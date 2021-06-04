 Миграционный кризис: новый просчет Лукашенко | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 23.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Миграционный кризис: новый просчет Лукашенко

Весной 2021 года Минск способствовал росту потока нелегальных мигрантов на литовской границе – в ответ на европейские санкции. В итоге Лукашенко лишь получит новые санкции, считает аналитик Вадим Можейко.

Litauen | Flüchtlingslager in Rudninkai

Специально для рубрики DW "Беларусь. Перспективы" аналитик Вадим Можейко написал о миграционном кризисе и стратегических ошибках Лукашенко. Обсудить его мнение и поделиться своим видением ситуации можно здесь - под соответствующим постом в Telegram-канале "DW Беларусь".

Миграционный кризис похож на инцидент с захватом самолета Ryanair с Романом Протасевичем на борту. И в том, и в другом случае официальный Минск переоценил свои возможности убеждать другие страны в собственной трактовке событий, а также недооценил риски. Полученные результаты (захватить блогера в одном случае или насолить Литве во втором) оказались непропорциональны издержкам, а вместо политических уступок Европа вводит новые санкции.

Солидарность вместо одиночества

18 августа прошла внеочередная встреча министров внутренних дел стран ЕС, посвященная реагированию на миграционный кризис, созданный Минском на границе с Литвой. Заявления белорусских чиновников и пропагандистов о том, что мигранты прилетают в Беларусь сами по себе, во внимание не приняли: политику Минска назвали "прямой атакой, направленной на дестабилизацию и давление на ЕС".

Лагерь беженцев на военном полигоне Руднинкай, Литва, 4 августа 2021 года.

Лагерь беженцев на военном полигоне Руднинкай, Литва, 4 августа 2021 года.

Литве и другим странам ЕС, граничащим с Беларусью, пообещали дополнительную финансовую и техническую помощь для преодоления кризиса. В частности, министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что установление ограждения и системы мониторинга может стоить больше 500 млн евро.

Таким образом, Лукашенко смог дополнительно мобилизовать страны ЕС против себя. И речь уже не о правах человека и честности выборов в Беларуси, а о жизненных интересах самого Евросоюза – не допустить повторения миграционного кризиса 2015 года. Надеясь ударить по слабому месту ЕС и вбить клин между Вильнюсом и Брюсселем, Лукашенко лишь активизировал европейскую солидарность.

Далекое внешнеполитическое эхо

Впрочем, внешнеполитическое противодействие миграционной войне Лукашенко не ограничилось единством стран ЕС. Власти Ирака приостановили все рейсы в Беларусь Iraqi Airways и других национальных авиаперевозчиков. Турецкая авиакомпания Tailwind Airlines также прекратила чартерные рейсы из иракского города Эрбиль в Минск через Стамбул. На завтра после этого решения рейс из Эрбиля в Минск выполнил самолет иорданской авиакомпании Jordan Aviation (через Амман соответственно). Однако вряд ли и этот маршрут продержится долго.

Лукашенко всегда был доволен, что ему удается налаживать отношения со странами, которые не блещут уважением к правам человека и демократии – и не ждут этого от своих внешнеполитических партнеров. Белорусская дипломатия называла это "дальней дугой внешней политики", подразумевая под этим Ближней Восток, Южную Америку и другие далекие регионы. Однако одно дело – экономически сотрудничать с пусть и авторитарной, но стабильной и легитимной белорусской властью. А совсем другое – участвовать в авантюрах, призванных разозлить Евросоюз, вместе с непризнанным президентом, рискуя угодить под санкции.

Лукашенко не учел возможности европейской дипломатии в Ираке и других странах "дальней дуги". Сотрудничество с ЕС для них куда важнее, чем с Беларусью, и уж точно никто не захочет ввязываться в чужую для себя войну между Минском и Вильнюсом. В дальнейшем это приведет к тому, что Беларусь при Лукашенко будут рассматривать в таких странах как ненадежного партнера, втягивающего в мутные истории.

Блицкриг не получился

В долгосрочной перспективе план давить на Литву мигрантами изначально не имел серьезных шансов, в том числе из-за несопоставимости ресурсов на обустройство границы. Много лет белорусская пограничная инфраструктура, включая строительство и оснащение оборудованием пунктов пропуска, финансировалась программами технической помощи ЕС. Теперь же эти ресурсы просто будут перенаправлены на обустройство литовской стороны границы.

Вадим Можейко, аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS)

Вадим Можейко

Фактор внезапности давал некоторый шанс, что в Литве не окажется достаточно необходимых ресурсов для реакции на кризис, а европейская бюрократия будет работать медленно. И действительно, сперва в Литве ощущалась нехватка не то что опытных кадров – даже банально колючей проволоки для обустройства ограждений. Однако с каждым днем возможностей Вильнюса для мобилизации ресурсов становится все больше: колючую проволоку доставляют в необходимых количествах, работу временных лагерей для мигрантов налаживают, на помощь литовским пограничникам приходят коллеги из соседних стран и европейского агентства Frontex.

Беларусь же со временем может усиливать разве что информационное давление, создавая пропагандистские телесюжеты и обвиняя Литву в насилии против мигрантов. Что, впрочем, может лишь снизить интерес мигрантов к белорусскому направлению. Попытки же перенаправить миграционные потоки в другие европейские страны, Латвию и Польшу, не могут увенчаться успехом – там, очевидно, готовились к такому развитию событий.

