Ловушка верительных грамот. Что делать ЕС с ротацией послов в Беларуси

"Европейские послы больше нужны нам, белорусам, чем странам ЕС. Мы сильнее заинтересованы в нормальных связях с Евросоюзом, чем наоборот", - так откликнулся на отъезд из Минска французского посла Павел Мацукевич, старший аналитик Центра новых идей и сам экс-дипломат. Он также выразил сожаление, что отношения Беларуси с Брюсселем "приобрели характер раскручивающейся спирали конфронтации".

Посол Франции Николя де Лакост 17 октября вынужден был оставить Минск по, как сообщили СМИ, требованию белорусского МИД. О причинах отъезда де Лакоста и о том, как следует Западу решать проблему ротации своих диппредставителей в Беларуси, президента которой в Брюсселе и Вашингтоне не считают легитимным, - у DW.

Да посол ты…

"К сожалению, мы с женой вынуждены покинуть Беларусь. Как вы знаете, Франция не признала результаты выборов 9 августа 2020 года, и я не вручил свои верительные грамоты", - в своем прощальном видеообращении к белорусам Николя де Лакост был лаконичен и прям. Он проработал послом Франции в Минске меньше года, за это время с Александром Лукашенко так и не увиделся, ограничившись передачей 8 декабря 2020-го копий верительных грамот министру иностранных дел Владимиру Макею.

Посольство Франции в Минске (фото из архива)

"Глава французской дипмиссии не высказал готовности завершить предусмотренную международным правом и общепризнанной практикой процедуру вступления в должность в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла в Республике Беларусь... В этой связи мы были вынуждены сообщить французским партнерам об истечении выданного ранее белорусскими властями срока согласия на его назначение", - так на вопрос БелТА позицию Минска изложил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Причина отъезда де Лакоста - недружественные действия со стороны режима Лукашенко, убежден Владимир Астапенко, ответственный за многостороннюю дипломатию в Народном антикризисном управлении (НАУ), в прошлом посол Беларуси на Кубе и в Аргентине. В интервью DW он напомнил, что Минск ранее покинули главы дипмиссий Польши, Литвы и Латвии: "У меня один вопрос - кто следующий?".

Павел Мацукевич согласен с Астапенко: "Я думаю, эта схема уже была отработана на последнем назначенном после США Джули Фишер, которая так и не прибыла в Минск, не получив визу. Формальным условием, видимо, было согласие на вручение верительных грамот Александру Лукашенко, на что американская сторона не пошла. В итоге агреман был аннулирован. Примерно то же самое случилось и с послом Франции". По мнению Мацукевича, в конфликте с Западом Минск повышает ставки и, несмотря на на жесткое санкционное давление, совершенно не готов идти на какие-то уступки "до тех пор, пока за ним стоит Москва".

Что делать Западу с назначением новых послов в РБ?

Как же теперь следует проблему с ротацией послов в РБ решать странам Евросоюза? Выбор, по сути, невелик - либо не назначать никого, либо назначенным дипломатом работать дома или же из того же Вильнюса, как делала утвержденная американским Сенатом в должности посла в Беларуси, но так и не доехавшая до Минска Джули Фишер. Согласие на ее назначение в качестве посла США белорусские власти отозвали в августе.

Павел Мацукевич

Не стоит ждать, прогнозирует Павел Мацукевич, вручения верительных грамот новыми послами западных стран лично Лукашенко: "С точки зрения диппротокола это было бы однозначным признанием президентских полномочий Лукашенко, его легитимности, потому что адресатом верительных грамот является глава зарубежного государства. Как только совершается это таинство, происходит автоматическое взаимное признание глав государств".

Поэтому, по выражению Мацукевича, единственный выход тут - продление контрактов работающих в Минске послов, что не требует дополнительных согласований с белорусской стороной и одновременно избавляет их от необходимости вручать верительные грамоты Лукашенко. ЕС стоило бы рассмотреть такой необычный вариант и пойти на него, сейчас сложилась чрезвычайная ситуация, ведь принятые Брюсселем санкции - тоже чрезвычайные меры, добавляет эксперт в беседе с DW. В этой связи он посетовал, что до сих пор ЕС, согласовавший несколько санкционных пакетов против РБ, не выработал какой-то единой линии поведения в том, что касается направления новых послов в Минск.

Нужна единая позиция ЕС

Владимир Астапенко, со своей стороны, подтвердил, что нужна единая позиция ЕС в рамках общей внешней политики: "На уровне Брюсселя и отдельных стран было много деклараций о нелегитимности президента и непризнании результатов выборов, о неприемлемости массовых репрессий. Настало время, когда нужно принять принципиальное решение о непризнании Лукашенко и его правительства в качестве законных представителей прав и интересов белорусского народа".

Непризнание Лукашенко, поясняет Астапенко, не означает непризнания Беларуси, иностранные посольства останутся и будут функционировать в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, занимаясь укреплением связей между народами, а также сбором и анализом информации. Но от направления послов в Минск и аккредитации их при этом непризнанным правительством, по мнению Астапенко, стоило бы отказаться.

Но кому хуже от того, что их в белорусской столице не будет? "Нам очень нужны зарубежные дипломаты в Минске как свидетели происходящих в Беларуси злодеяний, они способны рассказать правду о них всему миру. А также довести до центров принятия решений более взвешенные и комплексные оценки положения в стране. Без таких оценок, боюсь, будут доминировать политические страсти, домыслы и фантазии. Надо понизить накал эмоций и разобраться, в чем на самом деле заключается проблема, где болевые точки режима, а где давить бесполезно", - отмечает Мацукевич, который является последовательным критиком нынешних санкций Запада в отношении Минска.

Что с международной изоляцией режима в Азии?

Беларусь на данный момент имеет дипотношения с 183 странами мира. После президентских выборов в августе 2020 года из стран Запада новых послов в РБ назначили Франция, Греция, Люксембург, США и Эстония, но никто из них Александру Лукашенко так и не вручил верительных грамот. Их, однако, Лукашенко в сентябре 2021-го принял от послов девяти стран, в апреле - еще шести. А в ноябре 2020 года - от двенадцати, включая послов Израиля, Ватикана, Японии и Турции.

Переговоры президента Ирана Раиси и Лукашенко. В Азии его легитимность для многих - не проблема

"Битва за Азию в плане присоединения ее стран к международной изоляции режима проиграна. Лукашенко недавно назначил нового посла в Южную Корею - государство-союзник западного мира. Это значит, видимо, есть договоренность, что белорусский посол вручит свои грамоты (южнокорейскому президенту. - Ред.)", - посетовал Мацукевич. И указал, что огромный регион как минимум не дистанцируется от какого-то диалога и сотрудничества с белорусским режимом, и в этих условиях "говорить о международной изоляции Минска серьезно не приходится", в Азии возникает "очень большая дыра".

Всему свое время, успокаивает Владимир Астапенко, напоминая, что система международных отношений достаточно консервативна и инерционна. Но если, подчеркивает он, в политическую и юридическую повестку будет поставлен тезис о непризнании режима Лукашенко в качестве законного представителя народа Беларуси, то сильно вырастут шансы на то, что с ним постепенно согласятся и страны не только из Европы, и "будут соответствующим образом строить свою внешнюю политику".

Пока же западные дипломаты призывают белорусов несмотря ни на что сохранять оптимизм. "Знайте, что мы будем на вашей стороне. Мы призываем вас никогда не терять надежду на лучшие дни", - заверил Николя де Лакост в прощальном обращении.

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