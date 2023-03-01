Кто такая Наталья Кочанова, которая при ЧП заменит Лукашенко

За почти три года политического кризиса в Беларуси спикер верхней палаты парламента стала не только правой рукой белорусского правителя, но и - уже по конституции - вторым человеком в стране.

Наталья Кочанова встретилась с делагацией Республики Куба, приняла участие в заседании Совета безопасности, провела совещание с руководством Минска, а ее личный прием граждан продлился 11 часов 43 минуты - это сообщения нескольких дней Telegram-канала Совета Республики, верхней палаты белорусского парламента. Новость про личный прием Качановой канал публикует с тремя молниями, а перед и после ее ФИО в каждом сообщении стоят красно-зеленые флаги.

По обновленной в прошлом году конституции именно глава Совета Республики вместо премьер-министра стала вторым человеком в стране, который заменит Лукашенко, если с ним что-то произойдет. Что это за женщина, и видит ли в ней Лукашенко свою преемницу, DW обсудила с экспертами.

Карьеру начинала как диспетчер "Водоканала"

62-летняя Кочанова родом из Полоцка Витебской области, работать начинала диспетчером в "Водоканале" и постепенно продвигалась по службе в системе ЖКХ. Семь лет была мэром соседнего с родным городом Новополоцка. А затем, внезапно, сделала стремительную карьеру в столице: вице-премьер, глава администрации президента, спикер верхней палаты парламента. При ее назначении на первый высокий пост Лукашенко обмолвился, что Кочанову рекомендовали силовики. С тех пор она - как минимум публично - не позволила себе ни одного яркого высказывания, не озвучила ни одной свежей идеи.

"Наш президент - настоящий лидер своей страны - беспокоится и заботится о каждом человеке", - вот одна из ее стандартных цитат в Telegram Совета Республики. А так она подводила итоги уходящего года: "2022 год мы прошли достаточно успешно, но я верю, что 2023-й будет лучше. Об этом президент сказал, а я ему верю". А вот как Кочанова рассказывает белорусам про Беларусь: "Наш собственный путь - поистине уникален и может служить примером для многих других стран и народов".

В разгар протестов 2020 года Наталья Кочанова встретилась со студентами. Молодые люди спросили о Болонском процессе, а она рассказала им о "плане Даллеса" - теории заговора, несуществующем плане США, способствующем якобы моральному разложению русских.

"Белорусский режим не любит ярких личностей, - говорит политолог и бывший сотрудник администрации президента Беларуси Анатолий Котов . - Все выступления Кочановой будто написаны под копирку. Набор штампов - и все. Но не это определяет место человека в этой системе".

Две провальные кампании-2020

В 2020 году Наталья Кочанова отвечала за две важнейшие для страны кампании - борьбу с коронавирусом и президентские выборы. Обе стали провальными для Лукашенко, который - отрицая и пандемию, и социологию - столкнулся с самыми массовыми протестами в истории страны. Бывший главред "Советской Белоруссии", газеты администрации президента, Павел Якубович в августе 2020 года в интервью "Нашай нiве" назвал назначение Кочановой на основной государственный пост большой ошибкой.

Анатолий Котов рассказывает, что перед выборами руководство страны обсуждало, сколько процентов "нарисовать" Лукашенко. Управделами Виктор Шейман якобы предлагал 60% и даже проигрыш в Минске, что, по его мнению, позволило бы предотвратить протесты. Однако в дискуссии победило предложение Кочановой - 80%.

"Это мнение, которое хотел услышать Лукашенко, - объясняет Анатолий Котов. - Логика практически любого чиновника, который вхож в этот ближайший круг, определяется двумя парадигмами поведения. Первое: не перечить. Второе: стараться угадать желания. Это формула выживания на "белорусском Олимпе".

В чем же ее секрет?

Несмотря на неудачу избирательной стратегии, Наталья Кочанова, в отличие от многих чиновников, после 2020 года не только не потеряла должность, но, наоборот, укрепила свои позиции.

Есть несколько важных качеств, которые позволяют ей так долго удерживаться в близком окружении Лукашенко, считает политолог Валерий Карбалевич. "Первое - это безликость, отсутствие любых политических претензий на некую самостоятельную роль. Второе - отсутствие некого таланта публичного политика. И третье - исполнительность. Любые политики, которые претендуют на некую власть, некое влияние, а уж тем более на самостоятельность, не нужны", - говорит он.

Котов утверждает, что позиции Кочановой на уровне региональных властей планомерно усиливаются. "В течение нескольких лет произведена достаточно серьезная ротация руководителей исполкомов - и все они прошли, так или иначе, верификацию, собеседование у Натальи Ивановны. Там практически кабинет кадров, которые ей чуть ли не обязаны", - рассказывает политолог.

Он указывает, что в белорусской власти усилился так называемый "витебский клан", к которому можно отнести не только саму Качанову или спикера нижней палаты парламента Владимира Андрейченко, но и нынешнего главу администрации президента Игоря Сергиенко.

Наталья Кочанова и министр внутренних дел Иван Кубраков на приеме у Лукашенко в разгар протестов 2020 года Фото: Nikolai Petrov/picture alliance/dpa

Экс-сотрудник администрации президента соглашается с тем, что спикера Совета Республики можно назвать вторым человеком не только по конституции, но и по степени влияния на Лукашенко: "Это основное занятие Натальи Ивановны - создание системы влияния, - считает он. - Не знаю, простая ли рабочая хитрость сработала либо, в принципе, понимание того, как все эти системы - от комсомола до партии - работали еще во времена Советского Союза".

Видит ли Лукашенко Кочанову своей преемницей?

Анатолий Котов согласен с тем, что сценарий "Кочанова-преемница" - один из возможных, который белорусские власти пытались внедрить по итогам 2020-го года, а затем по известным лишь Лукашенко причинам поставили на паузу.

По его мнению, сейчас происходит попытка "разыграть этот сценарий в долгую". "Есть еще год для того, чтобы это стало реальностью, если не произойдет ничего экстренного. Сама идея конструирования Всебелорусского народного собрания, попытка перевернуть страницу - достаточно длительный процесс. Но к Единому дню голосования (25 февраля 2024 года - Ред.) этот сценарий может быть внедрен".

Политолог Валерий Карбалевич придерживается иного мнения: "Вопрос о преемнике возникает тогда, когда авторитарный лидер собирается уходить. Лукашенко никуда уходить не собирается. Там просто нет человека, которого можно назвать вторым. Если Лукашенко кого-то вдруг назначил бы, объявил публично преемником, это могло бы ускорить его уход от власти - насильственным путем".

Тем временем до следующих выборов президента Беларуси остается два года - когда, как не сейчас, Лукашенко задумываться о преемнике?

"Я думаю, что вероятность того, что Лукашенко пойдет на новый президентский срок и будет снова баллотироваться кандидатом в президенты в 2025 году, чрезвычайно велика. В такой ситуации вопрос о преемнике просто отпадает", - отвечает на этот вопрос Валерий Карбалевич.

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