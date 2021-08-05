Год протестов, кризиса, репрессий. Есть ли выход из белорусского тупика?

Массовые протесты белорусов против режима Александра Лукашенко привели к беспрецедентным репрессиям: политзаключенных становится все больше, продолжаются обыски и задержания. На власти Беларуси не смогли повлиять ни многотысячные мирные марши протеста, ни несколько пакетов западных санкций. Как остановить репрессии и преодолеть политический кризис? DW опросила экспертов и представителей оппозиции.
Почему на Лукашенко ничего не действует?
Александр Добровольский, советник экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской не согласен с утверждением, что за год сопротивления режиму Лукашенко белорусы получили в ответ только репрессии: "Мы получили другое общество, рождение нации, очень сильную диаспору и много возможностей, чтобы все изменить".
По словам оппозиционера, все принимаемые меры оказывают воздействие на режим, причем, довольно сильное. "Лукашенко, силовые структуры, чиновники находятся в перенапряжении и дискомфорте. Эта ситуация никого не устраивает, никто не чувствует себя в безопасности", - говорит Добровольский.
Светлана Тихановская во время визита в Берлин в октябре 2020 года
Белорусские политологи эффект от давления на Лукашенко, в первую очередь от западных санкций, оценивают не так позитивно. "Почти 30-летний опыт Лукашенко у власти показывает, что все попытки санкционного воздействия никогда не работали, и сейчас, в условиях лобового столкновения с протестами тем более нет оснований полагать, что они сработают", - говорит глава Совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгений Прейгерман. Как отмечает эксперт, в такой ситуации режим Лукашенко, наоборот, начинает повышать накал репрессий, что сейчас и происходит.
Директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич считает, что санкции требуют времени. "Санкции действуют в отношении новых контрактов, они будут ощутимы с нового года. Многие в окружении Лукашенко теряют деньги, но надеются, что он наведет порядок - и тут тоже нужно время, чтобы осознать, что как раньше уже не будет. Эффект от санкций будет, но скорее всего с лагом по времени", - считает политолог.
Кроме того, сам мирный протест, как показывает практика, также требует какого-то времени, говорит Казакевич. "Протестующие могут оказывать воздействие только выражая свой протест и несогласие. И тут либо власти начинают соответствовать общественным ожиданиям, либо поступать так, как в Беларуси - продолжать репрессии в надежде, что все рассосется само собой".
Оппозиция требует от Запада более решительных действий
Говоря о том, что еще можно сделать для воздействия на режим Лукашенко, оппозиционер Павел Латушко, глава Народного антикризисного управления, отмечает, что зарубежным политикам необходимо больше решительности: "Если у иностранных государств будет политическая воля, то тогда и результат будет быстрым. Нужны правовая ответственность, полная политическая изоляция и жесткие экономические санкции".
Павел Латушко
Кроме того, по его словам, в ЕС необходимо поставить вопрос о признании режима Лукашенко международным террористическим режимом, учитывая ситуацию с правами человека в Беларуси, организацию нелегальной миграции в ЕС и угон самолета с Романом Протасевичем.
Остановить Лукашенко, по мнению Латушко, можно с помощью ограничения его финансовых ресурсов. "Нужно лишить его источников получения валюты, например, возможности продавать калийные удобрения в Европу. Ограничить финансовые операции госбанков Беларуси, закрыть их корреспондентские счета. Все системные действия санкционного характера, если они будут сконцентрированы на коротком времени, безусловно вынудят Лукашенко изменить свою политику", - убежден глава НАУ.
Кроме того, Латушко предлагает создать рабочую группу в рамках ЕС для выработки единой позиции в отношении Беларуси и нескольких сценариев возможного развития событий, привлечь в нее видных политиков мирового уровня. "Сейчас важны решительные действия - страна стоит перед угрозой утраты независимости и суверенитета", - говорит Павел Латушко.
А можно ли вообще остановить Лукашенко и его репрессии?
Политолог Прейгерман, отвечая на вопрос о том, как можно остановить репрессии в стране, категорично заявляет: никак. "Еще год назад я говорил об этом: когда идет лобовое столкновение, власти ощущают себя на поле боя и считают, что надо воевать. А если физически побеждают, то идут все дальше и дальше. Остановиться все это можно тогда, когда они придут к выводу, что основные угрозы ликвидированы и нужно думать, что делать впредь", - считает эксперт.
Евгений Прейгерман
Однако он отмечает, что многие люди в системе Лукашенко не хуже остальных понимают, что на одних репрессиях далеко не уедешь и рано или поздно надо будет переходить к созидательному режиму действий. "Проблема в том, - подчеркивает он, - что мы попали в ситуацию, когда эскалационная спираль раскручивается бесконтрольно, это может затянуться надолго и это опасно".
