ЕС усиливает давление на Минск в связи с миграционным кризисом

Европейский Союз усиливает давление на режим в Минске в конфликте вокруг нелегальных мигрантов, направляющихся из Беларуси в Литву. Как сообщила в четверг, 5 августа, официальная представительница главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Набила Массрали, накануне поверенный в делах представительства Беларуси в Брюсселе был вызван для выражения официального протеста.

Белорусскому дипломату было четко заявлено об абсолютной недопустимости манипулирования властями в Минске темой беженцев и мигрантов. Брюссель настаивает на прекращении подобной практики, а также на выполнении Беларусью своих международных обязательств по борьбе с нелегальной иммиграцией и торговлей людьми.

Полеты из Ирака в Минск приостановлены

Массрали также приветствовала приостановку полетов из Ирака в Беларусь. По ее словам, ЕС "продолжает дипломатические усилия, контактируя с иракскими властями на всех уровнях". По данным литовских СМИ, с начала года на границе ЕС с Беларусью было зарегистрировано более 4000 незаконных пересечений границы, многие из которых совершили мигранты из Ирака. Выросшие потоки мигрантов в Вильнюсе считают гибридной агрессией белорусского режима.

В четверг был отменен рейс авиакомпании Iraqi Airways из иракской Басры в Минск. Как сообщил BNS посол ЕС в Ираке Мартин Хат, полеты самолетов Iraqi Airways в столицу Беларуси должны быть отменены на ближайшие десять дней.

Лукашенко поручил усилить охрану границы

В то же время правитель Беларуси Александр Лукашенко поручил силовым ведомствам усилить охрану белорусской границы. "С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна... Закройте каждый метр границы ", - приводит государственное агентство БелТА его слова на совещании по вопросам ситуации на границе с участием глав МВД и Минобороны, прошедшем в четверг, 5 августа.

Лукашенко обвинил западных соседей Беларуси в провокациях на границе и шантаже, возложив на них вину за смерть иракского беженца поблизости от границы с Литвой.

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