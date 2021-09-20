 Санкции против Минска. Могут ли они разрушить экономику Беларуси? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 21.09.2021

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Беларусь

Санкции против Минска. Могут ли они разрушить экономику Беларуси?

Рост экономики Беларуси снижается, а воздействие на нее санкций Запада усиливается, уверены эксперты. При этом они разошлись в оценках дальнейшего влияния санкций на режим Лукашенко.

Пять белорусских рублей торчат из банкомата

Пять белорусских рублей в банкомате

Экономика Беларуси, используя крайне выгодную внешнюю конъюнктуру, растет и уже превысила доковидный уровень, констатируют белорусские и российские эксперты. Однако, по их мнению, этот подъем закончится уже в начале следующего года, и одна из главных причин  - западные санкции против Минска. Об их влиянии на экономическое развитие страны и политическую ситуацию в ней сейчас и в перспективе - в материале DW.

"Внешнеторговое чудо" Беларуси, которого не ждали

Если мы анализируем состояние белорусской экономики в данный конкретный момент, то все выглядит довольно привлекательно, считает старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук. Выступая в ходе белорусско-российского экспертного диалога, который прошел 17 сентября в онлайн-режиме, Крук перечислил свидетельствующие об этом данные - рецессия, вызванная пандемией коронавируса, преодолена, рост ВВП во втором квартале по сравнению с первым составил 6% (наибольший за 10 последних лет), а по итогам 2021 года ожидается около 2%.

Дмитрий Крук, старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC

Дмитрий Крук, старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC

Причины таких показателей, а их, как признал эксперт, почти никто не ожидал год назад - так называемое "внешнеторговое чудо": в физическом объеме белорусский экспорт из-за благоприятной конъюнктуры на мировых рынках вырос в 2020 году по сравнению с 2018-м на 13%, при этом импорт почти не изменился. Остальные участники онлайн-дискуссии сухими цифрами не оперировали, уделив все внимание западным санкциям против Минска и их влиянию на белорусскую экономику и - как следствие - на политическое положение в стране.

Евгений Бурый, член экономической команды Светланы Тихановской и экс-советник по экономической безопасности Совбеза Беларуси, оговорился, что оценка потерь из-за действий властей, которые привели к западным санкциям против Минска, крайне сложна. При он выразил сомнения в официальной статистике - будь-то уровень безработицы, смертность от ковида или объемы экспорта. Многие санкции, подчеркнул Бурый, носят отложенный характер и еще не начали работать.

Когда и как санкции повлияют на экономику Беларуси

Запад еще сам не определился, чего он хочет достичь в Беларуси, эффективность рестрикций можно будет оценивать только после этого, уточнил глава Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев. По его мнению, пока США и ЕС добиваются "улучшения режима Лукашенко, что невозможно". В свою очередь, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг, согласившись, что вводимые ограничения сильно сдерживают экономический прогресс, обратил внимание на то, что в случае России санкционная политика Запада усиливает солидарность политической элиты вокруг президента Путина.

Руслан Гринберг, научный руководитель Института экономики РАН

Руслан Гринберг, научный руководитель Института экономики РАН

В этом смысле санкции, добавил Гринберг, не являются средством обеспечения демократического развития. Кроме того, по его оценке, Запад сейчас находится не в очень хорошем положении, у него свои собственные проблемы, а жесткие ограничения в отношении Минска приведут к его резкому сближению с Москвой: "Если будут давить на Беларусь, то можно ее окончательно вдавить в Россию. Я полагаю, что эта хватка (Запада. - Ред.) не будет сильно бульдожьей, наверное наступит очередной раунд игры в потепление с Беларусью".

Ситуация с санкциями против РФ и РБ, по выражению Иноземцева, радикально отличается из-за разного масштаба стран. Однако, по его наблюдению, опыт России показывает, что и 10 лет стагнации экономики и снижение доходов населения - не катастрофа для авторитарного режима: "Чтобы снести режим, эффект от санкций должен быть очень значительным. Например, полное закрытие Европой транзита, границ Беларуси. Через нее в Россию идет две трети совокупного экспорта (из других стран. - Ред.). Что тогда сделает Россия? Это будет очень большой неприятностью для Путина".

Санкции могут вызвать падение ВВП в ближайшие два года  

Санкции Запада, по мнению Дмитрия Крука, являются основным вызовом для белорусской экономики, уже сейчас затрагивая до 13% экспорта. В течение года-двух потенциальные потери способны вызвать "падение ВВП до 10% с момента шока". Между тем, полагает Крук, белорусская экономика уже вступила в фазу замедления роста, в 2022 году весьма вероятно сползание в рецессию, а долгосрочный фон - негативный. Уязвимым местом, говорит эксперт, остаются высокие инфляционные ожидания населения, а также низкая ликвидность в иностранной валюте и финансовая стабильность.

"Способность Нацбанка подчинить инфляцию в среднесрочном периоде сомнительна. Одна из главных причин - тотальное недоверие к нацвалюте и банковской системе, а также к экономической политике властей", - указал Крук. И напомнил, что на фоне политического кризиса и санкций белорусы забирают свои депозиты из банков, прежде всего валютные: "Люди складывают деньги под матрац". При этом Крук отмечает, что многое будет зависеть от того, в какой мере материализуются потенциальные потери от санкций - фактический их охват может оказаться меньше теоретического из-за различных логистических и прочих схем обхода с участием России.

Однако, по оценке Руслана Гринберга, Россия уже сделала выбор - если рестрикции в отношении Беларуси усилятся, Москва будет помогать Минску, ослабляя их воздействие: "По разным данным, это (помощь. - Ред.) может быть до 5 млрд долларов в год". Гринберг сказал, что настроен пессимистически и не думает, что возможна ситуация, когда ухудшающееся экономическое положение в Беларуси приведет к падению режима Лукашенко: "Репрессии и - если так можно выразиться - пандемия власти в Беларуси сильны". И похоже, что в Минске "не будет отступления" от такого курса.

Владислав Иноземцев, глава Центра исследований постиндустриального общества

Владислав Иноземцев, глава Центра исследований постиндустриального общества

Эффект от экономических рестрикций, прогнозирует Евгений Бурый из команды Тихановской, в дальнейшем будет только нарастать: "ЕС планирует пятый пакет санкций, в перспективе - новые ограничения от США. Санкции работают, они сильно ослабляют режим. В нынешних условиях - это единственный путь для Запада. Если бы их не приняли, террор мог бы быть значительно сильнее, поэтому санкционное давление нужно наращивать и ускорять".

Между тем Владислав Иноземцев уверен, что у Запада при желании есть реальный шанс уничтожить белорусскую экономику, но там сейчас неготовы породить экономический коллапс в стране. А "чтобы санкции дали эффект, они должны вызвать повторение протестной волны (в Беларуси. - Ред.) августа-сентября прошлого года", заключил Иноземцев.

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    Автор: Янина Мороз


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