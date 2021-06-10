Глава партии Меркель допустил новые санкции ЕС по Беларуси

За уже введенными санкциями Евросоюза в отношении Беларуси последуют новые. Об этом председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет (Armin Laschet) заявил в пятницу, 11 июня, в преддверии разговора с одним из лидеров белорусской оппозиции, Светланой Тихановской. Перехват Минском лайнера Ryanair и задержание оппозиционного блогера Романа Протасевича и его спутницы, россиянки Софьи Сапеги, являются "беспрецедентной атакой на международное право", отметил политик. Евросоюз не потерпит таких нарушений со стороны "диктатора посреди Европы", подчеркнул он, имея в виду правящего в Беларуси Александра Лукашенко.

Лашет вновь призвал освободить всех политических заключенных в Беларуси. Он назвал Тихановскую "женщиной, отважно противостоящей диктатору, который сфальсифицировал выборы". Миллионы жителей Беларуси "надеются на конец диктатуры", добавил политик. Лашет, выступающий кандидатом на пост канцлера Германии от блока консервативных партий ХДС/ХСС, особо выделил значимость "борьбы за свободу" в Беларуси.

Посадка лайнера Ryanair в Минске и санкции ЕС

Белорусские власти 23 мая принудили лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлиться в Минске. Самолет был посажен после сообщения о минировании воздушного судна, оказавшемся ложным. Были задержаны двое пассажиров. Совет ЕС призвал европейских авиаперевозчиков избегать перелетов над территорией Беларуси.

Евросоюз 5 июня ввел санкции в отношении государственных белорусских авиакомпаний. Им запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами ЕС. Позднее свое воздушное пространство для авиакомпаний Беларуси закрыла и Япония.

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