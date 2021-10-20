Макей под санкциями? Закроет ли ЕС последний канал связи с Минском

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, имеющий репутацию "западника" и ранее даже называвшийся возможным преемником Александром Лукашенко, может, как сообщают информагентства, оказаться в обновленном санкционном списке, который готовит ЕС. Что означает такой шаг, если он действительно будет сделан Брюсселем, насколько значима роль Макея в определении внешнеполитического курса Беларуси, и на что министр может рассчитывать в ходе ожидаемого транзита власти в стране - у DW.

Причины возможного попадания Макея в санкционный список

Это будет формальное закрепление коллективным Западом полного разрыва дипотношений с Беларусью, говорит аналитик провластного объединения "Белая Русь" Петр Петровский, комментируя информацию о возможном наложении ЕС персональных санкций на Владимира Макея. Это станет свидетельством того, что в современной международной политике для дипломатии места все меньше, сетует глава Совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгений Прейгерман. Непонятно, с кем тогда ЕС будет вести переговоры, от них ведь никто официально не отказывается, добавляет эксперт. И не исключает, что введение санкций лоббируют те, у кого некая личная обида на Макея.

Евгений Прейгерман (фото из архива)

"Кроме того, возможно, что в Брюсселе кто-то решил, что в условиях политического кризиса в Беларуси на первый план вышли силовики, возможности МИД сильно уменьшились, поэтому нет особого смысла общаться с его главой", - делится версией Прейгерман. Минск, поясняет Петровский в беседе с DW, не питает иллюзий и делает ставку на так называемый поворот в Азию и уход от западного вектора, "который признан на государственном уровне ненадежным и даже рассматривается как источник дестабилизации ситуации в стране".

В свою очередь Анатолий Котов, ответственный за внешнюю политику в Народном антикризисном управлении (НАУ), указывает на беспрецедентный характер включения главы МИД Беларуси в санкционный список, если таковое случится. И объяснение тому у него следующее: "О чем это говорит? Скорее всего, все убедились, что белорусский МИД абсолютно недоговороспособен. Если министр иностранных дел опускается до того, что напрямую угрожает уничтожить гражданское общество, если он представляет генсеку ООН материалы о том, что эта организация якобы спонсировала протесты в Беларуси, то уже этих двух вещей вполне достаточно, чтобы признать - с этим человеком просто больше не о чем разговаривать".

Белорусский МИД, заявил Котов DW, не занимается внешней политикой, а является рупором пропаганды. При этом представитель НАУ отдает должное белорусской дипломатии - на протяжении 20 лет она определяла "красные линии" и во внутренней политике: "Нельзя быть совсем людоедом внутри страны, чтобы с тобой кто-то разговаривал снаружи. Были определенные рамки, которые диктовались извне. К 2020 году эта модель сломалась, поэтому не осталось места для либерализма даже во внешней политике". Особенно наглядно, по его мнению, это проявилось после принудительной посадки в Минске самолета Ryan Air и кризиса с беженцами на границе Беларуси с Польшей и Литвой.

Роль Макея в белорусской внешней политике и его прозападность

Между тем, по мнению Евгений Прейгермана, Макей - второй после Лукашенко человек по влиянию на внешнюю политику страны: "Это ключевая персона и с точки зрения идейной выработки курса, и в вопросах ежедневного функционирования". Как выразился эксперт, МИД - единственно возможный канал коммуникации Минска с миром: "У многих (западных. - Ред.) дипломатов и раньше возникало ощущение, что белорусский МИД уже не тот, поэтому надо выходить на другие каналы. Насколько я знаю, это никаких результатов не дало, все равно им приходилось обращаться в МИД".

Макей пытался наладить диалог с ЕС. На фото - он (справа) с немецким коллегой Зигмаром Габриэлем

Одновременно Прейгерман скептически смотрит на заявления о прозападности Макея, приводя слова Лукашенко на сей счет: "Он тогда эмоционально ответил, что нет никакой политики Макея, есть только политика Лукашенко". Владимир Макей - обычный исполнитель воли Лукашенко, уверен Анатолий Котов. Сейчас этим занимается, по его словам, вся так называемая вертикаль власти: "Есть один коллективный Лукашенко, любая попытка в любой сфере сказать что-то лично от себя быстро пересекается".

