Европарламент призывает усилить санкции против режима Лукашенко

Евросоюзу следует изменить подход к санкциям в отношении Беларуси, считает Европарламент. Об этом говорится в резолюции "О ситуации в Беларуси после одного года протестов и их насильственного подавления". Евродепутаты приняли ее в четверг, 7 октября 2021 года, на пленарном заседании в Страсбурге. За документ проголосовали 506 парламентариев, 29 - высказались против, еще 139 - воздержались, сообщает корреспондент DW.

Евродепутаты призывают усилить санкции против Лукашенко

"Европарламент настойчиво рекомендует Европейскому совету на своем следующем заседании 21-22 октября 2021 года согласовать всеобъемлющий и стратегический подход к санкциям против белорусского режима", - отмечается в резолюции. Он должен "включать переход от пошагового к более решительному санкционному подходу", говорится в документе.

Также евродепутаты настаивают на том, что Совету ЕС следует принять пятый пакет санкций с "крайней степенью срочности". Новые ограничительные меры должны быть сосредоточены на лицах и организациях, вовлеченных в репрессии в Беларуси, а также причастных к незаконному перемещению людей через границы, отмечается в резолюции. Напомним, что четвертый пакет санкций ЕС ввел в июне, а в сентябре стало известно о подготовке пятого пакета.

В Европарламенте сожалеют о том, чтоэкономические санкции, введенные Евросоюзом, оказали "только частичный эффект на режим Лукашенко" и не повлияли существенно на "такие важные секторы, как калий и нефтепродукты". Поэтому евродепутаты призвали ЕС "усилить адресные экономические санкции с акцентом на ключевые секторы экономики Беларуси, а также государственные и частные предприятия, поддерживающие и финансирующие режим Лукашенко". В частности, резолюция предлагает ввести ограничительные меры в отношении черной металлургии, производства или обработки дерева, химической промышленности, а также все государственные банки и ключевые компании, например, "Беларуськалий" и "Белтелеком".

В Европарламенте помнят о Бабарико, Колесниковой и Знаке

В своей резолюции евродепутаты в очередной раз осудили "репрессии, пытки и жестокое обращение с мирными белорусами", а также высказали солидарность с народом Беларуси и "мирными протестующими". Несколько страниц резолюции заняло фактическое перечисление репрессий и нарушений прав человека, совершаемых властями страны.

В частности, Европарламент напомнил, что почти 40 тысяч белорусов задерживались за протесты против режима, более 720 из них являются сейчас политическими заключенными. Против протестующих и активистов открыли более 4600 уголовных дел, тогда как ни одного дела не было заведено на тех, кто участвовал в репрессиях, говорится в резолюции. Там отметили и то, что суды в Беларуси уже вынесли более 120 "несправедливых и необоснованных приговоров в политически мотивированных процессах, часто проводимых за закрытыми дверями и без соблюдения надлежащих правовых процедур". В пример приводятся судебные приговоры Виктору Бабарико, Марии Колесниковой и Максиму Знаку.

Расследование преступлений режима Лукашенко

Евродепутаты подчеркнули необходимость проведения расследования "преступлений, совершенных режимом Лукашенко против народа Беларуси, включая убийство Романа Бондаренко и других граждан". В резолюции говорится, что государства ЕС должны "активно применять принцип универсальной юрисдикции" и готовить судебные дела против белорусских чиновников, вовлеченных в репрессии, включая самого Александра Лукашенко.

Подготовить дело против режима Лукашенко для подачи в Международный уголовный суд - об этом в резолюции просят Платформу по борьбе с безнаказанностью в Беларуси. Ее создали в Европарламенте в марте этого года, а в июле она провела второе заседание. Евродепутаты призвали страны ЕС поддержать работу Международной платформы для Беларуси по привлечению виновных к ответственности. Также Европарламент "поддерживает дальнейшие дискуссии о возможном создании в Гааге международного трибунала за нарушения прав человека в Беларуси", - говорится в резолюции.

В ответ на репрессии Европарламент призвал государства ЕС признать всех сотрудников КГБ Беларуси персонами нон грата на территории объединения. Он также высказал поддержку предложению Еврокомиссии приостановить действие некоторых пунктов соглашения об упрощении визового режима, направленные на "определенные категории чиновников, связанных с режимом Лукашенко".

Организация режимом Лукашенко нелегальной миграции в ЕС

Существенную часть резолюции евродепутаты отвели теме мигрантов с Ближнего Востока и Африки, прибывающих в страны ЕС из Беларуси. Европарламент "решительно осуждает инструментализацию режимом Лукашенко людей для политических целей". В резолюции подчеркивается, что "спонсируемые государством Беларусь незаконные пересечения внешних границ ЕС, вместе с кампанией по дезинформации, является формой гибридной войны, направленной на запугивание и дестабилизацию ЕС".

Евродепутаты отметили, что нелегальная миграция, организованная режимом Лукашенко, привела к тому, что в Литву прибыли около 4000 "нелегальных" мигрантов, в Польшу - более 1400, а в Латвию - около 400".

Европарламент высказал солидарность с этими тремя странами. В резолюции высказывается "озабоченность" недостаточной транспарентностью на границе между Беларусью и Польшей, а также содержится призыв к Варшаве обеспечить, чтобы "законодательство, политика и практика" на этой границе соответствовала праву ЕС. Попытки левых фракций внести более жесткую критику стран Евросоюза, граничащих с Беларусью, не нашли поддержки большинства.

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