенко появлялись женщины на высоких должностях, главой администрации была Кочанова, но это тоже скорее исключение", - уточняет он.

Власть в Беларуси при Лукашенко это чистый патриархат, считает гендерная экспертка Юлия Мицкевич Фото: privat

Тем не менее, женщины занимали в Беларуси важные посты. "У Лукашенко в окружении была много лет глава ЦИК Ермошина, Ермакова была главой Нацбанка. Он не готов представить женщину своей преемницей, но на ключевые посты, кроме премьер-министра, он их назначал", - напоминает политический аналитик Артем Шрайбман.

Лишь немногих, считает Юлия Мицкевич, гендерная экспертка и со-основательница Фемгруппы. "Ни о каком гендерном балансе у так называемой власти Беларуси речи нет. Это даже количественно видно - сколько министров мужчин и женщин, и сколько женщин занимают уровень топ-менеджмента, - говорит Мицкевич. - Лукашенковская государственная политика в Беларуси абсолютно мужская, мачистская, шовинистическая, чистый патриархат, тут нет сомнений".

Наталья Петкевич, Наталья Кочанова, Наталья Эйсмонт

Наталья Петкевич была пресс-секретарем Александра Лукашенко в 2001-2004 годах, затем - заместителем и первым замглавы администрации Лукашенко, с 2011 годы - его помощница. Петкевич имела огромное влияние до неожиданной отставки в 2014 году, породившей разные слухи. В 2018 году она вышла замуж за Валентина Рыбакова, представителя РБ при ООН, и переехала в Нью-Йорк, оставаясь под санкциями (на жен дипломатов они не распространяются).

Наталья Кочанова, глава Совета Республики, потенциальная и.о. главы государства в случае внезапной смерти Лукашенко. Наталья Эйсмонт - нынешний пресс-секретарь Лукашенко, это ее самая высокая должность после карьеры актрисы и телеведущей. Обе они поддерживали решения и репрессии Лукашенко в 2020 году и позднее.

При подборе кадров у Лукашенко "дело в лояльности, исполнительности", считает политический аналитик Артем Шрайбман, и это требование одинаковое для женщин и мужчин. Гендерная экспертка и со-основательница Фемгруппы Юлия Мицкевич согласна, но считает, что Лукашенко больше верит в преданность женщин. "Ермошина, Петкевич, Качанова, Эйсмонт отличаются двумя качествами: лояльность к Лукашенко как к руководителю и преданность ему как человеку, мужчине. Такие женщины, как Качанова, для него более понятны, он верит, что женщины предают реже, чем мужчины", - говорит Мицкевич. По ее мнению, это было важным фактором при решении Лукашенко, по которому Качанова становится и.о. главы государства, если он умрет.

Конкурентки или союзницы?

По словам Павла Латушко, каждая из этих женщин выбрала свою тактику во взаимоотношениях с Лукашенко.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт Фото: SHAMIL ZHUMATOV/AFP/Getty Images

"Я бы выделил Петкевич, она умна, исполнительна, готова сделать даже больше, чем ожидает диктатор, но ей не свойственны обожествление и поклонение, как Кочановой и Эйсмонт. Эйсмонт готова идти на совершение преступлений, она подозревается в соучастии в убийстве Романа Бондаренко (участник протестов, в ноябре 2020 года спустился во двор своего дома, был увезен неизвестными и из отделения милиции поступил в коме в больницу, где умер. - Ред.). Кочанова отвечает за масштабные преступные действия в 2020 году и последующие годы и фактически мотивировала представителей правоохранительных органов на совершение преступлений в отношении участников протестов", - считает Латушко.

По его словам, сейчас "три Натальи входят в конкурентную борьбу за влияние на диктатора, и я бы преференции отдал в пользу Петкевич".

"Завидуют ли они Тихановской? Да"

В патриархальной системе воспитания женщина женщине - конкурентка, говорит Юлия Мицкевич. "Но когда появляется общее дело, например, нужно дискредитировать протестующих в 2020 году и спасать положение, реанимировать рейтинг Лукашенко, то вокруг этого они объединяются. Но не как женщины, которые могут поддержать друг друга", - говорит Мицкевич.

Натальия Петкевич (фото из архива) Фото: Mark Garten/UN Photo

При этом у каждой могут быть свои политические амбиции, считает гендерная экспертка: "Хотели ли бы Кочанова, Петкевич или Эйсмонт стать президентками? Я думаю, в мечтах - да. Завидуют ли они Светлане Тихановской или другим женщинам - политическим лидерам? Да. Стали бы они что-то делать, если бы у них появился такой шанс, без Лукашенко? Вряд ли, но зависит от обстоятельств".

При других обстоятельствах, полагает экспертка, Петкевич могла бы сделать политическую карьеру как самостоятельная фигура. "Но она сделала свой выбор. Сыграла важную роль в отбеливании режима Лукашенко, показывая западным партнерам, что он не так уж плох и не такой уж диктатор. Она не принимала участие в событиях 2020 года, и это, возможно, смягчающий фактор. Но остальное - в ее биографии".

Петкевич вернулась для диалога с ЕС или выборов-2025?

Наталья Петкевич второй раз стала замглавы администрации. "На нее диктатор возлагает миссию - обеспечить его переназначение в 2025 году на узурпированную им должность президента. Это означает отрицательную оценку в адрес Кочановой, которая в 2020 году не справилась с задачей "элегантной победы". Думаю, у Петкевич две задачи: чтобы избирательный процесс прошел без видимых эксцессов и повлиять на дальнейшее условное признание его итогов. Это сверхазадачи с учетом ситуации", - считает Павел Латушко.

Петкевич в 2020 году в репрессиях не участвовала. Возможно, из-за этого ее возвращение многие восприняли как сигнал, что Лукашенко готовится наладить отношения с Западом.

"Не понимаю, откуда такая идея. Да, она в 2008-2010 годах отвечала за налаживание отношений, но до того считалась одной из самых реакционных чиновниц, отвечала в том числе за репрессии. Она просто лояльный слуга и будет делать то, что скажут. Отношения с ЕС в кризисе из-за действий Лукашенко. Если он будет готов менять политику, с этим справится любой чиновник", - считает Артем Шрайбман.