Велик риск, что Минск, не достигнув миграционным кризисом никаких целей, пойдет на дальнейшую эскалацию. Заложником такой политики становятся мигранты, чьи жизни могут оказаться разменной монетой для провокаций против Литвы. Возможны также инциденты с участием пограничников обеих стран. Все это будет сохранять Беларусь в списке актуальных проблем ЕС и способствовать усилению давления на режим Лукашенко.

Автор: Вадим Можейко, аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS)

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также: 

Смотреть видео 43:47

Гибридная атака Лукашенко: как отреагирует Европа на миграционный кризис?

  • Станция метро Пушкинская в Минске

    Топонимика протеста. Как сегодня выглядят места белорусской революции?

    Станция метро "Пушкинская"

    9-14 августа здесь бушевали протесты против итогов выборов. 10 августа у "Пушкинской" силовики застрелили 34-летнего Александра Тарайковского. У места гибели возник народный мемориал. Власти его регулярно уничтожали, а люди восстанавливали. За надпись "Не забудем", сделанную здесь 9 сентября, осудили пять человек. Максимальный срок - 2 года колонии строго режима. Надписи коммунальщики закрасили.

  • Перекресток возле торгового центра Рига в Минске

    Топонимика протеста. Как сегодня выглядят места белорусской революции?

    Торговый центр "Рига"

    Массовые демонстрации в районе торгового центра "Рига" и задержания митингующих проходили в первые дни после выборов, наиболее активно - 10-11 августа. 31 августа СМИ сообщили, что недалеко от ТЦ было обнаружено тело 52-летнего Александра Будницкого, которого никто не видел с 11 августа. По версии следствия, причина смерти - алкогольное отравление, также СК заявил, что тело нашли в другом районе.

  • Стела Минск - город-герой

    Топонимика протеста. Как сегодня выглядят места белорусской революции?

    Стела "Минск - город-герой"

    Протестующие собрались здесь впервые вечером 9 августа. Силовики применили против них светошумовые гранаты и другие спецсредства. 16 августа возле стелы прошел один из самых массовых митингов – Марш свободы, в котором, по разным оценкам, участвовали до 400 тыс человек. После этого в дни маршей власти обносили памятник колючей проволокой и выставляли у него оцепление.

  • Комаровский рынок в Минске

    Топонимика протеста. Как сегодня выглядят места белорусской революции?

    Комаровский рынок

    12 августа 2020 года около 200 женщин в белом с цветами в руках вышли на площадь возле Комаровского рынка, чтобы выразить протест против насилия. Многие считают, что именно эта акция вдохновила тысячи людей, которые выстраивались в цепи солидарности по всей стране.

  • ЦИП в 1-м переулке Окрестина в Минске

    Топонимика протеста. Как сегодня выглядят места белорусской революции?

    ЦИП в 1-м переулке Окрестина

    В 1-м переулке Окрестина в Минске находятся Центр изоляции правонарушителей и Изолятор временного содержания. 9-13 августа здесь оказались несколько тысяч протестующих. Позже они рассказали о пытках и ужасных условиях содержания. В ЦИП и сейчас находятся задержанные за административные правонарушения, в том числе по "политическим" статьям. По четвергам здесь принимают передачи.

  • Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) 

    Топонимика протеста. Как сегодня выглядят места белорусской революции?

    Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) 

    На Минском заводе колесных тягачей проходили протесты против фальсификации выборов и насилия в отношении демонстрантов. 17 августа на завод приехал Александр Лукашенко. Рабочие встретили его криками "Уходи!". 

  • Площадь перемен в одном из минских дворов

    Топонимика протеста. Как сегодня выглядят места белорусской революции?

    Площадь перемен

    Площадь перемен - минский двор, известный протестными настроениями его жителей. Они устраивали чаепития, концерты, перформансы. На трансформаторной будке находился мурал "диджеев перемен", включивших на провластном митинге песню Цоя. 11 ноября неизвестные в штатском до смерти избили здесь местного жителя Романа Бондаренко.

    Автор: Татьяна Неведомская


Контекст

Гостурфирма из Беларуси помогала иракцам нелегально проникать в Литву

Компания "Центркурорт" координировала поток нелегальных мигрантов, пытавшихся проникнуть в ЕС через Беларусь, выяснил аналитический центр "Досье". Эта компания входит в структуру Управления делами президента Беларуси.  

Как Европарламент отреагировал на поток мигрантов из Беларуси в Литву

В июле резко выросло число мигрантов с Ближнего Востока и Африки, прибывших в Литву с территории Беларуси. В Европарламенте прошли слушания о ситуации на границе и о том, как ЕС помогает Литве.  

Как нелегалы из Беларуси попадают в Литву, или Новая должность Лукашенко

ЕС обвиняет Минск в содействии нелегальной миграции беженцев в Литву в ответ на санции Евросоюза. Карикатурист Сергей Елкин о новой должности Александра Лукашенко.  

Также по теме

MINSK, BELARUS - SEPTEMBER 12, 2020: A protester holds up a sign with a message reading There's only one police van from hate to love during a women's rally in Svobody [Freedom] Square. Since the announcement of the 2020 Belarusian presidential election results on August 9, mass protests against the election results have been erupting in major cities across Belarus. According to the Central Election Commission of Belarus, incumbent president Alexander Lukashenko got 80.1% of the vote. Natalia Fedosenko/TASS

Сам виноват. Как Лукашенко разрушит свой же режим 04.06.2021

Власть в Беларуси поменяется рано или поздно, причем усилиями человека, ее узурпировавшего, считает Саша Романова.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Путин против временного размещения афганских беженцев в странах Центральной Азии  

Меркель в Киеве: Прощальный визит с элементами челночной дипломатии  

В Германии машинисты пассажирских поездов прекратили работу на два дня  