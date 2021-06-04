Лукашенко мстит молодым активным женщинам: как реагировать

Белорусская журналистка Катерина Андреева, которая отсидела два года за стрим с митинга на минской "площади Перемен" и должна была выйти на свободу, получила еще восемь лет тюрьмы за "измену государству". Не шпионка, не убийца, не мошенница - 28-летняя журналистка проведет восемь лет за решеткой за свою профессиональную деятельность. Нужно ли расценивать это как месть женщинам со стороны государства? Об этом в рубрике DW "Беларусь. Перспективы" рассуждает Саша Романова. Обсудить ее мнение и поделиться своим видением ситуации можно в Telegram-канале "DW Беларусь".

Приговор Катерине Андреевой вынес судья с издевательски доброй фамилией Хорошко. Вряд ли в политически мотивированных уголовных делах судья может быть беспристрастен или, скажем, может не найти состава преступления - судей в Беларуси назначает Лукашенко. Тот, который не так давно говорил, что с женщинами не воюет. Он только что лишил журналистку и писательницу не только свободы, но и, возможно, шанса иметь детей. Интересно кем, если не женщиной, Лукашенко считает Катерину Андрееву - мужчиной? Может быть, он воспринимает ее кем-то вроде Алана Тьюринга - потому, что она яркая, талантливая и не подчиняется обывательским правилам? Между прочим, в 50-е годы прошлого века Тьюринга принудительно кастрировали в соответствии с уголовным актом 1885 года, предусматривающем наказание гомосексуалов. Все было по закону - просто в послевоенной Англии они были чудовищными.

Мария Колесникова осуждена на 11 лет

Примерно как законы в современной Беларуси, где Мария Колесникова своей красной помадой разжигает "массовые беспорядки", а Катерина Андреева выдает иностранному государству "секреты Республики Беларусь", не являясь военной и не принимая присяги, а просто работая как журналист на польскую студию телеканала "Белсат". Выходит, если женщина - профессионал, то диктатору с ней воевать можно? Маша Колесникова прямо сейчас отбывает срок в 11 лет за создание "экстремистского формирования" и заговор с целью захвата власти - преступления, которых она не совершала.

Жизнь одного старого диктатора против сотен молодых жизней

Вообще, мы с вами прямо сейчас занимаемся странным делом: всерьез обсуждаем действия, а тем более высказывания диктатора. Лукашенко не стал человечнее с начала войны России против Украины, он не перестал лгать и не превратился в легитимного правителя. Все его слова и поступки служат сохранению личной власти – буквально с конца 1990-х годов, когда ради власти были убиты политические оппоненты и насильно изменена Конституция. В 2020 году он лишился народной поддержки и приказал силовикам жестко избить всех, кто будет несогласен с итогами шестых президентских выборов. Каждое его новое зверство не должно вызывать у нас удивления, потому что он диктатор, кровавый и безжалостный.

Саша Романова

Он ничем ментально не отличается от своего друга Путина, который развязал войну с соседним независимым государством Украиной. Диктаторы ведут себя так потому, что они диктаторы.

Прямо сейчас за свободу и избавление от преступных режимов умирают сотни молодых красивых мужчин, в том числе белорусов из полка Калиновского. Десятки молодых красивых женщин отдают жизни своих нерожденных детей застенкам. Зато старцам-диктаторам хорошо: в отпущенные им 15-20 лет жизни они не потеряют власть и влияние. Какого это, променять 15 лет жизни старика на сотни, а то и тысячи молодых жизней, которые будут загублены. Равноценный обмен?

Человек жертвует многим за свою свободу

За два года после белоруской революции многие мои подруги, вынужденно оказавшиеся в политической эмиграции, родили детей - я и сама родила сына. Как говорила моя бабушка: если рождаются мальчики, значит, будет война. Так оно, увы, и произошло.

Сейчас мне кажется, это был наш некий компенсаторный малоисследованный механизм - заранее увеличить количество белорусов. Будто бы за Рому Бондаренко, убитого в центре Минска за бело-красно-белые ленточки, или за бойцов из полка Калиновского, погибших в начале июля 2022 года под Лисичанском в Украине. За всех, кто погиб, и за всех, кто потерял свободу.

Но самое важное - мы не имеем права жалеть женщин, которых Лукашенко держит в тюрьме, лишь потому, что, возможно, они уже не захотят или не смогут родить детей. Не стоит уподобляться Лидии Ермошиной, которая еще после выборов 2010 года отправляла оппозиционерок домой с митинга "варить борщ". Катерина Андреева и Маша Колесникова совершили такие поступки, на которые не способны многие мужчины. Они стали символом сопротивления диктатуре. Если высшая ценность - это еда и размножение, то чем тогда человек отличается от животного? Человек борется за свою свободу и готов жертвовать многим ради собственных идеалов. Нам всегда нужно помнить об этом.

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Да, Лукашенко мстителен и лжив, но мы победим, потому что на нашей стороне время. Судье Хорошко, который добавил Катерине Андреевой восемь лет, прокурору служба на лукашенковский режим не будет засчитана в трудовой стаж, и они на старости лет будут раскаиваться в собственных грехах против белорусского народа - это произойдет, когда наши рожденные в эмиграции новые белорусы пойдут в институты.

Так и будет рано или поздно - нужно просто почаще рисовать себе эту картинку.

Автор: СашаРоманова, белорусская журналистка, писательница, директор двух независимых медиа KYKY.orgиthe-village.me

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