Макей, которого считали одним из серых кардиналов режима, продолжает представитель НАУ, сам перевел себя в когорту нерукопожатных: "Его воспринимали как человека достаточно либеральных взглядов - из-за любви к белорусскому языку и культуре. И до некоторого момента он действительно мог через внешнюю политику влиять на внутреннюю. Для него и для МИДа это закончилось в 2020 году. Сейчас это такое, не знаю, министерство иностранных дел Северной Кореи - с учетом того, что у Беларуси в Европе даже хуже статус".

Многие называли Владимира Макея западными воротами белорусской политики, вспоминает и Петр Петровский. "Но сегодня признано, что его попытки перезагрузить отношения с Западом, предпринимавшиеся в 2014-20 годах, не только не увенчались успехом, но и стали одной из причин возникшего в стране внутриполитического кризиса. Сейчас Макею приходится выживать в белорусских политических раскладах, для чего ему следует быстро переориентироваться (с Запада. - Ред.) на другие направления", - советует аналитик "Белой Руси".

Шансы стать преемником Лукашенко

В прошлом не раз звучали мнения, что Владимир Макей, выпускник минского института иностранных языков и дипакадемии Австрии, полковник запаса (в рядах ВС СССР с 1980 года по 1992-й) и глава белорусского МИДа последние 9 лет - едва ли не главный кандидат на пост преемника Александра Лукашенко. После перехода на дипслужбу он только раз оставлял внешнеполитическое ведомство - с 2000 по 2008 годы был помощником Лукашенко, а с 2008 по 2012-й возглавлял его администрацию.

Александр Лукашенко

Тем временем анонсированная властями конституционная реформа затягивается по срокам, а ее суть не становится более понятной. Кроме, в этом сходятся все наблюдатели, одного момента - Лукашенко хочет так изменить конституцию, чтобы, если он формально и оставит пост первого лица, им же фактически и остаться в другой должности. Каковы политические перспективы Макея в новой конфигурации власти?

Евгений Прейгерман отказывается их оценивать и признается, что не понимает, на чем основываются прогнозы тех, кто - без знания принципов работы власти в Беларуси - дает подобного рода оценки. Макей - однозначно, не самый последний человек в руководстве страны, но там достаточно других людей, сопоставимых по опыту и квалификации, сообщил Прейгерман в интервью DW.

И перечислил некоторые достоинства главы МИД - он идеально говорит по-немецки, учился в Вене и "знает, как нужно общаться с западными партнерами и правильно интерпретировать то, что они говорят". При этом руководитель "Минского диалога" убежден, что никакой подготовительной работы на уровне персоналий по поводу транзита власти сегодня никем не ведется и по определению вестись не может: "В той системе, которую мы имеем, это было бы равнозначно политическому самоубийству".

"Где в этих раскладах Макей? Думаю, он сам не особо понимает"

У Анатолия Котова из НАУ вообще большие сомнения относительно политических перспектив Владимира Макея: "После того, что Макей творил последний год, какие-то шансы занять значимый пост в рамках транзита власти в Беларуси у него есть только в том случае, если транзит будет организован Лукашенко. Если же это произойдет помимо его воли и, условно говоря, 50 белорусских топ-чиновников, то все они не то что не имеют никаких перспектив - их ждет Гаага". Им, предупреждает Котов, придется ответить и за фальсификации выборов, и за насилие в отношении мирных граждан, и за провалы в борьбе с пандемией.

Петр Петровский

Пока о транзите власти в Беларуси за ее пределами рассуждают намного больше, чем в самой стране, с иронией констатирует Петр Петровский. Макея, по его выражению, хотели видеть преемником те представители политсистемы, что верили в усиление западного вектора. Но изменения конституции, которые должны были быть воплощены еще в 2019 году, о чем говорил и Лукашенко, сильно отличаются от предлагаемых сейчас, полагает аналитик: "Они должны привести как раз к недопущению событий августа 2020 года. Это, можно сказать, реакционные изменения. Где в этих раскладах Макей? Думаю, он сам не особо понимает".

Главе МИД, уточнил Петровский, сейчас выгодно быть своеобразным торговым представителем Беларуси, который "ищет инвестиции в необычных местах, не угрожающих белорусской политсистеме". Если он эту задачу будет выполнять, то еще надолго останется в белорусском политическом поле, заключил Петр Петровский.

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