СБУ опубликовала секретные документы об аварии на Чернобыльской АЭС

По случаю 35-й годовщины аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) Служба безопасности Украины (СБУ) в понедельник, 26 апреля, обнародовала связанные с ней секретные документы. В частности, речь идет о самом первом докладе о взрыве, который подготовил директор ЧАЭС Виктор Брюханов, о записи переговоров операторов станции в момент аварии и справке об эвакуации более 44 тыс. жителей города Припяти.

СБУ также обращает на "другие малоизвестные факты, скрывались советской властью", например свидетельства того, что на ЧАЭС и до 26 апреля 1986 года случались аварии. Так, в 1982 году на первом энергоблоке произошел "значительный выброс радиоактивных веществ", но доклад КГБ об этом заканчивается привычным "приняты меры для недопущения паники и провокационных слухов", пишет далее СБУ. А в 1984 году аварийные ситуации происходили на третьем и четвертом энергоблоках.

Кроме того, в 1983 году "руководство Москвы получило информацию, что ЧАЭС является одной из самых опасных атомных станций в СССР из-за отсутствия средств безопасности", при этом "в случае аварии радиоактивность оценивалась "в 60 раз выше, чем при взрывах атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки", говорится далее в сообщении СБУ.

Засекречивание аварии и спецоперация КГБ

Ведомство также обращает внимание на то, что 8 июля 1986 появилась директива, которая засекречивала все детали аварии на ЧАЭС, в том числе ее причины, характер разрушений, состав смеси, выброшенной в воздух при взрыве, радиационную обстановку, масштабы работ по ликвидации и статистику по заболеваемости.

СБУ также упоминает секретный доклад КГБ об успешной спецоперации, в рамках которой в октябре 1987 года образцы почвы и воды из Припяти, которые хотел вывезти за границу французский журналист Жан Пьер, были подменены на радиоактивно чистые.

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