 Минск планирует референдум по конституции Беларуси на февраль 2022 года | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 04.11.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Минск планирует референдум по конституции Беларуси на февраль 2022 года

Белорусский правитель Лукашенко заявил о необходимости новой конституции через полгода после начала массовых протестов. Референдум может состояться в феврале 2022-го, допустил он.

Конституция Беларуси в книжном магазине в Минске

Конституция Беларуси в книжном магазине в Минске

Власти Беларуси планируют провести референдум по новой конституции республики в феврале 2022 года. Об этом правитель страны Александр Лукашенко заявил в четверг, 4 ноября на онлайн-заседании Высшего госсовета Союзного государства Беларуси и России. "Мы целенаправленно совершенствуем внутренние наши общественные процессы", - подчеркнул он. "Думаю, что в феврале мы проведем соответствующий референдум и примем новую конституцию", - добавил политик.

О необходимости подготовить новый основной закон Лукашенко заявил в феврале на VI Всебелорусском народном собрании. В июле созданная конституционная комиссия представила проект документа, который политик, правящий республикой 27 лет, вернул на доработку, однако не уточнил, что именно его не устроило. Обновленный проект представили Лукашенко 4 ноября.

Ситуация в Беларуси после выборов 2020 года

В августе 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы, по итогам которых ЦИК объявил о победе Лукашенко с результатом более 80 процентов. В день голосования в стране начались массовые протесты, растянувшиеся на несколько месяцев. Выступления граждан, убежденных в фальсификации результатов выборов, жестко пресекались ОМОНом.

Впоследствии протестующие изменили формат акций на локальный. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, но в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. По статьям, связанными с протестами, осуждены сотни граждан.

Евросоюз, Швейцария, США, Канада и Великобритания ввели несколько пакетов санкций в отношении сложившегося в Беларуси режима. Летом 2021 года режим Лукашенко ликвидировал все независимые СМИ в республике.

Смотрите также:

  • Belarus Protest l Mädchen in Minsk

    Белорусский протест - в искусстве плаката

    Плакаты для мирного протеста

    "Все так плохо, что вышли даже интроверты", - один из плакатов, которыми запомнился белорусский мирный протест год назад. Выставка в музее Фолькванг в немецком Эссене показывает, как белорусы выражают недовольство с помощью искусства. Ее устроители солидарны с жителями Беларуси, требующими перемен, и привлекают внимание к трудной ситуации деятелей культуры, пострадавших от репрессий.

  • Основой логотипа оппозиции в Беларуси стал рисунок Антонины Слободчиковой

    Белорусский протест - в искусстве плаката

    Графические символы оппозиции

    Cердце, "Виктори" и кулак стали символами лидеров протеста: Светланы Тихановской, Марии Колесниковой и Вероники Цепкало. За основу логотипа оппозиции был взят рисунок Антонины Слободчиковой. Плакаты, которые использовались на уличных акциях в Беларуси, размещены на платформе Сultprotest.me. Из-за преследований несогласных с властями протест стал партизанским и активно продолжается в интернете.

  • Красная кровавая полоса, ведущая к Лукашенко. Плакат Екатерины Прокопьевой.

    Белорусский протест - в искусстве плаката

    Ответственный за репрессии

    Красная кровавая полоса ведет к Лукашенко. Белорусского правителя многие считают ответственным за жестокое и бескомпромиссное подавление массовых протестов белорусов после президентских выборов в августе 2020 года. "Иногда не до законов", - заявил он на встрече с силовиками, оправдывая непропорциональное применение силы. На фото - плакат Екатерины Прокопьевой.

  • Плакат Владимира Цеслера

    Белорусский протест - в искусстве плаката

    Мемы про "три процента"

    Известный дизайнер Владимир Цеслер посвятил белорусскому протесту немало работ. Опасаясь репрессий, он уехал из страны, но продолжает освещать тему перемен. По официальным данным, Александр Лукашенко набрал на выборах президента 80% голосов, но сторонники оппозиции говорят о масшабных фальсификациях. По некоторым онлайн-опросам, за него голосовали 3%. Эти цифры породили множество мемов.

  • Плакат Владимира Цеслера

    Белорусский протест - в искусстве плаката

    Вместо крыльев - белорусская тюремная решетка

    Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске и арест оппозиционного блогера Романа Протасевича, который был пассажиром на борту, вызвали острую критику во всем мире. Об этом инциденте напоминает другой плакат Владимира Цеслера, который по-новому интерпретировал логотип ирландской авиакомпании.

  • Плакат белорусской художницы Анны Мурайды

    Белорусский протест - в искусстве плаката

    Попрание прав человека

    Правозащитники говорят о вопиющих нарушениях в Беларуси. Amnesty International указывает на то, что судебные органы используются для наказания тех, кто пострадал от действий силовиков, а не для привлечения виновных к ответственности. Около 700 белорусов подали заявления о пытках и избиениях. Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело. Плакат Анны Мурайды.

  • Плакат Анны Мурайды

    Белорусский протест - в искусстве плаката

    Цвета протеста

    Историческая бело-красно-белая (БЧБ) символика в Беларуси правратилась в символику протестующих. Власти называют ее демонстрацию, пусть даже в виде детского рисунка на окне или на носках, незаконным пикетом, выписывают за нее штрафы, задерживают. Один из свежих примеров: за красно-белые косички жительница Минска должна выплатить около 1000 долларов.

  • Автозаки на плакате белорусского художника Ника Осадчего

    Белорусский протест - в искусстве плаката

    Кошмар белоруса - автозак

    Автозаки стали символом задержаний и пыток в отношении не только протестующих, но и случайных прохожих, которых силовики принимают за таковых. Сами белорусы называют боязнь этого спецтранспорта, колесящего по улицам городов, "бусофобией". Ей посвятил свою работу белорусский художник-концептуалист Ник Осадчий.

  • Плакат Ольги Балай

    Белорусский протест - в искусстве плаката

    Мирный диалог с силовиком

    Цветы и стремление к мирному диалогу против колючей проволоки и автоматов. Иллюстратор Ольга Балай посвятила эту работу пенсионерке Нине Багинской - одному из символов белорусской революции. Свой протест художники выражают и в соцсетях под хештегами #культпрaтэст #культпротест #cultprotest. Экспозиция в Эссене продлится до 24 октября.

    Автор: Райна Бройер, Янина Мороз


Смотреть видео 26:28

Чего боится Лукашенко и почему Путин - заложник Минска. Политтехнолог Виталий Шкляров #вТРЕНДde

Контекст

Новая конституция Беларуси: какая роль уготована Лукашенко?

К каким политическим последствиям может привести новая конституция, проект которой, как утверждается, разработан государственной конституционной комиссией? DW обратилась к экспертам.  

Атмосфера хуже, чем в 1930-е? Что репрессии делают с белорусами

Власти в Беларуси и спустя год после протестов преследуют тех, кто их критикует. Как это отражается на жителях страны и к чему может привести? DW собрала мнения экспертов по социологии, психологии и истории.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Павел Латушко: Большинство белорусов хотят жить в свободной стране  

"Досье Пандоры": Что скрывает окружение Лукашенко?  

Реклама

Самые читаемые

Немецкий астронавт о вечеринке с русскими на МКС и ракете Маска  

Сколько нужно антител, чтобы быть надежно защищенным от коронавируса?  

В центре Киева тысячи человек протестовали против вакцинации от COVID-19  