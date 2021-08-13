Гостурфирма из Беларуси помогала иракцам нелегально проникать в Литву

Белорусская государственная туристическая компания "Центркурорт" занималась координацией потока мигрантов, пытавшихся нелегально проникнуть на территорию Евросоюза через Беларусь, следует из обнародованных в пятницу, 13 августа, результатов расследования, проведенного аналитическим центром "Досье" и немецким изданием Der Spiegel.

Согласно материалам расследования, "Центркурорт" входит в структуру Управления делами президента Беларуси. В эту госкомпанию обращались сразу несколько турфирм, которые в рамках договора о сотрудничестве "в развитии международного туризма между странами арабского мира и Республикой Беларусь" просили помочь с оформлением белорусских виз для граждан Ирака. Одна из таких фирм - "Оскартур" - зарегистрирована в Минске.

Всего, по данным "Досье", через "Центркурорт" прошло более 200 заявок на выдачу белорусских виз иракцам. Все они, включая несовершеннолетних, в качестве цели визита в Беларусь называли "проведение охотничьего тура" под Минском. "Центркурорт", по всей видимости, обеспечивал и трансфер для мигрантов. "Досье" и Der Spiegel получили доступ к его договору с компанией "Стройтур", занимающейся арендой автобусов с водителями. Как выяснилось, "Центркурорт" оплачивал счета за оказание транспортных услуг по маршруту Минск-аэропорт Минска- Минск.

Резкий рост притока нелегальных мигрантов в Литву

Подлинность документов, на основании которых центр "Досье" и Der Spiegel сделали такие выводы, подтвердил бывший сотрудник "Центркурорта". В самой госкомпании отрицают, что занимались координацией нелегальной миграции.

С начала текущего года литовские пограничники задержали около 4 тысяч нелегальных мигрантов - в 40 с лишним раз больше, чем за весь 2020 год. На территорию ЕС они проникали через Беларусь. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните назвала происходящее "гибридной агрессией" со стороны белорусского правителя Александра Лукашенко.

Европейское погранагентство Frontex зафиксировало, что некоторые группы нелегалов к литовской границе сопровождал автомобиль, напоминающий ведомственный транспорт белорусских военных.

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