35 лет после Чернобыля. Немцы до сих пор помогают белорусам

По данным посольства Беларуси в ФРГ, в Германии существует более 400 общественных инициатив, которые до сих пор помогают в преодолении последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. DW поговорила с волонтерами из нескольких таких организаций и узнала о том, что они делают для белорусов.

Гуманитарка, реабилитация в Германии, помощь детям с инвалидностью

"Много одежды, передачи от немецких семей белорусским, вещи для больницы, для детского приюта. Аппаратов ИВЛ на сей раз нет, мы их посылали раньше", - перечисляет Андреа Хайн (Andrea Hein) из общественного объединения Hilfe für Tschernobyl-geschädigte Kinder e.V. ("Помощь пострадавшим от Чернобыля детям"). Очередной грузовик с гуманитарной помощью готовят к отправке в Могилевскую область. Процедура сложная с учетом требований таможни, соглашается глава объединения, и ограничения, вызванные пандемией, ее не упрощают. Но это волонтеров из рейнской области не останавливает.

"Hilfe für Tschernobyl-geschädigte Kinder" регулярно отправляет гуманитарную помощь в Беларусь

Эта инициатива существует еще с 1990-х. Сбор и перевозка гуманитарной помощи, а также оздоровительные поездки в Германию для детей из пострадавших от радиации регионов Беларуси, изначально были основными проектами. Позже добавились новые - и сегодня их спектр впечатляет. Например, есть проект "опекунства", когда за тем или иным ребенком, нуждающимся в помощи, закрепляется немецкая семья. В этом проекте участвуют 160 семей, живущих на западе Германии.

В само объединение входят 130 человек, которые работают на добровольных началах. Они собирают пожертвования, закупают необходимые вещи и оборудование, оказывая поддержку нескольким больницам в Могилеве, центру внешкольного воспитания для детей из неблагополучных семей, детскому приюту, где живут и дети с особенностями физического развития, центру реабилитации, а также одному школьному классу для детей с инвалидностью. Объединение организует и отдых для таких детей в самой Беларуси. "Нам очень важна тема инклюзивности, важно, чтобы люди с инвалидностью активно участвовали в общественной жизни. В Беларуси об этом только начинают заботиться, есть проблемы с безбарьерной средой. Людей с инвалидностью в общественном пространстве почти не увидишь", - отмечает Андреа Хайн, сама не раз бывавшая в Могилеве.

Объединение поддерживает детей с инвалидностью в Могилеве

Ее объединение также способствует обмену опытом между врачами из двух стран. До пандемии немецкие медики регулярно проводили семинары в больницах Могилевской области, помогали делать операции и давали терапевтические консультации, а белорусские врачи проходили стажировки в клиниках Кельна и его окрестностях. Сейчас такие семинары и консультации проводятся в режиме онлайн.

Что касается последствий чернобыльской катастрофы, то в самой Беларуси этой теме уже не уделяют должного внимания, о влиянии радиации на здоровье людей говорят все меньше, считает Андреа Хайн. Этим она объясняет и строительство БелАЭС. На этом фоне волонтеры из рейнской области планируют провести совместный чернобыльский проект с минским Институтом радиационной безопасности "БЕЛРАД" - собрать средства и организовать скрининги и пектиновую профилактику для детей.

Будущее для Ричева и Житковичей: лечение, отдых, образование

Общественное объединение Zukunft für Ritschow e.V. ("Будущее для Ричева") из немецкой земли Баден-Вюртемберг организует помощь для Житковичского района и, в частности, деревни Ричев в Гомельской области. Одна из его учредителей некогда познакомилась с девочкой из этого региона, которая приезжала в Германию на оздоровление. "Это как раз то место, которое очень сильно пострадало от чернобыльской катастрофы. Она съездила туда, посмотрела, как там люди живут. И таким образом была создана инициатива", - объясняет DW нынешний сопредседатель объединения Елена Денисова-Шмидт (Elena Denisova-Schmidt).

