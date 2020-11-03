Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС: кто эти герои?

С понедельника, 2 ноября, из-за введения мягкого локдауна в Германии снова закрыты все музеи, галереи и выставочные залы. Однако проект немецкого фотографа Андреаса Мюе (Andreas Mühe), посвященный героизму ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, по-прежнему доступен для посетителей. Дело в том, что его работы выставлены в лютеранской церкви Святого Матфея в центре Берлина. В отличие от весеннего локдауна, на этот раз церкви закрытию не подлежат.
Тема героизма
Работать над художественным фотопроектом Андреас Мюе начал полтора года назад. "В тот момент никто еще не говорил о пандемии", - говорит он сегодня, стоя посреди зала, где выставлены его работы. 12 подсвеченных изнутри конструкций - размером 120 на 150 сантиметров, напоминающие средневековые надгробия.
На каждой - фотография чернобыльского ликвидатора, в полном обмундировании, с дозиметром или лопатой в руках. Все эти костюмы были сшиты заново, собраны по крупицам в костюмерных мастерских, а униформа пожарного тех времен одолжена для фотосъемки в музее пожарной охраны. В результате все двенадцать фигур проекта выглядят зловеще правдоподобно, как и герои сериала "Чернобыль". Их одежда еще не запачкана. Они еще не были на месте страшной катастрофы. "Это герои в преддверии подвига", - объясняет фотограф.
У всех двенадцати фигур фотопроекта Андреаса Мюе не видно лица. Фотограф говорит, что хотел тем самым показать обезличенность неизвестных героев тех дней в 1986 году. "Это Юрий Гагарин был один в своем роде, - говорит он. - А здесь мы имеем дело с тысячами, если не сотнями тысяч людей". Берлинский художник в своем проекте поднимает такие темы, как героизм и обреченность самих героев, которые приносят себя в жертву.
Что общего у Чернобыля и пандемии
Андреас Мюе родился в 1979 году в городе Карл-Маркс-Штадт (сегодня это Хемниц) в Восточной Германии. К теме Чернобыля его привели как раз размышления о героизме и о том, остались ли в современном мире настоящие герои, рассказывает фотограф.
Можно ли сравнивать борьбу с невидимой радиацией тогда и развернувшуюся по всему миру борьбу с невидимым коронавирусом сегодня? И да, и нет, считает Андреас Мюе. С одной стороны, очевидное сходство в том, что в обоих случаях человечество имеет дело с невидимым, а потому абстрактным врагом. Но с другой стороны, считает фотограф, то, что сделали ликвидаторы в 1986 году для Европы, "имеет гораздо больший размах чем то, что мы видим сейчас".
За время после страшной трагедии многое поменялось. "Герои нашего времени выступают на TikTok, героев нашего времени зовут Кардашьян, они работают с лайками, кликами и чем угодно еще. Нарциссизм стимулирует эгоманию, а это разрушает все то, что связывает людей", - говорит Андреас Мюе.
Как человек превращается в машину
Художественный фотопроект о чернобыльских ликвидаторах называется Hagiographie Biorobotica. Его автора интересует процесс превращения человека в биоробота. "Андреас Мюе наглядно демонстрирует, как государство использует идеал героя в своих целях и насколько этот идеал противоречит действительности", - пишет пастор церкви Святого Матфея Ханнес Лангбайн (Pfarrer Hannes Langbein) в пресс-релизе к открытию выставки. Он считает, что надо относиться с осторожностью к понятию "Герои”, которое все чаще звучит в контексте пандемии. Сам фотограф на вопрос о том, в чем состоит ключевой месседж его проекта, ответить затрудняется. "Лучше посетителей спрашивать. Моя задача состоит в том, чтобы дать людям повод задуматься", - говорит он. Выставка открыта со вторника по воскресенье и работает до 14 февраля.
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Автор: Ефим Шуман, Верена Греб