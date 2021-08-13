Гостурфирма из Беларуси помогала иракцам нелегально проникать в Литву

Белорусская государственная туристическая компания "Центркурорт" занималась координацией потока мигрантов, пытавшихся нелегально проникнуть на территорию Евросоюза через Беларусь, следует из обнародованных в пятницу, 13 августа, результатов расследования, проведенного аналитическим центром "Досье" и немецким изданием Der Spiegel.
Согласно материалам расследования, "Центркурорт" входит в структуру Управления делами президента Беларуси. В эту госкомпанию обращались сразу несколько турфирм, которые в рамках договора о сотрудничестве "в развитии международного туризма между странами арабского мира и Республикой Беларусь" просили помочь с оформлением белорусских виз для граждан Ирака. Одна из таких фирм - "Оскартур" - зарегистрирована в Минске.
Всего, по данным "Досье", через "Центркурорт" прошло более 200 заявок на выдачу белорусских виз иракцам. Все они, включая несовершеннолетних, в качестве цели визита в Беларусь называли "проведение охотничьего тура" под Минском. "Центркурорт", по всей видимости, обеспечивал и трансфер для мигрантов. "Досье" и Der Spiegel получили доступ к его договору с компанией "Стройтур", занимающейся арендой автобусов с водителями. Как выяснилось, "Центркурорт" оплачивал счета за оказание транспортных услуг по маршруту Минск-аэропорт Минска- Минск.
Резкий рост притока нелегальных мигрантов в Литву
Подлинность документов, на основании которых центр "Досье" и Der Spiegel сделали такие выводы, подтвердил бывший сотрудник "Центркурорта". В самой госкомпании отрицают, что занимались координацией нелегальной миграции.
С начала текущего года литовские пограничники задержали около 4 тысяч нелегальных мигрантов - в 40 с лишним раз больше, чем за весь 2020 год. На территорию ЕС они проникали через Беларусь. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните назвала происходящее "гибридной агрессией" со стороны белорусского правителя Александра Лукашенко.
Европейское погранагентство Frontex зафиксировало, что некоторые группы нелегалов к литовской границе сопровождал автомобиль, напоминающий ведомственный транспорт белорусских военных.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
"Балканский маршрут"
До сих пор основной маршрут беженцев в Западную Европу проходил через балканские страны - Македонию, Сербию и Хорватию. Этот путь оказался окончательно перекрыт в конце февраля, когда македонские пограничники перестали пропускать беженцев, находящихся на территории Греции. В данный момент на границе Греции с Македонией скопилось несколько тысяч мигрантов.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Договор с Турцией: эффективность под вопросом
Договоренность ЕС с Анкарой предусматривает возвращение в Турцию беженцев, которые нелегально добираются до Греции. Однако это не остановит потоки мигрантов, полагают эксперты. Все популярнее становятся альтернативные маршруты - к примеру, через Италию и Албанию.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Маршрут через Италию
Один из альтернативных маршрутов начинается в порту Анталии на юге Турции, в Мерсине близ границы с Сирией или же в Афинах в центральной Греции. Затем мигранты на рыболовецких и небольших торговых судах пересекают Средиземное море и попадают в Италию. По данным СМИ, стоимость переправы колеблется от 3 до 5 тысяч евро.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Маршрут через Албанию
Популярность набирает и маршрут через Албанию, куда беженцы прибывают из Греции, а затем морем добираются до Италии или продолжают путь на север Европы на автомобилях. Впрочем, продвижение мигрантов через территорию Черногории и Боснии и Герцеговины затруднено из-за саперных мин, оставшихся в земле со времен гражданской войны в 1990-х годах. На фото - граница Албании с Грецией.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Маршрут через Болгарию
Еще один альтернативный маршрут пролегает через Болгарию, откуда мигранты прибывают с территории Турции, а затем пытаются попасть в Румынию или Сербию. Правда, это весьма затруднительно: в Румынии преградой для дальнейшего продвижения становятся Карпаты, а границы Сербии с ЕС находятся под пристальным контролем. В итоге многие мигранты оседают в Болгарии.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Маршрут через Румынию
Румыния пока оставалась в стороне от крупных потоков беженцев, однако в январе здесь были задержаны 60 мигрантов из Пакистана, Ирака, Марокко, Афганистана и Сомали, пытавшиеся ночью перейти границу страны с Сербией. В последнее время местные власти отмечают рост числа беженцев с Украины и Молдавии - как правило, это афганцы, добравшиеся сюда через страны Центральной Азии.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
"Арктический маршрут"
С начала 2016 года около тысячи беженцев прибыли через территорию России в Финляндию. По сообщению финских властей, в основном это мигранты из Афганистана, Сирии, Индии и Бангладеш, многие из которых жили в России долгое время. Пытаясь избежать дальнейшего притока беженцев, РФ и Финляндия ввели временные ограничения на пропуск граждан третьих стран на двух пограничных пунктах.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
"Балтийский маршрут"
В последнее время участились случаи нелегального перехода слабо укрепленной границы Латвии с Россией и Беларусью. В 2015 году в республике задержано около 500 нелегальных мигрантов - в основном это выходцы из Вьетнама, Ирака и Афганистана. Латвия намерена ограничить поток мигрантов с помощью забора на границе, который должны построить до 2020 года.
Автор: Александра Ёлкина