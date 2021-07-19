 В обустройство границы Беларуси Евросоюз вложил миллионы | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 19.07.2021

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Беларусь

В обустройство границы Беларуси Евросоюз вложил миллионы

Минск фактически отказался от сотрудничества с ЕС в охране совместных границ. А еще недавно Брюссель поддерживал Беларусь в борьбе с нелегальной миграцией и развитии инфраструктуры погранпереходов.

Пограничный переход на границе Беларуси и Польши

Ситуация на границе Беларуси со странами Евросоюза, особенно с Литвой, после принятия Брюсселем последнего пакета санкций заметно осложнилась. Минск, как не раз в прошлом обещал Александр Лукашенко, в ответ на санкции заморозил соглашение с ЕС о реадмисси и по сути практически прекратил бороться с нелегальными мигрантами. И в Вильнюсе это сразу почувствовали. Число нелегалов, попавших на литовскую территорию с белорусской, уже почти достигло отметки в 2000 человек. Для сравнения: за весь 2020 год в Литве задержали 81 нелегала-иностранца, а годом ранее - 46.

Литовский маршрут для нелегалов

В связи с резким обострением проблемы нелегальной миграции в начале июля власти Литвы объявили чрезвычайную ситуацию в стране, а на помощь пограничникам направили представителей спецслужб и армии. Кроме того, в совместном патрулировании белорусско-литовской границы принимают участие и офицеры Frontex - агентства Европейского Союза по охране его внешних границ.

Литовский пограничник на границе с Беларусью

Литовский пограничник на границе с Беларусью

При этом литовские власти не исключают, что ситуация на границе с Беларусью, вызванная ростом потока мигрантов, может еще больше ухудшиться. С этим связаны планы Вильнюса построить стену на границе с РБ, а также в экстренном порядке обустроить еще один палаточный городок для тех, кто нелегально попадает на территорию Литвы.

Кроме того, в Вильнюсе внесли изменения в миграционное законодательство страны. Как сообщает агентство dpa, новые правила, принятые литовским парламентом поздним вечером во вторник, 13 июля, ускорят рассмотрение ходатайств об убежище, поданных иностранцами, ограничат возможности передвижения по территории Литвы беженцев, незаконно пересекших границу, а также некоторые другие права нелегальных мигрантов.

Могут ли мигранты остаться в Беларуси?

Между тем сейчас мало кто вспоминает о том, что центры временного размещения мигрантов уже много лет существуют и в Беларуси. Один из них, к примеру, появился на территории Брестской пограничной группы в 2007 году - в рамках совместного проекта ЕС и Программы развития ООН "Усиление управления границей в Республике Беларусь" (БОМБЕЛ-1) и обошелся в 4,7 миллионов евро.

Лагерь для беженцев в Литве недалеко от границе с Беларусью

Лагерь для беженцев в Литве недалеко от границе с Беларусью

Первоначально центр был рассчитан на пребывание в нем до полутора десятков человек: это могли быть не только нелегалы, нарушившие правила пересечения границы, но и люди, пожелавшие получить статус беженца в Беларуси. Еще десять лет спустя - в 2017-м - обсуждалось намерение Евросоюза выделить Минску 7 миллионов евро на строительство центров временного размещения мигрантов на 30-50 человек каждый.

Эту идею Александр Лукашенко тогда прокомментировал так: "Хочу предупредить, что никакого "отстойника" в Беларуси быть не должно: если кто-то в этом заинтересован, то деньги должны выделяться не только под создание подобных пунктов и поселений для незаконных мигрантов, но и на их дальнейшую экстрадицию". В итоге развития эта тема не получила, но были реализованы многие другие проекты, связанные с модернизацией инфраструктуры на границе Беларуси с ЕС и Украиной.

Деньги Евросоюза - на обустройство границы

Как правило, финансирование таких проектов осуществлялось из бюджета Евросоюза и помогло значительно улучшить ситуацию в белорусских пунктах пропуска на границе. Так, за счет средств ЕС недалеко от Бреста был построен новый терминал "Козловичи-2", который предназначен для грузовых автомобилей, направляющихся в сторону Польши.

Грузовые автомобили на границе Польши и Беларуси

На обустройство терминала "Козловичи-2" ушло 16 миллионов евро из бюджета ЕС

На обустройство терминала ушло 16 миллионов евро, а параллельно на всем участке белорусско-польской границы была проложена оптоволоконная связь, на что потребовалось еще 6,8 миллионов из бюджета ЕС. Кроме того, в рамках трансграничного сотрудничества были созданы мобильные пункты пропуска на разных участках границы Беларуси с ЕС и Украиной, реконструированы действующие погранпереходы "Козловичи", "Каменный Лог" и "Варшавский мост", а также проведена демаркация белорусско-литовской границы.

При этом для Минска ЕС был не единственным источником средств на такие проекты. К примеру, в 2019 году Германия выделила Беларуси 1,5 миллиона евро на усиление защиты белорусской границы от незаконной перевозки оружия и боеприпасов.

Белорусские пограничники "не замечают" нелегалов?

По словам пожелавшего остаться неназванным бывшего сотрудника Брестской погрангруппы, знакомого с реализацией совместных проектов с ЕС, помощь Брюсселя позволила пограничным и таможенным службам Беларуси провести и техническое перевооружение. "Благодаря этим проектам у нас появилось тепловизоры, катера и современные автомобили, которые можно использовать в условиях бездорожья на границе", - отметил собеседник DW и обратил внимание на то, что полученная техника была очень востребована в борьбе с нелегальной миграцией.

При этом европейские коллеги белорусских пограничников еще совсем недавно отмечали эффективность осуществленных проектов и готовы были продолжать финансовую поддержку в этом направлении. "Я не думаю, что у Беларуси сейчас внезапно снизились возможности противостоять мигрантам, желающим незаконно пересечь границу с ЕС, - говорит бывший сотрудник Брестской погрангруппы. - Нынешняя обстановка на границе с Литвой скорее свидетельствует о том, что поступила команда закрыть глаза на такие очевидные вещи".

Что касается выбора нелегальными мигрантами именно литовского маршрута, а не, например, польского, то собеседник DW убежден: это связано с недостаточной оснащенностью данного участка границы ЕС техническими средствами. "Власти Литвы признают, что пока могут эффективно контролировать менее 40% границы с Беларусью, хотя граница с Калининградской областью России защищена практически полностью", - отмечает экс-пограничник и добавляет, что наверняка Евросоюза окажет Литве помощь, чтобы справиться с нынешним кризисом.

А Минску о сотрудничестве с ЕС по борьбе с нелегальной миграцией, о котором шла речь выше, придется, похоже, надолго забыть. В частности, в Европейском инвестиционном банке, ранее поддерживавшем такого рода деятельность, DW сообщили, что в настоящее время никаких трансграничных проектов с Беларусью не ведут. 

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    Автор: Галина Петровская


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