 Чехия выделит Литве деньги для строительства забора на границе с Беларусью | Новости политики из Германии | DW | 07.09.2021

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Политика

Чехия выделит Литве деньги для строительства забора на границе с Беларусью

Власти Чехии предоставят Литве более полумиллиона евро для возведения забора на литовско-белорусской границе.

Мигранты в Литве

Мигранты в Литве

Власти Чехии выделят Литве 13,5 миллиона чешских крон (около 530 тысяч евро) для защиты ее границы с Беларусью. Соответствующий документ подписали во вторник, 7 сентября, главы МИД Чехии Якуб Кулганек и МВД Литвы Агне Билотайте.

"Литва защищает внешнюю границу ЕС и заслуживает всяческой поддержки", - написал в Twitter Кулганек, который находится в Вильнюсе с официальным визитом. Билотайте поблагодарила чешское правительство за "солидарность и помощь". По сообщению МВД Литвы, Чехия - первая страна, которая предложила Литве финансовую помощь в борьбе с нелегальной миграцией.

Забор между Литвой и Беларусью

Средства, которые предоставит Чехия, предназначены, в частности, для возведения заграждения на литовско-белорусской границе. В августе правительство Литвы одобрило проект строительства забора длиной 508 километров на границе с Беларусью. Стоимость проекта оценивается в 152 миллиона евро.

По сведениям МВД Литвы, с начала 2021 года на литовско-белорусской границе протяженностью около 680 километров задержаны более четырех тысяч нелегальных мигрантов. Это в несколько раз выше, чем за весь 2020 год. Среди таких мигрантов особенно много граждан Ирака, Ирана и Сирии. Вильнюс обвинил Минск в "гибридной агрессии".

В конце мая правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию Евросоюза, членом которого является Литва. В начале июля Вильнюс объявил в республике режим общенациональной чрезвычайной ситуации. Позднее аналогичный режим на границе с Беларусью ввели соседствующая с Литвой Латвия, а также Польша.

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    Автор: Александра Ёлкина


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