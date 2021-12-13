 Лукашенко сменил главу Центризбиркома Беларуси | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 13.12.2021

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Беларусь

Лукашенко сменил главу Центризбиркома Беларуси

Новым председателем Центризбиркома Беларуси вместо долгие годы занимавшей этот пост Лидии Ермошиной назначен Игорь Карпенко. До конца февраля в стране запланирован референдум по изменению конституции.

Колонна силовиков в Минске, 25 октября 2020 года

Протесты против официальных итогов голосования в Беларуси в августе были жестоко подавлены силовиками

Новым председателем Центральной избирательной комиссии Беларуси назначен Игорь Карпенко, который с декабря 2016 года занимал должность министра образования страны. Сообщение о его назначении появилось в понедельник, 13 декабря, на официальном сайте правителя Беларуси Александра Лукашенко. До Карпенко ЦИК Беларуси на протяжении многих лет занимала Лидия Ермошина.

Кадровая перестановка произошла в преддверии конституционного референдума, который должен состояться до конца февраля 2022 года. В его ходе должно произойти перераспределение полномочий от Лукашенко к другим ветвям власти. Касаясь этой темы, белорусский правитель заявил Игорю Карпенко: "Нам предстоят непростые времена, начиная с референдума, проведения его. Вы - человек опытный, и в горисполкоме работая, знаете, что такое эти электоральные кампании. Затем нам предстоит впервые в истории в единый день голосования избрать наши советы и законодательный орган власти - парламент... И все будет зависеть от той ситуации, которая будет складываться в нашей стране".

Стратегия оппозиции

В ноябре белорусская оппозиция под руководством Светланы Тихановской призвала граждан приходить на референдум по конституции и портить бюллетени. Эту стратегию, помимо офиса Тихановской, поддерживают Народное антикризисное управление, Координационный совет, а также гражданские инициативы "Честные люди", Zubr и платформы "Голос". Таким образом белорусы смогут продемонстрировать несогласие с властями страны, превратив референдум в "вотум недоверия" режиму, считают они.

Ситуация в Беларуси после выборов 2020 года

В августе 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы, по итогам которых ЦИК во главе с Лидией Ермошиной объявил о победе Александра Лукашенко с результатом более 80 процентов. В день голосования в стране начались массовые протесты, растянувшиеся на несколько месяцев. Выступления граждан, убежденных в фальсификации результатов выборов, жестко пресекались ОМОНом.

Впоследствии протестующие изменили формат акций на локальный. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, но в итоге все члены президиума КС были арестованы либо оказались за границей. По статьям, связанным с протестами, осуждены сотни граждан. К лету 2021 года режим Лукашенко ликвидировал практически все независимые СМИ в республике.

Евросоюз, Швейцария, США, Канада и Великобритания ввели в отношении Минска несколько пакетов санкций.

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    Герб "Пагоня", орнамент, белые и красные сердечки и даже миниатюрная Нина Багинская - мода на маникюр с национальными символами в Беларуси не прекращается. Маникюр в этом стиле - новый тренд среди белорусок. И не только - в марте российский видеоблогер Юрий Дудь тоже накрасил ногти в белый и красный цвета в знак солидарности с белорусами.

  • Красное сердечко, нарисованное на березе

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Символы на деревьях

    Красное сердечко на белом фоне - минчане оставляют такие знаки на деревьях, чтобы напомнить друг другу о том, что мирный протест не закончился и что люди, готовые поддержать друг друга, всегда рядом.

    Автор: Ольга Верасович


Смотреть видео 11:34

Светлана Тихановская в интервью DW: Дух перемен - в людях

Контекст

Минск планирует референдум по конституции Беларуси на февраль 2022 года

Белорусский правитель Лукашенко заявил о необходимости новой конституции через полгода после начала массовых протестов. Референдум может состояться в феврале 2022-го, допустил он.  

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