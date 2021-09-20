Санкции против Минска. Могут ли они разрушить экономику Беларуси?
Рост экономики Беларуси снижается, а воздействие на нее санкций Запада усиливается, уверены эксперты. При этом они разошлись в оценках дальнейшего влияния санкций на режим Лукашенко.
Пять белорусских рублей в банкомате
Экономика Беларуси, используя крайне выгодную внешнюю конъюнктуру, растет и уже превысила доковидный уровень, констатируют белорусские и российские эксперты. Однако, по их мнению, этот подъем закончится уже в начале следующего года, и одна из главных причин - западные санкции против Минска. Об их влиянии на экономическое развитие страны и политическую ситуацию в ней сейчас и в перспективе - в материале DW.
"Внешнеторговое чудо" Беларуси, которого не ждали
Если мы анализируем состояние белорусской экономики в данный конкретный момент, то все выглядит довольно привлекательно, считает старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук. Выступая в ходе белорусско-российского экспертного диалога, который прошел 17 сентября в онлайн-режиме, Крук перечислил свидетельствующие об этом данные - рецессия, вызванная пандемией коронавируса, преодолена, рост ВВП во втором квартале по сравнению с первым составил 6% (наибольший за 10 последних лет), а по итогам 2021 года ожидается около 2%.
Дмитрий Крук, старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC
Причины таких показателей, а их, как признал эксперт, почти никто не ожидал год назад - так называемое "внешнеторговое чудо": в физическом объеме белорусский экспорт из-за благоприятной конъюнктуры на мировых рынках вырос в 2020 году по сравнению с 2018-м на 13%, при этом импорт почти не изменился. Остальные участники онлайн-дискуссии сухими цифрами не оперировали, уделив все внимание западным санкциям против Минска и их влиянию на белорусскую экономику и - как следствие - на политическое положение в стране.
Евгений Бурый, член экономической команды Светланы Тихановской и экс-советник по экономической безопасности Совбеза Беларуси, оговорился, что оценка потерь из-за действий властей, которые привели к западным санкциям против Минска, крайне сложна. При он выразил сомнения в официальной статистике - будь-то уровень безработицы, смертность от ковида или объемы экспорта. Многие санкции, подчеркнул Бурый, носят отложенный характер и еще не начали работать.
Когда и как санкции повлияют на экономику Беларуси
Запад еще сам не определился, чего он хочет достичь в Беларуси, эффективность рестрикций можно будет оценивать только после этого, уточнил глава Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев. По его мнению, пока США и ЕС добиваются "улучшения режима Лукашенко, что невозможно". В свою очередь, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг, согласившись, что вводимые ограничения сильно сдерживают экономический прогресс, обратил внимание на то, что в случае России санкционная политика Запада усиливает солидарность политической элиты вокруг президента Путина.
Руслан Гринберг, научный руководитель Института экономики РАН
В этом смысле санкции, добавил Гринберг, не являются средством обеспечения демократического развития. Кроме того, по его оценке, Запад сейчас находится не в очень хорошем положении, у него свои собственные проблемы, а жесткие ограничения в отношении Минска приведут к его резкому сближению с Москвой: "Если будут давить на Беларусь, то можно ее окончательно вдавить в Россию. Я полагаю, что эта хватка (Запада. - Ред.) не будет сильно бульдожьей, наверное наступит очередной раунд игры в потепление с Беларусью".
Ситуация с санкциями против РФ и РБ, по выражению Иноземцева, радикально отличается из-за разного масштаба стран. Однако, по его наблюдению, опыт России показывает, что и 10 лет стагнации экономики и снижение доходов населения - не катастрофа для авторитарного режима: "Чтобы снести режим, эффект от санкций должен быть очень значительным. Например, полное закрытие Европой транзита, границ Беларуси. Через нее в Россию идет две трети совокупного экспорта (из других стран. - Ред.). Что тогда сделает Россия? Это будет очень большой неприятностью для Путина".
Санкции могут вызвать падение ВВП в ближайшие два года
Санкции Запада, по мнению Дмитрия Крука, являются основным вызовом для белорусской экономики, уже сейчас затрагивая до 13% экспорта. В течение года-двух потенциальные потери способны вызвать "падение ВВП до 10% с момента шока". Между тем, полагает Крук, белорусская экономика уже вступила в фазу замедления роста, в 2022 году весьма вероятно сползание в рецессию, а долгосрочный фон - негативный. Уязвимым местом, говорит эксперт, остаются высокие инфляционные ожидания населения, а также низкая ликвидность в иностранной валюте и финансовая стабильность.
