 Тихановская в Берлине: санкции, ″Кураж″ и Светлана Алексиевич | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 11.06.2021

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Германия

Тихановская в Берлине: санкции, "Кураж" и Светлана Алексиевич

Экс-кандидат в президенты Беларуси Тихановская требовала в Берлине секторальных санкций против Минска, хвалила фильм Полуяна и обменивалась мнениями с нобелевским лауреатом Алексиевич.

Светлана Тихановская, Алексей Полуян и Светлана Алексиевич в Берлине

Светлана Тихановская, Алексей Полуян и Светлана Алексиевич в Берлине

Встречи следовали одна за другой. Начиная с четверга, 10 июня, когда экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская прилетела в Берлин, она была в гостях у парламентских фракций консерваторов, социал-демократов, либералов и "зеленых", вела переговоры в МИД Германии и ведомстве федерального канцлера, встречалась (45 минут) с глазу на глаз с кандидатом ХДС в канцлеры Армином Лашетом (Armin Laschet), приняла участие - вместе со Светланой Алексиевич - в панельной дискуссии. А еще она получила приглашение выступить в предстоящее воскресенье на съезде "зеленых".

Как отрезать режим Лукашенко от притока денег?

"С самого начала нашей революции Германия очень активно поддерживает гражданское сообщество, именно в Германии возникла инициатива брать патронаж над политзаключенными и писать им письма, связываться с их родственниками", - сказала Тихановская на пресс-конференции 11 июня.

Светлана Тихановская на пресс-конференции в Берлине

Светлана Тихановская на пресс-конференции в Берлине

Отвечая на вопрос DW о темах переговоров с немецкими политиками, она указала на проблему санкций: "После того, как режим Лукашенко стал угрозой не только для Беларуси, но и для других европейских стран, санкционный ответ должен быть максимально жестким, и это касается, прежде всего, секторальных санкций".

Тихановская считает необходимым "обрезать финансовую поддержку режиму", чтобы он не мог больше оплачивать сотрудников силовых структур. А список персональных санкций Тихановская требует значительно расширить, включив в него "судей, которые присуждают нереальные сроки белорусам, прокуроров, сотрудников ОМОНа, людей, связанных с угоном самолета".

Какие белорусские компании окажутся под санкциями?

Армин Лашет тоже выступает за новые санкции против Минска, называет угон самолета Ryanair "уникальным в своем роде покушением на международное право" и обещает: "Мы не потерпим того, что в центре Европы диктатор таким образом нарушает международное право".

Армин Лашет

Армин Лашет

Ни Тихановская, ни Лашет, однако, не конкретизируют, какие именно санкции могли бы вынудить режим Лукашенко пойти на уступки и согласиться на внутриполитический диалог с белорусской оппозицией.

В действительности, сообщили DW информированные источники, речь идет о санкциях против конкретных государственных предприятий в трех отраслях белорусской экономики - о семи фирмах, занимающихся нефтепереработкой, одной сталелитейной и пяти деревообрабатывающих компаниях. В ЕС о введении санкций против этих конкретных предприятий вроде бы уже договорились, но в последний момент, говорят источники DW, почему-то засомневались именно немцы.

Премьера Courage на Berlinale

В пятницу вечером в рамках Берлинского международного кинофестиваля Berlinale состоялась премьера для публики полнометражного документального фильма живущего в Германии белорусского режиссера Алексея Полуяна Courage об августовских событиях после президентских выборов в Беларуси. (Многие переводят название как "Кураж", но сам режиссер считает более правильными варианты "Смелость" или "Отвага").

Кадр из фильма Courage

Кадр из фильма Courage

"Я уверена, что Courage определенно заслуживает победы на Berlinale", - сказала Тихановская на пресс-конференции, в которой участвовал и режиссер фильма. Она напомнила о репрессиях, которым подвергаются в Беларуси и деятели искусств. По данным Фонда культурной солидарности, рассказала она, более 55 работников сферы культуры сидят в тюрьме по политическим делам, сотни были уволены, еще сотни отсидели "сутки".

"Прямо сейчас художнику Алесю Пушкину грозит до 12 лет тюрьмы за картину, Алексею Санчуку - барабанщику, который задавал ритм минским протестам в августе присудили 6 лет тюрьмы", - привела примеры Тихановская. По ее словам, с начала августа прошлого года через аресты прошли свыше 35 тысяч белорусов, почти 500 человек признаны политзаключенными и тысячи людей сейчас находятся в тюрьмах.

Алексиевич: "Беларусь - лаборатория нового взгляда на историю"

Полтора часа спустя в том же зале представительства федеральной земли Гессен в Берлине, в котором проходила пресс-конференция, белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич скажет об участниках протестов в Беларуси такие слова: "Люди, которые летом 20-го года вышли на улицы, сделали нацию, сделали себя, сделали совершенно новый поворот в истории".

Светлана Алексиевич перед началом подиумной дискуссии

Светлана Алексиевич перед началом подиумной дискуссии

Ответственность на людях искусства, по ее словам, сейчас очень большая, потому что все прежние варианты переосмысления революции применительно к Беларуси не годятся, сказала Алексиевич на подиумной дискуссии со Светланой Тихановской и Алексеем Полуяном.

"Беларусь - лаборатория нового взгляда на историю, нового взгляда на сопротивление, мы пытаемся вырваться из баррикады насилия, - размышляла вслух писательница. - Ведь раньше ничего другого в истории не было: добро с кулаками и зло с кулаками… Мы предложили другие способы борьбы, мы сказали: не надо крови, сегодня слишком дорог каждый человек, и никто не хочет умирать… Ненасилие - совершенно новая вещь в нашей истории, и это тем более хорошо оттеняется на фоне брутальности нашей власти". Это все еще только и предстоит осмыслить людям искусства.

А еще поразило Светлану Алексиевич, что так много людей в Беларуси оказались согласны быть палачами и выполнять такую работу даже с вдохновением: "Многое, что они делали, никто их делать не заставлял, никто не заставлял их добивать палками упавшего старика - это было лично его (силовика. - Ред.) зло, его остервенение… Тысячи силовиков, которые служат государству, делают ужасные вещи у себя в тюрьмах, в колониях, в СИЗО. Но за ними ведь не следит каждый день Лукашенко и не заставляет их сажать в пятиместную камеру 25 человек, отключать воду для унитаза или заливать пол хлоркой. Это люди сам делают".

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    После насыщенного утра - очередь за автографом. Сотрудники Deutsche Welle подходили не только с изданиями книг Светланы Алексиевич на русском, но и на немецком языке. Писательница не оставила ни одну книгу без своей подписи.

    Автор: Маттиас Мюллер, Ксения Сафронова


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