А в целом, по мнению Прейгермана, никто сейчас не делает то, что может остановить репрессии. "Их можно остановить, если Запад прекратит санкционное воздействие, а оппозиция признает поражение. Но на это, естественно, стороны не пойдут, а значит, репрессии не прекратятся", - говорит политолог.
"Никто снаружи не решит наши проблемы"
Александр Добровольский, в свою очередь, уверен, что ключ к преодолению политического кризиса в Беларуси находится в самой Беларуси: "Никто снаружи не решит наши проблемы. Санкции - это важно, прекратить финансирование режима - это тоже важно, но внутреннее сопротивление важнее всего".
Акция белорусских спортсменов
Политик говорит, что недостаточно просто уповать на время и ждать, ведь даже сейчас каждый белорус может делать многое и без риска: проявлять солидарность, помогать политзаключенным, распространять правдивую информацию, не исполнять преступные приказы. "От нас зависит, сколько мы будем ждать. Нужно упорство, и победа будет", - убежден советник Тихановской.
Политолог Андрей Казакевич, рассуждая о том, как остановить Лукашенко, отмечает, что панацеи нет. "Сторонникам перемен нужно продолжать сопротивление системе. Если это не будут общенациональные акции, то хотя бы на микроуровне. Возможно, это звучит пафосно, но основное - это просто продолжать борьбу", - резюмирует эксперт.
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Объединение штабов
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Три грации как символ мирных перемен
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Непризнанные результаты выборов
10 августа ЦИК объявил о победе Лукашенко на президентских выборах - уже в шестой раз. Тихановская, по официальным данным, набрала 10,1% голосов, в то время как Лукашенко - 80,1%. По мнению оппозиции и многих граждан Беларуси, результаты голосования были массово сфальсифицированы. На Западе их не признали.
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Протесты после выборов
Сторонники Тихановской и аналитики считают, что на самом деле она, как минимум, прошла во второй тур и даже, возможно, выиграла выборы уже в первом туре. Протесты против фальсификации результатов голосования, вспыхнувшие в Беларуси сразу после выборов, не прекращаются по сей день, хотя к весне они уже утратили массовость из-за репрессий со стороны белорусских властей.
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Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Вынужденная эмиграция
Под давлением властей в ночь на 11 августа Тихановская была вынуждена уехать в Литву. "Не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", - сказала она в видеообращении. Сейчас Светлана живет в Вильнюсе - под защитой литовского государства. Белорусские власти добиваются ее экстрадиции и обвиняют в терроризме. Ее команда подчеркивает, что Тихановская поддерживает мирные методы.
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За диалог при международном посредничестве
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Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель
Необходимость диалога в Беларуси - одна из главных тем и на международных конференциях и встречах Светланы Тихановской с главами западных государств и правительств. Ее команда также налаживает международные связи для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от репрессий белорусам и экономической поддержки страны после новых выборов - своего рода "плана Маршалла для Беларуси".
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Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Внимание к пыткам в Беларуси
Санкции против высокопоставленных лиц, виновных в насилии против мирных граждан, а также помощь международного сообщества в документировании пыток в Беларуси и уголовном преследовании силовиков - другие ключевые направления в работе штаба Тихановской. Иски против белорусских силовиков рассматривают в Литве, Польше и Чехии. Соответствующий иск подан и в прокуратуру ФРГ.
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Премия Сахарова "За свободу мысли"
В декабре 2020 года Светлане Тихановской была вручена премия Сахарова "За свободу мысли". Помимо нее Европарламент присудил эту награду Светлане Алексиевич, Марии Колесниковой, Веронике Цепкало, Алесю Беляцкому, Степану Путило и другим активистам объединенной белорусской оппозиции. "Свобода - это победа над страхом", - отметила Тихановская на церемонии вручения премии в Брюсселе.
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На встрече с диаспорой в Риме
Встречи с диаспорой, поддержка Народных посольств, которые информируют мировое сообщество о ситуации в Беларуси, контакты с теми, кто продолжает протестовать в Беларуси, - Тихановская называет себя лидером, избранным белорусским народом. Агентство Bloomberg включило ее в топ-50 самых влиятельных персон 2020 года. И как бы к ней ни относились, без нее история современной Беларуси уже немыслима.
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Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь
Новый имидж лидера
За этот тяжелый, насыщенный год Светлана Тихановская существенно изменилась внешне и как политик. И дело не только в новой прическе. Она стала одеваться более стильно, вести себя более уверенно, звучать более компетентно, не утратив при этом своей естественности и теплоты. Среди мировых лидеров она смотрится на равных, и простые белорусы воспринимают ее как "свою" - в этом ее уникальность.
Автор: Янина Мороз