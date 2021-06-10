Тихановская в Берлине: санкции, "Кураж" и Светлана Алексиевич

Встречи следовали одна за другой. Начиная с четверга, 10 июня, когда экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская прилетела в Берлин, она была в гостях у парламентских фракций консерваторов, социал-демократов, либералов и "зеленых", вела переговоры в МИД Германии и ведомстве федерального канцлера, встречалась (45 минут) с глазу на глаз с кандидатом ХДС в канцлеры Армином Лашетом (Armin Laschet), приняла участие - вместе со Светланой Алексиевич - в панельной дискуссии. А еще она получила приглашение выступить в предстоящее воскресенье на съезде "зеленых".

Как отрезать режим Лукашенко от притока денег?

"С самого начала нашей революции Германия очень активно поддерживает гражданское сообщество, именно в Германии возникла инициатива брать патронаж над политзаключенными и писать им письма, связываться с их родственниками", - сказала Тихановская на пресс-конференции 11 июня.

Светлана Тихановская на пресс-конференции в Берлине

Отвечая на вопрос DW о темах переговоров с немецкими политиками, она указала на проблему санкций: "После того, как режим Лукашенко стал угрозой не только для Беларуси, но и для других европейских стран, санкционный ответ должен быть максимально жестким, и это касается, прежде всего, секторальных санкций".

Тихановская считает необходимым "обрезать финансовую поддержку режиму", чтобы он не мог больше оплачивать сотрудников силовых структур. А список персональных санкций Тихановская требует значительно расширить, включив в него "судей, которые присуждают нереальные сроки белорусам, прокуроров, сотрудников ОМОНа, людей, связанных с угоном самолета".

Какие белорусские компании окажутся под санкциями?

Армин Лашет тоже выступает за новые санкции против Минска, называет угон самолета Ryanair "уникальным в своем роде покушением на международное право" и обещает: "Мы не потерпим того, что в центре Европы диктатор таким образом нарушает международное право".

Армин Лашет

Ни Тихановская, ни Лашет, однако, не конкретизируют, какие именно санкции могли бы вынудить режим Лукашенко пойти на уступки и согласиться на внутриполитический диалог с белорусской оппозицией.

В действительности, сообщили DW информированные источники, речь идет о санкциях против конкретных государственных предприятий в трех отраслях белорусской экономики - о семи фирмах, занимающихся нефтепереработкой, одной сталелитейной и пяти деревообрабатывающих компаниях. В ЕС о введении санкций против этих конкретных предприятий вроде бы уже договорились, но в последний момент, говорят источники DW, почему-то засомневались именно немцы.

Премьера Courage на Berlinale

В пятницу вечером в рамках Берлинского международного кинофестиваля Berlinale состоялась премьера для публики полнометражного документального фильма живущего в Германии белорусского режиссера Алексея Полуяна Courage об августовских событиях после президентских выборов в Беларуси. (Многие переводят название как "Кураж", но сам режиссер считает более правильными варианты "Смелость" или "Отвага").

Кадр из фильма Courage

"Я уверена, что Courage определенно заслуживает победы на Berlinale", - сказала Тихановская на пресс-конференции, в которой участвовал и режиссер фильма. Она напомнила о репрессиях, которым подвергаются в Беларуси и деятели искусств. По данным Фонда культурной солидарности, рассказала она, более 55 работников сферы культуры сидят в тюрьме по политическим делам, сотни были уволены, еще сотни отсидели "сутки".

"Прямо сейчас художнику Алесю Пушкину грозит до 12 лет тюрьмы за картину, Алексею Санчуку - барабанщику, который задавал ритм минским протестам в августе присудили 6 лет тюрьмы", - привела примеры Тихановская. По ее словам, с начала августа прошлого года через аресты прошли свыше 35 тысяч белорусов, почти 500 человек признаны политзаключенными и тысячи людей сейчас находятся в тюрьмах.

Алексиевич: "Беларусь - лаборатория нового взгляда на историю"

Полтора часа спустя в том же зале представительства федеральной земли Гессен в Берлине, в котором проходила пресс-конференция, белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич скажет об участниках протестов в Беларуси такие слова: "Люди, которые летом 20-го года вышли на улицы, сделали нацию, сделали себя, сделали совершенно новый поворот в истории".

Светлана Алексиевич перед началом подиумной дискуссии

Ответственность на людях искусства, по ее словам, сейчас очень большая, потому что все прежние варианты переосмысления революции применительно к Беларуси не годятся, сказала Алексиевич на подиумной дискуссии со Светланой Тихановской и Алексеем Полуяном.

"Беларусь - лаборатория нового взгляда на историю, нового взгляда на сопротивление, мы пытаемся вырваться из баррикады насилия, - размышляла вслух писательница. - Ведь раньше ничего другого в истории не было: добро с кулаками и зло с кулаками… Мы предложили другие способы борьбы, мы сказали: не надо крови, сегодня слишком дорог каждый человек, и никто не хочет умирать… Ненасилие - совершенно новая вещь в нашей истории, и это тем более хорошо оттеняется на фоне брутальности нашей власти". Это все еще только и предстоит осмыслить людям искусства.

А еще поразило Светлану Алексиевич, что так много людей в Беларуси оказались согласны быть палачами и выполнять такую работу даже с вдохновением: "Многое, что они делали, никто их делать не заставлял, никто не заставлял их добивать палками упавшего старика - это было лично его (силовика. - Ред.) зло, его остервенение… Тысячи силовиков, которые служат государству, делают ужасные вещи у себя в тюрьмах, в колониях, в СИЗО. Но за ними ведь не следит каждый день Лукашенко и не заставляет их сажать в пятиместную камеру 25 человек, отключать воду для унитаза или заливать пол хлоркой. Это люди сам делают".

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