"Способность Нацбанка подчинить инфляцию в среднесрочном периоде сомнительна. Одна из главных причин - тотальное недоверие к нацвалюте и банковской системе, а также к экономической политике властей", - указал Крук. И напомнил, что на фоне политического кризиса и санкций белорусы забирают свои депозиты из банков, прежде всего валютные: "Люди складывают деньги под матрац". При этом Крук отмечает, что многое будет зависеть от того, в какой мере материализуются потенциальные потери от санкций - фактический их охват может оказаться меньше теоретического из-за различных логистических и прочих схем обхода с участием России.
Однако, по оценке Руслана Гринберга, Россия уже сделала выбор - если рестрикции в отношении Беларуси усилятся, Москва будет помогать Минску, ослабляя их воздействие: "По разным данным, это (помощь. - Ред.) может быть до 5 млрд долларов в год". Гринберг сказал, что настроен пессимистически и не думает, что возможна ситуация, когда ухудшающееся экономическое положение в Беларуси приведет к падению режима Лукашенко: "Репрессии и - если так можно выразиться - пандемия власти в Беларуси сильны". И похоже, что в Минске "не будет отступления" от такого курса.
Владислав Иноземцев, глава Центра исследований постиндустриального общества
Эффект от экономических рестрикций, прогнозирует Евгений Бурый из команды Тихановской, в дальнейшем будет только нарастать: "ЕС планирует пятый пакет санкций, в перспективе - новые ограничения от США. Санкции работают, они сильно ослабляют режим. В нынешних условиях - это единственный путь для Запада. Если бы их не приняли, террор мог бы быть значительно сильнее, поэтому санкционное давление нужно наращивать и ускорять".
Между тем Владислав Иноземцев уверен, что у Запада при желании есть реальный шанс уничтожить белорусскую экономику, но там сейчас неготовы породить экономический коллапс в стране. А "чтобы санкции дали эффект, они должны вызвать повторение протестной волны (в Беларуси. - Ред.) августа-сентября прошлого года", заключил Иноземцев.
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Кризис с мигрантами - новые санкции?
Страны Балтии обвиняют Александра Лукашенко в создании кризиса с мигрантами на границе Беларуси с ЕС и призывают Брюссель расширить санкции против Минска. Литва выступает за новые меры против "Белавиа", так как, по данным литовского МИД, авиакомпания вовлечена в перевозку нелегальных мигрантов. О санкциях Запада, уже принятых после выборов президента Беларуси в 2020 году, - в фотогалерее DW.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Ответ ЕС на насилие
Санкции против Минска стали ответом на фальсификацию итогов выборов, жесткий разгон мирных протестов и репрессии против гражданского общества. Первыми их ввели Великобритания и Канада в сентябре 2020 года. Лондон включил в черный список восемь человек, включая Александра и Виктора Лукашенко, на тот момент главу МВД Юрия Караева, командира минского ОМОНа Дмитрия Балабу. Оттава - 11 человек.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
В санкционном списке ЕС - глава Центризбиркома
В октябре 2020 года ЕС включил в санкционный список 40 человек. Среди них - руководители силовых органов, в частности, теперь уже экс-глава МВД Юрий Караев и командир ОМОНа в Минске Дмитрий Балаба, начальник изолятора на Окрестина Иван Соколовский. Под санкции попал весь состав Центризбиркома, включая его главу Лидию Ермошину. Для них действуют запрет на въезд в ЕС и заморозка европейских активов.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Лукашенко в черном списке ЕС
Сам Александр Лукашенко оказался в санкционном списке ЕС в ноябре. Брюссель считает его ответственным за жестокие репрессии в стране. Во втором перечне лиц, попавших под санкции, - на то время советник Лукашенко по нацбезопасности его старший сын Виктор, пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, глава КГБ Иван Тертель, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич и еще 10 человек.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Третий пакет санкций Евросоюза
Еще спустя месяц, в декабре 2020-го, за политические репрессии и агрессивную пропаганду, в которой в частности обвиняют белорусское гостелевидение, под персональные санкции попали еще 29 высокопоставленных лиц. В их числе - спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, вице-премьер Анатолий Сивак и генпрокурор Андрей Швед, а также глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Штрафные меры против белорусских предприятий
