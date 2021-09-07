Парламент Польши поддержал введение режима ЧП на границе с Беларусью

Сейм Польши поддержал решение правительства о введении режима чрезвычайного положения на границе с Беларусью из-за резкого роста числа нелегальных мигрантов. Вечером в понедельник, 6 сентября, за решение высказались 247 парламентариев, 168 были против, 20 воздержались. Введение режима ЧП поддержали правящая партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость", а также объединение "Конфедерация". Против были "Гражданская коалиция" и "левые".

Режим ЧП из-за наплыва нелегальных мигрантов

Правительство Польши ввело режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью еще на прошлой неделе, 2 сентября указ подписал президент Анджей Дуда. Парламент имел право отменить решение.

Режим ЧП вводится на 30 дней на отдалении 3 км от границы с Беларусьюи затрагивает 183 населенных пункта в Подляском и Люблинском воеводствах. На территории его действия будет временно запрещено проведение массовых мероприятий, находящиеся в общественных местах лица будут обязаны носить с собой удостоверение личности, а не проживающие в этих населенных пунктах люди включая журналистов не смогут въехать в них. Местные власти с пониманием отнеслись к решению, сообщил польский министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский.

Варшава обеспокоена ростом потока нелегалов со стороны Беларуси. С начала августа в Польше было зафиксировано около 3500 попыток нелегально пересечь границу республики с белорусской стороны. Польский министр национальной обороны Мариуш Блащак 27 августа сообщил о начале строительства забора высотой 2,5 метра на границе для решения проблемы нелегальной миграции. По оценкам польских пограничников, в настоящее время в Беларуси находятся более 10 000 мигрантов из кризисных регионов, стремящиеся попасть в ЕС.

Страны Балтии и Польша обвинили Беларусь в "гибридной войне"

Польша, Литва, Латвия и Эстония ранее обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Поток нелегалов "спланирован и систематически организован режимом Александра Лукашенко", говорилось в совместном заявлении премьеров этих стран, обнародованном 23 августа. В этом же документе Варшава, Рига, Вильнюс и Таллин призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства за поощрение иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза.

Европейский Союз готовит пятый пакет санкций в отношении режима правителя Беларуси Лукашенко. Брюссель назвал одной из причин такого решения использование Минском мигрантов как инструмента против ЕС.

Смотрите также: