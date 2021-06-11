Наказать нельзя помиловать. Политзаключенных в Беларуси отпустят?
Политзаключенным в Беларуси предлагают написать прошение о помиловании на имя Лукашенко и досрочно выйти на свободу. Подобные случае уже были в истории страны.
В белорусских негосударственных СМИ в последние дни стала появляться информация о том, что некоторым политическим заключенным предлагают написать прошение о помиловании на имя Александра Лукашенко. Причем дело касается не только уже осужденных, которые отбывают наказание в колониях, а также и тех, кто только ожидает суда в следственных изоляторах. Как утверждается, в таком случае они будут освобождены по амнистии к 3 июля - официальному Дню независимости Беларуси.
DW попробовала проверить, насколько правдивы такие истории.
Помилование политзаключенных - не новая практика в Беларуси
Первоначально СМИ сообщали, что предложения написать прошения о помиловании якобы поступают от представителей Красного креста, однако пресс-служба организации это опровергла. "У нас нет доступа внутрь тюрем, нас не пускают к заключенным. Мы оказываем гуманитарную помощь. Красный крест может передавать средства гигиены, воду, еду, книги, но наши представители не могут говорить с заключенными", - пояснили в организации.
Правозащитник центра "Весна" Валентин Стефанович подтверждает, что от родственников заключенных в тюрьмах Могилевской и Витебской областей им известно о подобных предложениях, однако эту информацию из СИЗО он не может ни подтвердить, ни опровергнуть. "Это не новая практика. Мы впервые столкнулись с таким после референдума 2004 года, когда начиналась так называемая либерализация первой волны. Тогда в Минск приезжал представитель Госдепа США Дэвид Кремер и провел ряд встреч с администрацией президента", - рассказывает правозащитник.
Валентин Стефанович (фото из архива)
Затем ситуация снова повторилась после президентских выборов 2010 года, когда в 2011 году прошел ряд судебных процессов над фигурантами протестов в ночь после выборов. "Тогда было осуждено 43 человека, в августе 2011 большинство из них были помилованы. Им тоже предлагалось написать прошение, в ряде случаев это сопровождалось давлением на политзаключенных со стороны администраций", - говорит Стефанович.
По его словам, освобождение происходило под угрозами санкций Евросоюза и США, и в итоге власти так спешили, что отпускали и без прошений - просто по списку политзаключенных: "Однако освободили не всех, процесс растянулся до 2015 года, когда заключенные были освобождены опять же по процедуре помилования, в том числе бывший кандидат в президенты Николай Статкевич, хотя он сам лично никаких прошений не писал".
Как помиловали политзаключенных в 2011 году
Один из тех, кто был помилован в августе 2011 года - бывший политзаключенный, историк Дмитрий Дрозд. Он был осужден на 3 года лишения свободы и отбывал наказание в колонии Бобруйска. "К нам приехал человек в штатском, вызвал нас на беседу. Он знал, как у всех дела, какие проблемы - упомянул, что знает, что в моей семье не все хорошо. Он сказал, что я могу вытянуть "лотерейный билет" и написать прошение о помиловании", - рассказывает бывший политзаключенный. По его словам, он тогда возразил, что вину не признал и не признает, на что сотрудник ответил, что они "могут поработать над формулировками, чтобы все всех устроило".
Дмитрий Дрозд (фото из архива)
В результате, как говорит Дмитрий Дрозд, они не требовали, чтобы было раскаяние, нужно было просто написать просьбу применить статью о помиловании: "Все было сделано максимально быстро, в нарушение всех возможных процедур, буквально за неделю. С некоторыми говорили очень жестко, обещали проблемы. Я думаю, что и меня к этому готовили заранее - перевели на тяжелую работу, начали создавать конфликты на пустом месте чуть ли не до драк". Таким образом администрация создает невыносимые условия, хотя открытого давления как бы нет, поясняет Дрозд.
О помиловании говорят на фоне ужесточения санкций
Правозащитник Стефанович утверждает, что сейчас в Беларуси повторяется ситуация 2011 года. "Не случайно в преддверии этих событий была встреча Юрия Воскресенского и Владимира Макея, где обсуждался вопрос широкой амнистии осужденным по событиям с мая 2020 года. Я думаю, этот процесс связан с угрозой ужесточения санкций ЕС и вступления в силу санкций США", - говорит правозащитник.
Такого мнения придерживается и Дмитрий Дрозд. "Я еще 3-4 месяца назад говорил, что будет этот сценарий, он для Лукашенко очень удобный. Он набрал заложников, а потом их освободил - и Европа сняла санкции, все счастливы и довольны. Сейчас он будет делать то же самое, только заложников набрал в 10 раз больше", - считает Дрозд.
Такой способ - помилование - власти Беларуси используют для "сохранения лица", говорит Валентин Стефанович. "Логика власти понятна, мол, эти оппозиционеры все осознали, попросили их освободить, ну я и выпустил", - говорит правозащитник и уточняет, что на такое, очевидно, согласятся не все: "Для Бабарико, Колесниковой, Тихановского - это принципиальный вопрос, они на это никогда не пойдут".