В перечень вошли и семь предприятий и компаний, включая "140-й ремонтный завод", ремонтирующий танки, завод "Агат", Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), выпускающий колесные базы для комплексов вооружений, "Белтехэкспорт", продающий военную технику в другие страны, застройщик Dana Holdings и IT-компания "Синезис", которая предоставляет властям Беларуси платформу для видеонаблюдения.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Авиабойкот после инцидента с Ryanair
В начале 2021 года репрессии в Беларуси продолжались, но Брюссель новых санкций не вводил. Однако после принудительной посадки в мае самолета Ryanair и ареста блогера Романа Потасевича и его спутницы Софии Сапеги ЕС призвал европейских авиаперевозчиков избегать перелетов над Беларусью. А с июня самолетам "Белавиа" и других госкомпаний РБ запрещено летать над ЕС и приземляться в его аэропортах.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
МАЗ и БелАЗ в штрафном списке
В ответ на перехват самолета последовал четвертый пакет санкций ЕС. В нем еще 78 имен: помимо второго сына Лукашенко Дмитрия и супруги Виктора Лукашенко Лилии это силовики, военные, судьи, ректоры вузов, депутаты парламента, а также бизнесмены, связанные с Лукашенко - Михаил Гуцериев, Алексей Олексин, Сергей Тетерин. В список вошли и восемь компаний, включая МАЗ и БелАЗ.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Секторальные санкции Евросоюза
В этот пакет вошли и санкции в отношении ключевых секторов экономики РБ. Они запрещают ввоз в ЕС белорусских нефтепродуктов и калийных удобрений, поставку Беларуси сырья для табачной промышленности, оборудования для перехвата телефонных и интернет-коммуникаций, а также товаров двойного назначения, которые могут использоваться для репрессий. Ограничен Минску и доступ к рынкам европейского капитала.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Совместный ответ на перехват Ryanair
Вместе с ЕС санкции в ответ на перехват самолета Ryanair и нарушение прав человека в Беларуси приняли США, Великобритания и Канада. Вашингтон включил в черный список пять организаций и 16 граждан Беларуси. В нем, в частности, Наталья Эйсмонт, Наталья Кочанова, Николай Карпенков, Андрей Швед, Иван Тертель. Лондон внес 11 человек и две организации. Оттава - 17 физических и пять юридических лиц.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Масштабные санкции из США
Еще в апреле США возобновили действие санкций против РБ, приостановленных в 2015 году. Под удар попали 9 предприятий нефтехимии. А в годовщину выборов 9 августа были введены ограничения против 23 физлиц и 21 организации. В черный список, в частности, вошли НОК Беларуси, Следственный комитет, "Беларуськалий", "Белнефтегаз". В действиях режима Лукашенко Белый дом видит угрозу нацбезопасности США.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Новые санкции Великобритании и Канады
А Великобритания и Канада ввели в августе 2021 года секторальные санкции, аналогичные принятым ЕС. Торговые ограничения затрагивают калийные удобрения, нефтепродукты, поставку в Беларусь товаров для производства сигарет и технологий двойного назначения. Запрещается покупка белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов. Лондон запретил и техобслуживание авиапарка Лукашенко и его приближенных.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Белорусская оппозиция "за" санкции
Демократические силы Беларуси во главе с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской уверены, что экономическое и политическое давление может заставить власти изменить их поведение, сесть за стол переговоров с оппозицией и провести новые, честные выборы президента. Санкции, по их мнению, нацелены и на то, чтобы Лукашенко освободил всех политзаключенных - сейчас их в стране более 600.
Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Когда снимут санкции с Беларуси
Отмена санкций станет возможной только тогда, когда власти Беларуси будут полностью придерживаться принципов демократии и верховенства права и прекратят репрессии, подчеркивает Брюссель. "ЕС продолжит поддерживать демократическую, независимую, суверенную, процветающую и стабильную Беларусь. Голос и волю народа Беларуси не удастся подавить", - отмечается в его заявлении к годовщине выборов.
Автор: Янина Мороз
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Жесткие санкции ЕС: удар по Лукашенко или по белорусам?