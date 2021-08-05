 Год протестов, кризиса, репрессий. Есть ли выход из белорусского тупика? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 09.08.2021

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Беларусь

Год протестов, кризиса, репрессий. Есть ли выход из белорусского тупика?

Прошел год с момента начала протестов в Беларуси, но репрессии только усиливаются. ЕС нужно больше решимости, а белорусам - продолжать сопротивление режиму, говорят опрошенные DW эксперты.

Карикатура Сергея Елкина: Лукашенко с дубинками вместо усов

Массовые протесты белорусов против режима Александра Лукашенко привели к беспрецедентным репрессиям: политзаключенных становится все больше, продолжаются обыски и задержания. На власти Беларуси не смогли повлиять ни многотысячные мирные марши протеста, ни несколько пакетов западных санкций. Как остановить репрессии и преодолеть политический кризис? DW опросила экспертов и представителей оппозиции.

Почему на Лукашенко ничего не действует?

Александр Добровольский, советник экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской не согласен с утверждением, что за год сопротивления режиму Лукашенко белорусы получили в ответ только репрессии: "Мы получили другое общество, рождение нации, очень сильную диаспору и много возможностей, чтобы все изменить".

По словам оппозиционера, все принимаемые меры оказывают воздействие на режим, причем, довольно сильное. "Лукашенко, силовые структуры, чиновники находятся в перенапряжении и дискомфорте. Эта ситуация никого не устраивает, никто не чувствует себя в безопасности", - говорит Добровольский.

Светлана Тихановская во время визита в Берлин в октябре 2020 года

Светлана Тихановская во время визита в Берлин в октябре 2020 года

Белорусские политологи эффект от давления на Лукашенко, в первую очередь от западных санкций, оценивают не так позитивно. "Почти 30-летний опыт Лукашенко у власти показывает, что все попытки санкционного воздействия никогда не работали, и сейчас, в условиях лобового столкновения с протестами тем более нет оснований полагать, что они сработают", - говорит глава Совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгений Прейгерман. Как отмечает эксперт, в такой ситуации режим Лукашенко, наоборот, начинает повышать накал репрессий, что сейчас и происходит.

Директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич считает, что санкции требуют времени. "Санкции действуют в отношении новых контрактов, они будут ощутимы с нового года. Многие в окружении Лукашенко теряют деньги, но надеются, что он наведет порядок - и тут тоже нужно время, чтобы осознать, что как раньше уже не будет. Эффект от санкций будет, но скорее всего с лагом по времени", - считает политолог.

Кроме того, сам мирный протест, как показывает практика, также требует какого-то времени, говорит Казакевич. "Протестующие могут оказывать воздействие только выражая свой протест и несогласие. И тут либо власти начинают соответствовать общественным ожиданиям, либо поступать так, как в Беларуси - продолжать репрессии в надежде, что все рассосется само собой".

Оппозиция требует от Запада более решительных действий

Говоря о том, что еще можно сделать для воздействия на режим Лукашенко, оппозиционер Павел Латушко, глава Народного антикризисного управления, отмечает, что зарубежным политикам необходимо больше решительности: "Если у иностранных государств будет политическая воля, то тогда и результат будет быстрым. Нужны правовая ответственность, полная политическая изоляция и жесткие экономические санкции".

Павел Латушко

Павел Латушко

Кроме того, по его словам, в ЕС необходимо поставить вопрос о признании режима Лукашенко международным террористическим режимом, учитывая ситуацию с правами человека в Беларуси, организацию нелегальной миграции в ЕС и угон самолета с Романом Протасевичем.

Остановить Лукашенко, по мнению Латушко, можно с помощью ограничения его финансовых ресурсов. "Нужно лишить его источников получения валюты, например, возможности продавать калийные удобрения в Европу. Ограничить финансовые операции госбанков Беларуси, закрыть их корреспондентские счета. Все системные действия санкционного характера, если они будут сконцентрированы на коротком времени, безусловно вынудят Лукашенко изменить свою политику", - убежден глава НАУ.

Кроме того, Латушко предлагает создать рабочую группу в рамках ЕС для выработки единой позиции в отношении Беларуси и нескольких сценариев возможного развития событий, привлечь в нее видных политиков мирового уровня. "Сейчас важны решительные действия - страна стоит перед угрозой утраты независимости и суверенитета", - говорит Павел Латушко.

А можно ли вообще остановить Лукашенко и его репрессии?

Политолог Прейгерман, отвечая на вопрос о том, как можно остановить репрессии в стране, категорично заявляет: никак. "Еще год назад я говорил об этом: когда идет лобовое столкновение, власти ощущают себя на поле боя и считают, что надо воевать. А если физически побеждают, то идут все дальше и дальше. Остановиться все это можно тогда, когда они придут к выводу, что основные угрозы ликвидированы и нужно думать, что делать впредь", - считает эксперт.

Евгений Прейгерман

Евгений Прейгерман

Однако он отмечает, что многие люди в системе Лукашенко не хуже остальных понимают, что на одних репрессиях далеко не уедешь и рано или поздно надо будет переходить к созидательному режиму действий. "Проблема в том, - подчеркивает он, - что мы попали в ситуацию, когда эскалационная спираль раскручивается бесконтрольно, это может затянуться надолго и это опасно".

А в целом, по мнению Прейгермана, никто сейчас не делает то, что может остановить репрессии. "Их можно остановить, если Запад прекратит санкционное воздействие, а оппозиция признает поражение. Но на это, естественно, стороны не пойдут, а значит, репрессии не прекратятся", - говорит политолог.

"Никто снаружи не решит наши проблемы"

Александр Добровольский, в свою очередь, уверен, что ключ к преодолению политического кризиса в Беларуси находится в самой Беларуси: "Никто снаружи не решит наши проблемы. Санкции - это важно, прекратить финансирование режима - это тоже важно, но внутреннее сопротивление важнее всего".

Акция белорусских спортсменов

Акция белорусских спортсменов

Политик говорит, что недостаточно просто уповать на время и ждать, ведь даже сейчас каждый белорус может делать многое и без риска: проявлять солидарность, помогать политзаключенным, распространять правдивую информацию, не исполнять преступные приказы. "От нас зависит, сколько мы будем ждать. Нужно упорство, и победа будет", - убежден советник Тихановской.

Политолог Андрей Казакевич, рассуждая о том, как остановить Лукашенко, отмечает, что панацеи нет. "Сторонникам перемен нужно продолжать сопротивление системе. Если это не будут общенациональные акции, то хотя бы на микроуровне. Возможно, это звучит пафосно, но основное - это просто продолжать борьбу", - резюмирует эксперт.

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    Автор: Янина Мороз


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