Ирак приостановил полеты в Минск

Ирак временно прекращает полеты в Беларусь. В субботу, 7 августа, об этом объявила пресс-служба Управления гражданской авиации Ирака, сославшись на распоряжение правительства страны.

Отмечается, что авиакомпания "Иракские авиалинии" и другие национальные перевозчики должны перестать выполнять рейсы в Минск "до дальнейшего уведомления".

Новость об "убийстве" иракца на литовской границе

Ранее, 4 августа, белорусское государственное информагентство БелТА написало, что сотрудники погранзаставы "Бенякони" обнаружили в Вороновском районе, на участке поля вблизи белорусско-литовской границы 39-летнего гражданина Ирака "в тяжелом состоянии с многочисленными телесными повреждениями".

Несмотря на оказанную ему первую медицинскую помощь, мужчина скончался, говорилось в новости. В итоге Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

В свою очередь, министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте назвала сообщение из Беларуси об иракце, якобы погибшем на границе страны с Литвой, дезинформацией. "Это абсурд, сказки братьев Гримм", - заявила она. По мнению Билотайте, подобные сообщения являются способом ведения Минском гибридной войны против ее страны.

Поток нелегалов из Беларуси в Литву

Из-за усиления потока нелегальной миграции со стороны Беларуси 2 июля Вильнюс объявил в стране режим общенациональной чрезвычайной ситуации. По данным МВД Литвы, с начала 2021 года белорусско-литовскую границу нелегально пересекли 3832 мигранта. Это в несколько раз выше, чем за весь 2020 год. Известно, что среди иностранцев, пытающихся тайком перебраться в Литву со стороны Беларуси, особенно много граждан Ирака, Ирана и Сирии.

В конце мая Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию Евросоюза, членом которого является Литва.

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