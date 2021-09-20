Санкции против Минска. Могут ли они разрушить экономику Беларуси?

Экономика Беларуси, используя крайне выгодную внешнюю конъюнктуру, растет и уже превысила доковидный уровень, констатируют белорусские и российские эксперты. Однако, по их мнению, этот подъем закончится уже в начале следующего года, и одна из главных причин - западные санкции против Минска. Об их влиянии на экономическое развитие страны и политическую ситуацию в ней сейчас и в перспективе - в материале DW.

"Внешнеторговое чудо" Беларуси, которого не ждали

Если мы анализируем состояние белорусской экономики в данный конкретный момент, то все выглядит довольно привлекательно, считает старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук. Выступая в ходе белорусско-российского экспертного диалога, который прошел 17 сентября в онлайн-режиме, Крук перечислил свидетельствующие об этом данные - рецессия, вызванная пандемией коронавируса, преодолена, рост ВВП во втором квартале по сравнению с первым составил 6% (наибольший за 10 последних лет), а по итогам 2021 года ожидается около 2%.

Дмитрий Крук, старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC

Причины таких показателей, а их, как признал эксперт, почти никто не ожидал год назад - так называемое "внешнеторговое чудо": в физическом объеме белорусский экспорт из-за благоприятной конъюнктуры на мировых рынках вырос в 2020 году по сравнению с 2018-м на 13%, при этом импорт почти не изменился. Остальные участники онлайн-дискуссии сухими цифрами не оперировали, уделив все внимание западным санкциям против Минска и их влиянию на белорусскую экономику и - как следствие - на политическое положение в стране.

Евгений Бурый, член экономической команды Светланы Тихановской и экс-советник по экономической безопасности Совбеза Беларуси, оговорился, что оценка потерь из-за действий властей, которые привели к западным санкциям против Минска, крайне сложна. При он выразил сомнения в официальной статистике - будь-то уровень безработицы, смертность от ковида или объемы экспорта. Многие санкции, подчеркнул Бурый, носят отложенный характер и еще не начали работать.

Когда и как санкции повлияют на экономику Беларуси

Запад еще сам не определился, чего он хочет достичь в Беларуси, эффективность рестрикций можно будет оценивать только после этого, уточнил глава Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев. По его мнению, пока США и ЕС добиваются "улучшения режима Лукашенко, что невозможно". В свою очередь, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг, согласившись, что вводимые ограничения сильно сдерживают экономический прогресс, обратил внимание на то, что в случае России санкционная политика Запада усиливает солидарность политической элиты вокруг президента Путина.

Руслан Гринберг, научный руководитель Института экономики РАН

В этом смысле санкции, добавил Гринберг, не являются средством обеспечения демократического развития. Кроме того, по его оценке, Запад сейчас находится не в очень хорошем положении, у него свои собственные проблемы, а жесткие ограничения в отношении Минска приведут к его резкому сближению с Москвой: "Если будут давить на Беларусь, то можно ее окончательно вдавить в Россию. Я полагаю, что эта хватка (Запада. - Ред.) не будет сильно бульдожьей, наверное наступит очередной раунд игры в потепление с Беларусью".

Ситуация с санкциями против РФ и РБ, по выражению Иноземцева, радикально отличается из-за разного масштаба стран. Однако, по его наблюдению, опыт России показывает, что и 10 лет стагнации экономики и снижение доходов населения - не катастрофа для авторитарного режима: "Чтобы снести режим, эффект от санкций должен быть очень значительным. Например, полное закрытие Европой транзита, границ Беларуси. Через нее в Россию идет две трети совокупного экспорта (из других стран. - Ред.). Что тогда сделает Россия? Это будет очень большой неприятностью для Путина".

Санкции могут вызвать падение ВВП в ближайшие два года

Санкции Запада, по мнению Дмитрия Крука, являются основным вызовом для белорусской экономики, уже сейчас затрагивая до 13% экспорта. В течение года-двух потенциальные потери способны вызвать "падение ВВП до 10% с момента шока". Между тем, полагает Крук, белорусская экономика уже вступила в фазу замедления роста, в 2022 году весьма вероятно сползание в рецессию, а долгосрочный фон - негативный. Уязвимым местом, говорит эксперт, остаются высокие инфляционные ожидания населения, а также низкая ликвидность в иностранной валюте и финансовая стабильность.

"Способность Нацбанка подчинить инфляцию в среднесрочном периоде сомнительна. Одна из главных причин - тотальное недоверие к нацвалюте и банковской системе, а также к экономической политике властей", - указал Крук. И напомнил, что на фоне политического кризиса и санкций белорусы забирают свои депозиты из банков, прежде всего валютные: "Люди складывают деньги под матрац". При этом Крук отмечает, что многое будет зависеть от того, в какой мере материализуются потенциальные потери от санкций - фактический их охват может оказаться меньше теоретического из-за различных логистических и прочих схем обхода с участием России.

Однако, по оценке Руслана Гринберга, Россия уже сделала выбор - если рестрикции в отношении Беларуси усилятся, Москва будет помогать Минску, ослабляя их воздействие: "По разным данным, это (помощь. - Ред.) может быть до 5 млрд долларов в год". Гринберг сказал, что настроен пессимистически и не думает, что возможна ситуация, когда ухудшающееся экономическое положение в Беларуси приведет к падению режима Лукашенко: "Репрессии и - если так можно выразиться - пандемия власти в Беларуси сильны". И похоже, что в Минске "не будет отступления" от такого курса.

Владислав Иноземцев, глава Центра исследований постиндустриального общества

Эффект от экономических рестрикций, прогнозирует Евгений Бурый из команды Тихановской, в дальнейшем будет только нарастать: "ЕС планирует пятый пакет санкций, в перспективе - новые ограничения от США. Санкции работают, они сильно ослабляют режим. В нынешних условиях - это единственный путь для Запада. Если бы их не приняли, террор мог бы быть значительно сильнее, поэтому санкционное давление нужно наращивать и ускорять".

Между тем Владислав Иноземцев уверен, что у Запада при желании есть реальный шанс уничтожить белорусскую экономику, но там сейчас неготовы породить экономический коллапс в стране. А "чтобы санкции дали эффект, они должны вызвать повторение протестной волны (в Беларуси. - Ред.) августа-сентября прошлого года", заключил Иноземцев.

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