 Как украинские пограничники охраняют границу с Беларусью | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 03.07.2021

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Украина

Как украинские пограничники охраняют границу с Беларусью

На дальнейшее сближение Минска с Москвой и их военное сотрудничество в Киеве смотрят с опаской. Это заставляет Украину уделять особое внимание и охране границы с Беларусью. Репортаж DW.

Украинский погранпост и моторная лодка на границе с Беларусью

Непроходимые леса, болота, реки Полесья, Чернобыльская зона. Охранять этот участок украинско-белорусской границы даже при помощи современных средств слежения сложно. Учитывая охлаждение отношений между Киевом и Минском, а также сближение Минска с Москвой, украинские пограничники здесь особенно бдительны.

Местные леса, болота и реки еще во времена Второй мировой войны были идеальным плацдармом для диверсионно-разведывательных групп. На этом непростом для контроля участке границы несут службу пограничники Житомирского отряда. "Я ни разу не встречал каких-либо военных группировок за все время моего патрулирования украинского-белорусской границы, только пограничные катера белорусские", - рассказывает командир украинского погранкатера мичман Роман Василькевич.

Ha украинско-белорусской границe

Ha украинско-белорусской границe

Он с экипажем готовится к патрулированию акватории Киевского водохранилища, рек Припять и Днепр, по которым проходит граница Украины и Беларуси. В распоряжении экипажа катер морской охраны, их уже некоторое время украинская Госпогранслужба использует для патрулирования водных участков границы. На вопрос, что это значит, пограничники отвечают, что, мол, это повод для размышлений всем, кто находится на той стороне. И добавляют, что катера морской охраны приспособлены и для рек.

Полесье как идеальный плацдарм для диверсантов?

DW вместе с пограничниками отправляется в почти пятичасовое патрулирование. Они объясняют, что охрана украинско-белорусской границы усилена не только с 2014 года и на фоне нынешней политической ситуации в Беларуси. Чаще применяются мобильные контрольные пункты на понтонах, которые устанавливаются в различных местах рек, увеличивается количество экипажей, которые патрулируют Киевское море, Припять и Днепр.

Mичман Роман Василькевич

Mичман Роман Василькевич

Мичман Василькевич говорит, что сейчас его экипаж выходит на патрулирование в два раза чаще, чем раньше - 5-8 выходов в день. Пограничники часто видят своих белорусских коллег, которые, по словам мичмана, "придерживаются нейтралитета": "Мы к ним не подходим, они - тоже. Здороваться можем, но не все патрули вежливые и учтивые и могут не отреагировать на наши жесты".

Пограничники полагают, что потенциально скрытая угроза перехода через границу диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в нынешних обстоятельствах может таится во всем. Они проверяют и рыбацкие лодки, и прогулочные катера, которые в приграничных водах не могут ходить без специального разрешения.

Рыбацкая лодка на Киевском море

Рыбацкие лодки пограничники тоже проверяют

Спрятаться легко и на берегу многочисленных мелких островов, которые есть на Киевском море и в поймах Припяти. Катер морской охраны не всегда может подойти к таким местам. Для мониторинга пограничники используют беспилотники, которые запускают в присутствии корреспондента DW с борта катера. "Выявляем судна и наблюдаем за ними и это существенно упрощает работу", - делится оператор дрона Андрей Гаркуша.

Пограничники Житомирского отряда констатирует, что границу на Полесье в целом можно назвать "спокойной". "Мы сегодня не наблюдаем ни на воде, ни на суше движения каких-то военных или военной техники вблизи госграницы", - сообщил DW пресс-офицер Житомирского отряда Юрий Шахрайчук. При этом он добавил, что и "на спокойной границе с РФ в 2014 году тоже никто не ожидал военной агрессии".

Белорусскую границу контролирует не Лукашенко?

Экс-посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный считает, что белорусская граница "скорее существует пока формально, поскольку Александр Лукашенко может и не знать, что именно Кремль здесь делает". "Это не предмет деятельности Лукашенко. Это предмет деятельности ФСБ РФ", - заявил он DW. По данным Бессмертного, на границе с Украиной со стороны Беларуси "сконцентрировано не менее 15 000 российских военных на двух военных базах, строится еще и третья". DW не располагает подтверждениями этой информации из независимых источников.

Роман Бессмертный

Роман Бессмертный

Белорусско-украинский политический обозреватель Игорь Тышкевич убежден, что агрессивные действия, по крайней мере со стороны белорусских пограничников, исходя из их оснащения, являются маловероятными. "Это около 10 пограничных катеров, которые не боевые, а патрульные. Чем (нападать. - Ред.)? На плотах с флагами?", - задает он риторический вопрос DW.

Тышкевич убежден, что и вероятность нападения российских военных с территории Беларуси на этом направлении несколько преувеличена: "Там есть два военных базы. На начало этого года в Беларуси было 890 российских военных. И не все они имеют стрелковое оружие". Тышкевич уверен, что "через непроходимое Полесья танки идти не будут". По его мнению, для этого есть не такое сложное с военной точки зрения Черниговское направление.

Потенциальные угрозы в районе ЧАЭС

Участок границы в Полесье по воде и на суше только внешне выглядит спокойным, подчеркивает экс-посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный. "Скоро на этом участке можно будет ногой пнуть муравейник и там вы найдете оружие или закладки всякие", - заявил Бессмертный DW. Бессмертный акцентирует внимание на рисках от соседства ЧАЭС с хранилищами отработанного ядерного топлива, которые находятся непосредственно возле границы.

пойма реки на украинско-белорусской границе

На Полесье граница проходит и по воде

Этот объект уже давно усиленно охраняется не только пограничниками, но и Нацполицией, СБУ и Нацгвардией. В прошлом году пограничники сообщали про обнаруженную закладку с легким оружием возле границы. В этом году СБУ и Генпрокуратура обнародовали информацию о "разоблачении двух агентов ФСБ РФ и КГБ Беларуси" в приграничных населенных пунктах.

В то же время, по официальным данным, в зоне отчуждения и в лесах Полесья вокруг ЧАЭС задерживают в основном не диверсантов, а сталкеров или грибников. Не было зафиксировано и каких-либо провокаций со стороны белорусских судов, которые проходят по Припяти непосредственно возле ЧАЭС.

После аварии на атомной станции Беларусь, в соответствии с международными соглашениями, может использовать этот путь для прохода судов через территорию Украины к своим портам на Днепре. Все время их сопровождают украинские пограничники, чтобы к ним никто не подходил, и они не останавливались у побережья. "Исходя из местности, угрозы есть, потому что корабли - они большие, спрятать можно что угодно", - объясняет DW начальник отдела пограничной службы "Иванков" Виталий Яворский.

В Госпогранслужбе DW заявили, что в этом году была завершена демаркация украинско-белорусской границы. Теперь вдоль согласованной линии границы должны появиться все необходимые инженерные сооружения.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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