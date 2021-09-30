 Резолюция ПАСЕ: Миграционный кризис - месть Лукашенко за санкции ЕС | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 30.09.2021

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Европа

Резолюция ПАСЕ: Миграционный кризис - месть Лукашенко за санкции ЕС

Белорусские власти должны прекратить использовать мигрантов в противостоянии с Западом. В свою очередь страны ЕС обязаны предоставить возможность получить убежище каждому желающему, говорится в резолюции ПАСЕ.

Мигранты из Афганистана на границе Беларуси с Польшей

Мигранты из Афганистана на границе Беларуси с Польшей

Скопление мигрантов на границе Беларуси с Латвией, Литвой и Польшей срежиссировано белорусскими властями в ответ на санкции ЕС.  Риге, Вильнюсу и Варшаве нужно воздержаться от практики возвращения нелегалов обратно в Беларусь и гарантировать соблюдение прав человека каждому, кто хочет попасть на территорию их стран.  Об этом говорится в резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая была принята в четверг, 30 сентября, в Страсбурге.

Мигранты как политическое оружие

В ПАСЕ считают, что миграционная напряженность на границе Беларуси со странами-членами Совета Европы (СЕ) и Евросоюза создана искусственно. Такие действия официального Минска ассамблея называет "гибридной атакой" и "осуждает любое использование мигрантов, беженцев и просителей убежища в политических целях". Стремительный наплыв нелегальных мигрантов стал "серьезным вызовом для Латвии, Литвы и Польши" и их систем для приема беженцев, констатируется в документе.

Строительство забора на границе Польши и Беларуси

Строительство забора на границе Польши и Беларуси

При этом ПАСЕ  подтверждает обязательства всех государств-членов СЕ соблюдать права человека и гуманитарные принципы. "Государства-члены должны обеспечить необходимую помощь людям, нуждающимся в защите, уделяя особое внимание семьям с маленькими детьми, несовершеннолетним, находящимся без сопровождения взрослых, и людям с ограниченными возможностями", - подчеркивается в резолюции.

ПАСЕ категорически осудила практику возвращения мигрантов "в третью страну, где им не может быть гарантирована международная защита" и напомнила странам-членам СЕ о запрете на коллективную высылку иностранцев. В документе также отмечается, что напряженность у восточных границ ЕС спровоцировала новую волну антимигрантской риторики, которая "вынудила страны строить новые стены в Европе, чтобы соседствующие авторитарные режимы не могли использовать мигрантов как инструмент в своих политических целях".

На получение убежища может претендовать каждый

Чтобы повлиять на сложившуюся ситуацию, ПАСЕ призвала страны-члены СЕ финансово и технически поддержать Литву, Латвию и Польшу и помочь им более эффективно защищать мигрантов и просителей политического убежища. Что касается белорусских властей, то они должны остановить практику упрощения поездок в Беларусь под предлогом туризма для граждан третьих стран, а также воздержаться от незаконных действий по отношению к нелегальным мигрантам: не отбирать у них документы и не вынуждать их силой пересекать  границу Беларуси с ЕС.

В свою очередь Латвия, Литва и Польша обязаны предоставить всем желающим пройти процедуру получения политического убежища и не пытаться выдворить мигрантов назад в Беларусь. Кроме этого, ПАСЕ настаивает, чтобы власти этих трех стран применяли тюремное заключение в отношении мигрантов только как исключительную крайнюю меру.

Цель Минска - дестабилизация ЕС

Ситуация, сложившаяся на границе Беларуси со странами ЕС, - "просто ужасна", констатировала автор доклада, сопровождающего резолюцию, депутат от Финляндии Анна-Мари Веройлянен (Европейская народная партия). "Это элемент агрессии Лукашенко, направленной на дестабилизацию ЕС", - заявила она во время дебатов, предшествовавших голосованию. По ее словами, многие мигранты из Ирака, Афганистана, Кубы, Шри-Ланки и Индии, оказавшиеся в Латвии и Литве, рассказали, что их переправкой в ЕС напрямую занимались белорусские спецслужбы.

Лагерь в Литве для прибывших из Беларуси нелегальных мигрантов

Лагерь в Литве для прибывших из Беларуси нелегальных мигрантов

Вероляйнен также отметила, что наплыв мигрантов создал "большую нагрузку на принимающие страны: Латвию, Литву и Польшу". "Они не рассчитаны на такой огромный приток мигрантов, у них недостаточно инфраструктуры и персонала для размещения прибывших", - сказала докладчица, отметив, что это не снимает с этих стран обязанностей по защите просителей убежища.

Нужны новые санкции

Многие выступающие заявляли о том, что текст резолюции слишком мягок по отношению к Беларуси. "В докладе предлагаются лишь теоретические решения, но ничего не говорится о практических. А ведь три страны-члена нашей организации столкнулись с серьезной проблемой, а доклад  не предлагает никакой конкретной помощи", - такую мысль высказал нидерландский депутат от группы консерваторов Боб ван Паререн.  Его поддержал депутат из Франции Андрэ Гаттолан (Альянс либералов и демократов за Европу), который считает, что против режима Лукашенко должен быть применен новый глобальный санкционный механизм ЕС за нарушения прав человека. "Нужно четко заявить о том, что нам не хватает инструментов для противодействия этой гибридной атаке и переходить от слов к действиям", - призвал политик.

Как стало известно DW, все поправки к тексту резолюции, в которых предлагалось ввести дополнительные санкции против режима Лукашенко в случае нового обострения миграционного кризиса, были отвергнуты профильным комитетом, потому на голосование не выносились.

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