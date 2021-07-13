 Литва ужесточила борьбу против нелегальной миграции | Новости из Германии о Европе | DW | 14.07.2021

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Европа

Литва ужесточила борьбу против нелегальной миграции

Новые правила, принятые парламентом Литвы, ускорят процесс рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища. В то же время ограничивается свободное передвижение и некоторые другие права нелегальных мигрантов.

Литовские солдаты устанавливают проволочные заграждения на границе с Беларусью

Литовские солдаты устанавливают проволочные заграждения на границе с Беларусью

Власти Литвы в связи с резким наплывом нелегальных мигрантов через литовско-белорусскую границу внесли изменения в миграционное законодательство страны. Как сообщает агентство dpa, новые правила, принятые литовским парламентом поздним вечером во вторник, 13 июля, ускорят рассмотрение ходатайств об убежище, поданных иностранцами. Кроме того, ограничены возможности передвижения беженцев, незаконно пересекших границу, по территории Литвы а также некоторые другие права нелегальных мигрантов.

Ряд правозащитных организаций Литвы раскритиковали эти изменения,  но правительство настаивало на их введении, чтобы взять под контроль напряженную ситуацию на границе с Беларусью. Ранее литовские власти ввели в пограничном регионе режим чрезвычайного положения, чтобы быстрее реагировать на ситуацию.

Вильнюс считает действия Минска "гибридной агрессией"

Парламент Литвы признал действия белорусских властей "гибридной агрессией". Организованные потоки мигрантов, направляющиеся с сопредельной территории, нацелены на ухудшение ситуации в Литве, поэтому правительство должно принять срочные меры, призванные усилить охрану государственной границы.

Непризнанный белорусский правитель Александр Лукашенко уже неоднократно угрожал  открыть пункты пропуска на границе для беженцев из зон боевых действий в качестве ответной меры на санкции, введенные Брюсселем против Минска. Особая нагрузка в этом случае падает на Литву, у которой почти 680 км общей границы с Беларусью. По данным  Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ), с начала нынешнего года на участке литовско-белорусской границы задержаны в общей сложности более 1700 нелегальных мигранта - в 20 раз больше, чем в 2020-м году. Только за последние сутки границу пытались пересечь 56 беженцев.

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    Автор: Галина Петровская


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