Елена, уроженка России, пришла в организацию как специалист по межкультурной коммуникации в самом начале ее существования. "Когда дети приезжают сюда, возникают какие-то недопонимания. Например, немецкие родители не понимали, почему Александра нужно называть Сашей. Или многие ожидают от ребенка хороших манер за столом. Но мы приглашаем детей из сельской местности, где иногда просто нет обеденного стола, за которым все вместе едят. Мне важно объяснить эту разницу", - раскрывает она одну из своих причин работы в объединении.

Дети из Гомельской области на отдыхе в Шварцвальде. Фото из архива

Инициатива существует с 2007 года и официально насчитывает около сотни участников, в основном это коренные немцы. Но в ее работе помогают целыми семьями. За исключением двух последних лет, когда пандемия перечеркнула многие планы, объединение ежегодно организовывало для 40-50 школьников отдых на летних каникулах в немецком живописном регионе Шварцвальд.

"Они проводят здесь примерно четыре недели, живут в немецких семьях, знакомятся с бытом, отдыхают, получают здоровое питание. Детей осматривают терапевты. Мы также водим их к зубному врачу, - говорит Елена в интервью DW. - Дети, как правило, уезжают с позитивными впечатлениями о Германии. Они видят другую жизнь, у них есть к чему стремиться". Для своих белорусских партнеров объединение также устраивало образовательные поездки, знакомило с особенностями устройства социальной сферы, школьного образования, врачебной практики в небольших населенных пунктах южно-германского региона Верхний Рейн.

Zukunft für Ritschow e.V. также собирает пожертвования на развитие инфраструктуры в райцентре Житковичи. Например, для местной больницы на ремонт детского отделения, закупку мебели и медицинского оборудования они собрали сумму в 100 тысяч евро. "Когда дети попадают в больницу, их и так жалко. А тут еще серая атмосфера, туалет не очень хороший, душевых кабин нет. Мы постарались обустроить все так, чтобы детям было немного веселее", - рассказывает волонтер. Для финансирования таких проектов собираются членские взносы, частные пожертвования, средства от различных организаций. Объявления о сборе пожертвований размещаются в региональных газетах.

По словам руководителя инициативы, пожертвования делают охотно: "Люди реагируют на слово "Чернобыль". Это все знают, помнят". В прошлом году инициатива собрала 10 тысяч евро на покупку медицинского оборудования, устройств очистки воздуха, масок и антиковидных костюмов для районной больницы. Сейчаc она покупает новое оборудование для проведения УЗИ.

Рак щитовидки: немцы помогают в медицинских исследованиях

Инициатива Medizinische Hilfe für Tschernobylkinder e.V. из Вюрцбурга ("Медицинская помощь детям Чернобыля") с конца 1990-х помогала в лечении детей c раком щитовидной железы, поскольку в первые годы после аварии на Чернобыльской АЭС это было самое распространенное заболевание. За этой инициативой стоят сотрудники клиники Вюрцбургского университета. Помимо радиойодтерапии в Германии, они собрали средства на покупку медикаментов, обучение врачей в Беларуси, России и Украине, создание медицинских станций в Минске и Киеве, а также на научные исследования в этой сфере.

Позже необходимость лечить раковые заболевания щитовидной железы, вызванные катастрофой в Чернобыле, иссякла, поскольку действие радиоактивного йода прошло, новых случаев заболеваний не было. Тогда объединение способствовало созданию в Минске международного фонда "Арника" и оборудованию лаборатории. В 2018 году совместно с профессором Кристофом Райнерсом (Dr. Christoph Reiners) из Вюрцбурга фонд провел контрольные обследования двух сотен женщин, перенесших эту форму рака.

Сейчас профессор вместе с коллегами анализируют полученные медицинские данные. Их цель - выявить взаимосвязь между этой формой заболевания и бездетностью. Профессор также несколько раз подавал заявку на грант, чтобы лучше исследовать возможности профилактики и лечения случаев рака щитовидной железы у детей, не связанные с катастрофой в Чернобыле, но пока безуспешно. "За 30 лет совместной работы с коллегами в Беларуси завязались дружеские отношения", - говорит Кристоф Райнерс. Он переживает за белорусов и в связи с нынешним политическим кризисом. Несколько коллег, помогавших ранее проводить обследования, по его словам, подверглись задержаниям в связи с подавлением протестов.

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