Польша хочет продлить режим ЧП на границе с Беларусью

Польша хочет продлить чрезвычайное положение на границе с Беларусью еще на 60 дней в связи с притоком нелегальных мигрантов из соседней страны. Глава МВД Польши Мариуш Каминский сообщил в понедельник, 27 сентября, что предложит кабинету министров обратиться к президенту с просьбой о продлении режима ЧП.

По словам Каминского, в настоящее время на польско-белорусской границе сложилась серьезная ситуация. "Имел место ряд провокационных инцидентов с участием белорусских военнослужащих и попытки нарушить целостность нашей границы", - сказал он.

В свете миграционного кризиса польские власти 2 сентября ввели на отдалении 3 км от границы с Беларусью режим чрезвычайного положения. Изначально предполагалось, что он продлится 30 дней. На этот период был введен запрет на любые акции в зоне действия ЧП, а также фото- и видеосъемки пограничных объектов, военнослужащих, полицейских и пограничников. Любые поездки журналистов в регионы чрезвычайного положения запрещены.

Для продления режима ЧП необходимо согласие парламента.

Месть Лукашенко Евросоюзу

Правительство в Варшаве обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза. Лукашенко уже объявил в конце мая, что его страна больше не будет препятствовать проезду мигрантов в ЕС - так официальный Минск отреагировал на ужесточение западных санкций против Беларуси.

Каминский сообщил, что с начала августа было зафиксировано более 9400 попыток незаконного проникновения в Польшу. Примерно 8200 из них были предотвращены. Около 1200 беженцев были доставлены в охраняемые лагеря для приема мигрантов.

По словам главы МВД, в одной группе из примерно 200 мигрантов у 50 нашли подтверждения тому, что они имели связи с исламистскими или преступными организациями. "Это молодые мужчины, имеющие боевую подготовку, которые участвовали в вооруженных формированиях на Ближнем Востоке", - сказал Каминский.

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