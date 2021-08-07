 Ирак вывозит из Беларуси своих граждан | Политика и общество: анализ событий в Европе, России, мире | DW | 11.08.2021

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Политика

Ирак вывозит из Беларуси своих граждан

Спецрейсами, организованными властями Ирака, на родину вылетели более 300 иракских граждан, которые ранее прибыли в Беларусь с целью отправиться дальше в страны ЕС. Но у них ничего не вышло.

В аэропорту Минска

Их Минска в Багдад на вывозных рейсах, организованных властями Ирака, за последние два дня вылетели более 300 иракцев. Самолеты прибыли из Кабула в Минск пустыми и забрали 9 августа 80, а 10-го – 240 иракских граждан, которые прибыли в Беларусь ранее с намерением отправиться дальше в страны Евросоюза, однако попытка не удалась. Также в Ирак доставлено тело мужчины, погибшего при попытке перейти границу из Беларуси в Литву. Из-за наплыва нелегальных беженцев со стороны Беларуси и  кризисной ситуацией на границе , Латвия со среды, 11 августа, ввела в приграничных районах режим чрезвычайной ситуации.  Ранее на подобный шаг пошла Литва .

Как рассказали журналистам мигранты, белорусские пограничники не препятствовали им в пересечении границы, однако на литовской стороне пограничники их встречали с собаками, стреляли в воздух и заставляли повернуть назад. 

Минск дает ответ на санкции ЕС

Свыше 4 тысяч нелегалов перешли границу Литвы со стороны Беларуси за период с начала 2021 года. В основном это беженцы из Ирака, Афганистана, Сирии и стран Африки. Большинство из них пробрались на территорию Литвы в последние два месяца. Ситуация с нелегальными мигрантами стала настолько серьезной, что в начале июля власти Литвы объявили о введении режима экстремальной ситуации, а также о намерении возвести ограждение на границе с Беларусью.

Вслед за Литвой контроль на границе с Беларусью усилила Латвия, где в июле был принят закон, ограничивающий права нелегальных мигрантов. В связи с усложнившейся ситуацией в трех приграничных латвийских районах и в городе Даугавпилсе с 11 августа введен режим ЧС.

Ситуация с нелегальными мигрантами в Латвии и Литве стала следствием ослабления контроля белорусской стороной на границе с ЕС. Минск пошел на это после  санкций, введенных ЕС в отношении Беларуси  после принудительной посадки самолета Ryanair в белорусской столице и задержания находившегося на его борту журналиста и политического активиста Романа Протасевича. В ЕС происходящее на границах Беларуси с Литвой и Латвией называют "гибридной агрессией белорусского режима".

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    "Балтийский маршрут"

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    Автор: Александра Ёлкина


Смотреть видео 43:47

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