Власти Беларуси должны освободить всех и прекратить новые репрессии
Впрочем, среди сегодняшних политзаключенных есть те, кто уже занимается вопросом помилования. Как пишет онлайн-ресурс reform.by, Юлия, дочь политзаключенной Елены Мовшук, осужденной по "пинскому делу" на 6,5 лет, сообщила, что ее мать сама решила написать прошение о помиловании и попросила родных помочь собрать все необходимые ходатайства и поручительства. Кроме того, сбором документов занимается семья политзаключенного Дмитрия Гопты, которого суд приговорил к 2 годам лишения свободы за участие в протестах 10 августа в Жлобине.
Но Валентин Стефанович отмечает, что у правозащитников есть принципиальная позиция: освобождение всех политзаключенных без исключений. "Мы считаем, что должна быть широкая амнистия и все должно быть оформлено законом об амнистии, именно политической. Например, в соседней России такие политические амнистии применялись несколько раз". По его словам, это может стать первым шагом по деэскалации ситуации в стране, но нужно, чтобы это не превращалось в торговлю и освобождение части политзаключенных.
Кроме того, правозащитник указывает, что на этом фоне власти Беларуси должны прекратить репрессии и давление. "Мы видим преследования каждый день, ужесточаются законы. Если они хотят убедить Запад в разрядке, то нужно прекратить ранее возбужденные дела и не создавать новых. Иначе как это будет выглядеть: одних освобождаем, а других при этом продолжаем сажать?" – задается вопросом Стефанович.
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Рекорд по политзаключенным в Беларуси
Свыше 400 - такое рекордное в истории страны число политзаключеннных приводит правозащитный центр "Весна". Среди тех, кто несправедливо оказался в тюрьме из-за политического преследования, - участники президентской кампании, волонтеры их штабов, активисты, бизнесмены, блогеры, журналисты, айтишники, рабочие, студенты и другие участники акций протестов.
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Виктор и Эдуард Бабарико
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Мария Колесникова
Музыкант и арт-директор Мария Колесникова руководила избирательным штабом Виктора Бабарико. Затем стала одной из "трех граций", возглавивших Объединенный штаб оппозиции. Входит в президиум Координационного совета. Была похищена и привезена на границу с Украиной для выдворения из страны. Но порвала паспорт и сорвала эту операцию. В тюрьме с сентября 2020-го. Обвиняется по делу о захвате власти.
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В тюрьму - за юридическую помощь
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Активисты "Страны для жизни"
В рамках проекта "Страна для жизни" Тихановский ездил по регионам Беларуси и давал возможность местным жителям рассказать об их проблемах. Кроме Тихановского, под арестом сейчас находятся несколько участников команды проекта: активистка Ольга Павлова, водитель Александр Аранович и модератор соцсетей Дмитрий Попов.
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Игорь Лосик
Создатель телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик активно освещал события вокруг избирательной кампании президента Беларуси. Задержан в июне. Его обвиняли в организации и подготовке действий в ущерб общественному порядку. Затем предъявили новое обвинение: "подготовка к участию в массовых беспорядках". В знак протеста держал голодовку более 40 дней. Арест продлен до 25 марта.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Блогеры за решеткой
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Лидеры "старой" оппозиции
Соучредителя партии "Белорусская христианская демократия" Павла Северинца (на фото) и ранее не раз арестовывали. В июне 2020-го был задержан после пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Николай Статкевич - другой известный оппозиционер, кандидат в президенты в 2010 году. Задержан в мае по дороге на предвыборный пикет Светланы Тихановской и до сих пор в заключении.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Борисевич
Жертвами политических репрессий стали и журналисты. Катерине Борисевич (портал Tut.by) грозит до трех лет лишения свободы. В своей статье она написала о том, что в крови Романа Бондаренко, погибшего после избиения сторонниками Лукашенко, не было алкоголя - вопреки утверждениям властей. Эту информацию ей сообщил врач больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин, теперь также политзаключенный.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
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Журналистки польского телеканала "Белсат" Катерина Андреева и Дарья Чульцова вели стрим во время жестокого разгона силовиками участников акции в минском дворе, известном как "площадь Перемен" - и были задержаны. Уже почти три месяцеа они находятся под стражей по обвинению в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Им также грозит до трех лет лишения свободы.
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Дело PandaDoc
Из четырех сотрудников белорусского офиса IT-компании PandaDoc, задержанных осенью, лишь директор по продукту Виктор Кувшинов остается в тюрьме по подозрению в хищении средств. Правозащитники уверены, что так власти оказывают давление на основателя компании Никиту Микадо. После выборов он помогал силовикам, которые отказались выполнять преступные приказы, подавляя протесты, и лишились работы.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Студенты-активисты
За акции протеста студентов отчисляли или подвергали административным арестам. Более десятка стали политзаключенными после акций в вузах. Среди них шесть активистов "Объединения белорусских студентов": Алана Гебримариям (член Координационного совета, представительница Светланы Тихановской по делам молодежи, на фото), Ксения Сыромолот, Яна Оробейко, Кася Будько, Егор Канецкий, Татьяна Екельчик.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Непропорциональный ответ протестующим
Несколько десятков политзаключенных обвиняют в участии в массовых беспорядках или применением насилия против сотрудников милиции. По мнению правозащитников, мирные акции протеста не представляли угрозы национальной или общественной безопасности. Отдельные случаи насилия в отношении милиции требуют отдельной правовой квалификации - в контексте самообороны от непропорциональных действий силовиков.