 Лукашенко мстит молодым активным женщинам: как реагировать | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 15.07.2022

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Беларусь

Лукашенко мстит молодым активным женщинам: как реагировать

В специальной колонке для DW журналистка и писательница Саша Романова рассуждает о том, нужно ли расценивать приговор Катерине Андреевой как месть со стороны государства.

Дарья Чульцова и Катерина Андреева на суде в начале 2021 года

Дарья Чульцова и Катерина Андреева стали одними из первых журналисток, которых судили в Беларуси за работу во время протестов 2020 года

Белорусская журналистка Катерина Андреева, которая отсидела два года за стрим с митинга на минской "площади Перемен" и должна была выйти на свободу, получила еще восемь лет тюрьмы за "измену государству". Не шпионка, не убийца, не мошенница - 28-летняя журналистка проведет восемь лет за решеткой за свою профессиональную деятельность. Нужно ли расценивать это как месть женщинам со стороны государства? Об этом в рубрике DW "Беларусь. Перспективы" рассуждает Саша Романова. Обсудить ее мнение и поделиться своим видением ситуации можно в Telegram-канале "DW Беларусь"

Приговор Катерине Андреевой вынес судья с издевательски доброй фамилией Хорошко. Вряд ли в политически мотивированных уголовных делах судья может быть беспристрастен или, скажем, может не найти состава преступления - судей в Беларуси назначает Лукашенко. Тот, который не так давно говорил, что с женщинами не воюет. Он только что лишил журналистку и писательницу не только свободы, но и, возможно, шанса иметь детей. Интересно кем, если не женщиной, Лукашенко считает Катерину Андрееву - мужчиной? Может быть, он воспринимает ее кем-то вроде Алана Тьюринга - потому, что она яркая, талантливая и не подчиняется обывательским правилам? Между прочим, в 50-е годы прошлого века Тьюринга принудительно кастрировали в соответствии с уголовным актом 1885 года, предусматривающем наказание гомосексуалов. Все было по закону - просто в послевоенной Англии они были чудовищными.

Мария Колесникова на суде

Мария Колесникова осуждена на 11 лет

Примерно как законы в современной Беларуси, где Мария Колесникова своей красной помадой разжигает "массовые беспорядки", а Катерина Андреева выдает иностранному государству "секреты Республики Беларусь", не являясь военной и не принимая присяги, а просто работая как журналист на польскую студию телеканала "Белсат". Выходит, если женщина - профессионал, то диктатору с ней воевать можно? Маша Колесникова прямо сейчас отбывает срок в 11 лет за создание "экстремистского формирования" и заговор с целью захвата власти - преступления, которых она не совершала.

Жизнь одного старого диктатора против сотен молодых жизней

Вообще, мы с вами прямо сейчас занимаемся странным делом: всерьез обсуждаем действия, а тем более высказывания диктатора. Лукашенко не стал человечнее с начала войны России против Украины, он не перестал лгать и не превратился в легитимного правителя. Все его слова и поступки служат сохранению личной власти – буквально с конца 1990-х годов, когда ради власти были убиты политические оппоненты и насильно изменена Конституция. В 2020 году он лишился народной поддержки и приказал силовикам жестко избить всех, кто будет несогласен с итогами шестых президентских выборов. Каждое его новое зверство не должно вызывать у нас удивления, потому что он диктатор, кровавый и безжалостный.

Саша Романова

Саша Романова

Он ничем ментально не отличается от своего друга Путина, который развязал войну с соседним независимым государством Украиной. Диктаторы ведут себя так потому, что они диктаторы.

Прямо сейчас за свободу и избавление от преступных режимов умирают сотни молодых красивых мужчин, в том числе белорусов из полка Калиновского. Десятки молодых красивых женщин отдают жизни своих нерожденных детей застенкам. Зато старцам-диктаторам хорошо: в отпущенные им 15-20 лет жизни они не потеряют власть и влияние. Какого это, променять 15 лет жизни старика на сотни, а то и тысячи молодых жизней, которые будут загублены. Равноценный обмен?

Человек жертвует многим за свою свободу

За два года после белоруской революции многие мои подруги, вынужденно оказавшиеся в политической эмиграции, родили детей - я и сама родила сына. Как говорила моя бабушка: если рождаются мальчики, значит, будет война. Так оно, увы, и произошло.

Сейчас мне кажется, это был наш некий компенсаторный малоисследованный механизм - заранее увеличить количество белорусов. Будто бы за Рому Бондаренко, убитого в центре Минска за бело-красно-белые ленточки, или за бойцов из полка Калиновского, погибших в начале июля 2022 года под Лисичанском в Украине. За всех, кто погиб, и за всех, кто потерял свободу.

Но самое важное - мы не имеем права жалеть женщин, которых Лукашенко держит в тюрьме, лишь потому, что, возможно, они уже не захотят или не смогут родить детей. Не стоит уподобляться Лидии Ермошиной, которая еще после выборов 2010 года отправляла оппозиционерок домой с митинга "варить борщ". Катерина Андреева и Маша Колесникова совершили такие поступки, на которые не способны многие мужчины. Они стали символом сопротивления диктатуре. Если высшая ценность - это еда и размножение, то чем тогда человек отличается от животного? Человек борется за свою свободу и готов жертвовать многим ради собственных идеалов. Нам всегда нужно помнить об этом.

Рубрика Беларусь. Перспективы дает возможность белорусам высказать свое мнение на сайте DW

Рубрика "Беларусь. Перспективы" дает возможность белорусам высказать свое мнение на сайте DW

Да, Лукашенко мстителен и лжив, но мы победим, потому что на нашей стороне время. Судье Хорошко, который добавил Катерине Андреевой восемь лет, прокурору служба на лукашенковский режим не будет засчитана в трудовой стаж, и они на старости лет будут раскаиваться в собственных грехах против белорусского народа - это произойдет, когда наши рожденные в эмиграции новые белорусы пойдут в институты.

Так и будет рано или поздно - нужно просто почаще рисовать себе эту картинку.

Автор: СашаРоманова, белорусская журналистка, писательница, директор двух независимых медиа KYKY.orgиthe-village.me

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Янина Мороз


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